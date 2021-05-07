Опубликованы домашне-кулинарные фоты семьи Мирзиеевых

12:21 10.05.2021

Старшая дочь президента Саида Мирзиеева опубликовала пост о том, как семья главы государства готовит любимые блюда по воскресеньям.



"Воскресенье. Традиционно в этот день мы готовим наши любимые блюда. Одно из них - кульчетай. Мама с утра месит и катает тесто. Папа и вместе с ним вся семья, садимся за один стол, берем доски и режем приготовленное мамой тесто, а мама подает нам горячие свежесваренные ингредиенты: морковь, горох…", - пишет Мирзиеева.



Как пишет старшая дочь президента, по принципу готовки это блюдо напоминает "кесма-лагман" ("нарезанный лагман").



"Мой малыш - главный помощник в этом деле, он кусает деснами кости и кажется ждет трапезы больше всех остальных", – написала она.



На фото запечатлены супруга президента Зироат Мирзиеева, его старшая дочь Саида, ее трое детей, а также сын главы государства - Алишер.