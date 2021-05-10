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|Туда, сюда, обратно... Вика Мозгачева вновь стала вице-мэршей Бишкека по социалу
17:49 10.05.2021
10 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Виктория Мозгачева вернулась в мэрию Бишкека. Снова замом градоначальника
Виктория Мозгачева назначена вице-мэром Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал и. о. градоначальника Бактыбек Кудайбергенов.
Она будет работать вместо ушедшей в отставку Айжан Чыныбаевой, которая ранее подала заявление по собственному желанию.
Виктория Мозгачева была вице-мэром столицы при мэре Азизе Суракматове. Ее назначили в разгар вспышки коронавируса - в июле 2020 года. Осенью покинула пост, отказавшись назвать причины. Однако, как сообщали 24.kg в мэрии, вставший во главе города Балбак Тулобаев сразу попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.
Как и прежде, сейчас она будет курировать социальную сферу.
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МОЗГАЧЕВА Виктория Андреевна
[22.03.1986 - ..]
Род. в пригороде г. Фрунзе, русская
Окончила школу с отличием, Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова по специальности "инженер-экономист, информационные системы и технологии в экономике" (2008).
Трудовую деятельность начала в 2006 году инженером по перспективному развитию коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго";
02.2008–01.2009 – работала инженером-экономистом планово-экономического отдела "Бишкектеплоэнерго";
01.2009–05.2011 – начальник планово-экономического отдела "Бишкектеплоэнерго";
05.2011-06.2019 - заместитель директора "Бишкектеплоэнерго";
директор коммунального предприятия Бишкектеплоэнерго (06.2019 - 07.2020).
вице-мэр г. Бишкек по социальным вопросам (с 07.2020 - 27.10.2020)
В 03-04.2021 - кандидат в депутаты Бишкекского горкенеша от Народно-демократической партии Кыргзызстана /партию сняли с выборов ввиду массовых нарушений/
с 10.05.2021 - вновь вице-мэр г. Бишкек