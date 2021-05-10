Туда, сюда, обратно... Вика Мозгачева вновь стала вице-мэршей Бишкека по социалу

17:49 10.05.2021

10 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Виктория Мозгачева вернулась в мэрию Бишкека. Снова замом градоначальника



Виктория Мозгачева назначена вице-мэром Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал и. о. градоначальника Бактыбек Кудайбергенов.



Она будет работать вместо ушедшей в отставку Айжан Чыныбаевой, которая ранее подала заявление по собственному желанию.



Виктория Мозгачева была вице-мэром столицы при мэре Азизе Суракматове. Ее назначили в разгар вспышки коронавируса - в июле 2020 года. Осенью покинула пост, отказавшись назвать причины. Однако, как сообщали 24.kg в мэрии, вставший во главе города Балбак Тулобаев сразу попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.



Как и прежде, сейчас она будет курировать социальную сферу.



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МОЗГАЧЕВА Виктория Андреевна



[22.03.1986 - ..]

Род. в пригороде г. Фрунзе, русская



Окончила школу с отличием, Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова по специальности "инженер-экономист, информационные системы и технологии в экономике" (2008).



Трудовую деятельность начала в 2006 году инженером по перспективному развитию коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго";

02.2008–01.2009 – работала инженером-экономистом планово-экономического отдела "Бишкектеплоэнерго";

01.2009–05.2011 – начальник планово-экономического отдела "Бишкектеплоэнерго";

05.2011-06.2019 - заместитель директора "Бишкектеплоэнерго";

директор коммунального предприятия Бишкектеплоэнерго (06.2019 - 07.2020).



вице-мэр г. Бишкек по социальным вопросам (с 07.2020 - 27.10.2020)



В 03-04.2021 - кандидат в депутаты Бишкекского горкенеша от Народно-демократической партии Кыргзызстана /партию сняли с выборов ввиду массовых нарушений/



с 10.05.2021 - вновь вице-мэр г. Бишкек