Как строили и не достроили "Астана LRT" - памятник казахстанской коррупции

17:54 10.05.2021

В Нур-Султане продолжается суд по делу о миллиардных хищениях во время строительства "Астана LRT". Этот легкорельсовый транспорт строят уже 10 лет и до сих пор не достроили. В народе проект называют памятником казахстанской коррупции. Zakon.kz рассказывает историю скандального проекта.



Проект "Астана LRT" – это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы Нур-Султана и объединить все виды общественного транспорта.



В 2011 году была создана подведомственная акимату ТОО "Астана LRT". Эта структура отвечала за проектирование и строительство ЛРТ.



В том же году в день рождения столицы состоялась церемония закладки капсулы в честь начала строительства проекта. Стоимость проекта тогда оценивали в 2,3 млрд долларов. Но нужны были дополнительные источники финансирования.



Планировалось, что маршрут будет пролегать от аэропорта Нур-Султана, через комплекс Абу-Даби Плаза до железнодорожного вокзала и обратно до высотки. Сдать проект в эксплуатацию планировали в 2014 году.



Но в 2013 году президент раскритиковал проект, назвав его дорогим. В ответ акимат Нур-Султана предложил построить BRT (скоростной автобусный транспорт - ред.) за 564 млн долларов.



В 2015 году был подписан договор между "Астана LRT" и консорциумом китайских компаний. Таким образом, было принято решение отказаться от строительства BRT и вернуться к проекту LRT.



Проект на этот раз оценили в 1,9 млрд долларов. С учетом затрат на обслуживание займа Банка развития Китая проект обошелся бы в 2,6 млрд долларов. Проект включал в себя 22 км эстакадных путей, 18 станций и 19 составов.



Власти хотели сдать проект к ЭXPO-2017, но не успели. В том году появились лишь знаменитые опоры. Была названа новая дата завершения строительства - 31 декабря 2019 года, запуск же запланировали на лето 2020 года.



Но стройку пришлось заморозить в апреле 2019 года из-за лопнувшего "Банка Астаны", в котором застряли 257 млн долларов, выделенных на LRT.



Казахстан отказался от кредита Банка развития Китая из-за дороговизны проекта. Страна досрочно погасила займ китайского банка – 344 млн долларов. К тому моменту освоить успели 313 млн долларов, а выполнить всего лишь 15% строительно-монтажных работ.



Летом того года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал проект LRT. Он сказал, что в столице по схожему маршруту пассажиропоток составляет 2 тысячи человек, а акимат прогнозирует пассажиропоток на LRT до 146 тысяч человек в сутки. Как власти города будут увеличивать поток пассажиров в 70 раз он не понимает. Тем не менее, останавливать проект с учетом понесенных затрат уже нельзя, говорил глава государства.



В итоге власти приняли решение сократить число станций LRT до 11 (строительство 7 станций перенесли на будущее) и стали искать дополнительные источники финансирования. Стоимость проекта сократилась до 1,5 млрд долларов.



Тогда же по поручению президента Антикоррупционная служба провела проверку обоснованности расходов на строительство LRT. Следствие вскрыло схему миллиардных хищений. В организации хищений Антикор заподозрил экс-главу ТОО "Astana LRT" Талгата Ардана и экс-заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова. Но к тому моменту оба успели бежать из страны и вот уже два года находятся в международном розыске.



В октябре 2020 года в суде Нур-Султана начали рассматривать дело о хищениях в "Астана LRT". На скамье подсудимых семь человек. Их обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Приговор по этому делу еще не вынесли.



Что касается самого проекта LRT, то теперь его планируют достроить до конца 2022 года. А в июле 2023 года намечается ввод линии в коммерческую эксплуатацию. Пока что власти ищут инвесторов, которые готовы вложиться в скандальный проект.



Время идет, а LRT в столице все еще не достроен. Опоры LRT огорожены забором. В народе их уже называют памятником казахстанской коррупции.