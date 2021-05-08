 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.05.2021
19:18  Таджикистан ставит под полный контроль независимые телеканалы и радиостанции. Как это будет
19:11  Китайцы предупреждают США об "абсолютном кошмаре", - А.Иванов
17:54  Как строили и не достроили "Астана LRT" - памятник казахстанской коррупции
17:49  Туда, сюда, обратно... Вика Мозгачева вновь стала вице-мэршей Бишкека по социалу
12:27  Призрак Наджибуллы пригнал Рахмона в Кремль в День Победы
12:25  Цифровой суверенитет и цифровая повестка ЕАЭС, - Т.Саркисян
12:21  Опубликованы домашне-кулинарные фоты семьи Мирзиеевых

12:17  Как жил и чем закончил пристрелянный "вагнеровцами" Чадский Елбасы - Идрис Деби, - Е.Наумова
10:51  В Омском лесу исчез вылечивший Навального глава местного минздрава - Мураховский
08:17  WSJ: США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для переброски войск из Афганистана
08:11  Смена поколений: инвесторы уходят с фондового рынка на криптовалютный
07:44  В афганском Забуле подорвался на мине пассажирский автобус - 16 погибших
01:00  Цифровой юань. Свойства, функции, особенности…, - В.Катасонов
00:57  Циркуляция против изоляции. Китай ответил Западу стратегически, - А.Ломанов
00:50  Америке нужен не мир, а мировое господство, - Алекс Ло
00:40  "Время Ч" для Си. Китай накануне больших перемен, - Н.Вавилов, И.Шнуренко
00:30  Президент К.Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
00:27  Памятник советскому Герою-летчику Талгату Бегельдинову открыли в Нур-Султане
00:15  Вспыхнуло. Резко обострилась арабо-израильская вялотекущая интифада, - И.Шамир
00:08  Коронавирус убил не 3,2 млн, а уже почти 7 млн. человек во всем мире, - Die Welt
Воскресенье, 09.05.2021
20:34  Таджикистан закрыл представительство международной организации Saferworld. За подстрекательство
17:00  В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
16:55  Как будет выглядеть туристический центр Самарканда и кто его построит
16:53  Президент С.Жапаров участвует в митинге-реквиеме в Бишкеке
16:51  Юрты протеста: почему Киргизия и Узбекистан никак не согласуют границу, - И.Кармазин
16:02  6 казахстанцев, которым так и не присвоили звание дважды Героя Советского Союза
11:18  Скончался советник президента Узбекистана Рустам Касымов
10:44  Врут, как дышат: афганский сюрприз для Кремля, - К.Душенов
10:39  Красная линия. Россия и "недружественные государства", - Александр Маслов
10:27  "Рабочих рук не хватает": Путин пообещал мигрантам комфортные условия
10:21  День Победы для России и Европы – разные даты, разные войны, разные мировоззрения, - Ю.Рубцов
10:07  США растят в России антикитайскую пятую колонну, - Д.Косырев
09:07  Аппарат Президента Киргизии обратно переименован в Администрацию
09:03  Скончался экс-губернатор Таласской области Киргизии Ташкул Керексизов
01:56  Разрушенный таджикский Чоркух (видео)
01:53  70 лет Серику Абдрахманову - лидеру Комсомола Казахстана
01:51  Краеведы выступили против сноса исторического особняка в Семее
01:48  Генеральная инспекция: для чего госсекретарь США приезжал на Украину, - И.Кармазин
01:02  Перспективы урегулирования ливийского конфликта, - И.Бочаров
00:13  Шотландские сепары получили большинство мест в парламенте. Кердык Лизкиному королевству
00:00  Таджикистан официально назвал свои потери в "Водозаборной войне" - 19 убитых, 87 раненых
Суббота, 08.05.2021
23:11  В Нижегородской области РФ заложен первый камень нового Сталин-центра
22:00  Конец хрю-войне? Казахстан и Россия сняли ограничения на ввоз животноводческой продукции
21:48  Среднее талибанское. В Кабуле взорвали школу - 30 погибших
19:20  Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздничный концерт в Бишкеке
19:18  Путин и Рахмон обсудили нехватку рабочих мигрантов в России. Метлу им в руку
18:46  Террор или не террор? Эрдоган сливает "Братьев-мусульман"? - А.Асалыоглу
18:28  Путин не стал поздравлять с Днем Победы правителей Украины и Грузии
17:08  Лаврушкины мыслюшки. МИД РФ объяснил, зачем продолжают безуспешные попытки втолкнуть Донецк и Луганск на Украину, - "СП"
16:46  Прорыв в иную эру. Собрана первая в мире интеллектуальная видеопанель с эффектом полного присутствия
16:23  По итогам победоносной войны. В Киргизии сменили секретаря СовБеза
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Как строили и не достроили "Астана LRT" - памятник казахстанской коррупции
17:54 10.05.2021

В Нур-Султане продолжается суд по делу о миллиардных хищениях во время строительства "Астана LRT". Этот легкорельсовый транспорт строят уже 10 лет и до сих пор не достроили. В народе проект называют памятником казахстанской коррупции. Zakon.kz рассказывает историю скандального проекта.

Проект "Астана LRT" – это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы Нур-Султана и объединить все виды общественного транспорта.

В 2011 году была создана подведомственная акимату ТОО "Астана LRT". Эта структура отвечала за проектирование и строительство ЛРТ.

В том же году в день рождения столицы состоялась церемония закладки капсулы в честь начала строительства проекта. Стоимость проекта тогда оценивали в 2,3 млрд долларов. Но нужны были дополнительные источники финансирования.

Планировалось, что маршрут будет пролегать от аэропорта Нур-Султана, через комплекс Абу-Даби Плаза до железнодорожного вокзала и обратно до высотки. Сдать проект в эксплуатацию планировали в 2014 году.

Но в 2013 году президент раскритиковал проект, назвав его дорогим. В ответ акимат Нур-Султана предложил построить BRT (скоростной автобусный транспорт - ред.) за 564 млн долларов.

В 2015 году был подписан договор между "Астана LRT" и консорциумом китайских компаний. Таким образом, было принято решение отказаться от строительства BRT и вернуться к проекту LRT.

Проект на этот раз оценили в 1,9 млрд долларов. С учетом затрат на обслуживание займа Банка развития Китая проект обошелся бы в 2,6 млрд долларов. Проект включал в себя 22 км эстакадных путей, 18 станций и 19 составов.

Власти хотели сдать проект к ЭXPO-2017, но не успели. В том году появились лишь знаменитые опоры. Была названа новая дата завершения строительства - 31 декабря 2019 года, запуск же запланировали на лето 2020 года.

Но стройку пришлось заморозить в апреле 2019 года из-за лопнувшего "Банка Астаны", в котором застряли 257 млн долларов, выделенных на LRT.

Казахстан отказался от кредита Банка развития Китая из-за дороговизны проекта. Страна досрочно погасила займ китайского банка – 344 млн долларов. К тому моменту освоить успели 313 млн долларов, а выполнить всего лишь 15% строительно-монтажных работ.

Летом того года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал проект LRT. Он сказал, что в столице по схожему маршруту пассажиропоток составляет 2 тысячи человек, а акимат прогнозирует пассажиропоток на LRT до 146 тысяч человек в сутки. Как власти города будут увеличивать поток пассажиров в 70 раз он не понимает. Тем не менее, останавливать проект с учетом понесенных затрат уже нельзя, говорил глава государства.

В итоге власти приняли решение сократить число станций LRT до 11 (строительство 7 станций перенесли на будущее) и стали искать дополнительные источники финансирования. Стоимость проекта сократилась до 1,5 млрд долларов.

Тогда же по поручению президента Антикоррупционная служба провела проверку обоснованности расходов на строительство LRT. Следствие вскрыло схему миллиардных хищений. В организации хищений Антикор заподозрил экс-главу ТОО "Astana LRT" Талгата Ардана и экс-заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова. Но к тому моменту оба успели бежать из страны и вот уже два года находятся в международном розыске.

В октябре 2020 года в суде Нур-Султана начали рассматривать дело о хищениях в "Астана LRT". На скамье подсудимых семь человек. Их обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Приговор по этому делу еще не вынесли.

Что касается самого проекта LRT, то теперь его планируют достроить до конца 2022 года. А в июле 2023 года намечается ввод линии в коммерческую эксплуатацию. Пока что власти ищут инвесторов, которые готовы вложиться в скандальный проект.

Время идет, а LRT в столице все еще не достроен. Опоры LRT огорожены забором. В народе их уже называют памятником казахстанской коррупции.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620658440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроекты, закрепляющие внедрение прямых выборов сельских акимов
- Как вы управляете отраслью? - Нигматулин отчитал министра из-за заевшего микрофона
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 266
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 272
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 279
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №280
- Азат Перуашев раскритиковал правительство за необоснованные траты госбюджета - выступление на пленарном заседании Мажилиса
- Кадровые перестановки
- Богатства природы идут с молотка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  