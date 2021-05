Китайцы предупреждают США об "абсолютном кошмаре", - А.Иванов

19:11 10.05.2021

Китайцы предупреждают США об "абсолютном кошмаре"

Алексей Иванов

9 мая 2021



Китайское издание Global Times в своей редакционной статье отмечает, что Вашингтон "ведет стратегическую игру с огнем и никогда не добьется в ней успеха". И недвусмысленно предупреждает, что Соединенные Штаты ждет "абсолютный кошмар" при конфликте с КНР и Россией.



Стремление новой администрации США "насильственно организовать такой миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию" закончится полным провалом, так как "подтолкнет Китай и Россию к объединению их сил в отчаянной схватке с противником" - "несомненно, стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии США".



Краткая справка для понимания. Global Times не какой-то малозначительный листок, это англоязычная версия китайской ежедневной газеты "Хуаньцю шибао" (структурное подразделение главной китайской газеты, официального печатного органа ЦК КПК "Жэньминь жибао"), излагающей правительственную точку зрения. Портал ИноСМИ.ru называет Global Times "рупором китайского политического истеблишмента". Уточним - рупором националистов, то есть военно-политической группы самого генсека ЦК Коммунистической партии Китая, председателя КНР Си Цзиньпина.



Текст статьи "Сколачивание банды против Китая и России - кошмар для США и Запада" (Ganging up against China, Russia a nightmare trip for US, West: Global Times editorial).



"Госсекретарь США Энтони Блинкен во время трехдневной встречи министров иностранных дел G7 выступил с посланием: цель США - не сдерживать Китай или давить на него, а "защищать порядок, основанный на международных правилах". А ситуация вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района, Специального административного района Гонконг и острова Тайвань связана как раз с тем, что Китай не соблюдает эти международные правила. Как считают некоторые зарубежные СМИ, тема этой встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" состояла исключительно в рассмотрении вызовов, которые ставят перед Западом Китай и Россия.



Блинкен отверг заявления о "холодной войне" между США и Китаем и дал понять, что США не хотят "сдерживать" Китай. Если Вашингтон действительно так думает, то это можно только приветствовать. Но мир, судя по всему, не поверил этим заявлениям Блинкена, иначе западные СМИ не стали бы задавать администрации Байдена тот же вопрос.



Блинкен, вероятно, был сильно вынужден прояснить свою позицию, потому что он знает, что Вашингтон не может заставить Европу и Японию на деле отсоединиться от Китая. Хотя у них есть разногласия с Китаем, этим странам необходимо сотрудничество с Китаем во многих сферах. Так называемая новая холодная война не нравится всем. Чтобы завоевать расположение своих союзников, США должны умерить свои амбиции и перестать заставлять своих союзников слишком слепо следовать в фарватере их антикитайской политики.



В последние несколько месяцев видно, что новая администрация США говорит одно, а делает другое. Вашингтон не жалеет сил для разжигания враждебности по отношению к Китаю в американском и западном обществе и пошел даже дальше, чем администрация Трампа, нападая на Китай по вопросам, касающимся Синьцзяна и Гонконга. Более того, они с более упорно делят мир и создают стратегические конфронтации. Они просто скорректировали свою политику таким образом, чтобы попытаться достичь своих целей постепенно, шаг за шагом.



Есть признаки того, что политические элиты США либо осознали, либо предвидели старение и снижение конкурентоспособности американской и западных политических систем, и хорошо понимают, что больше не могут осуществлять существенного реформирования своего общества. Они надеются создать фундаментальную оппозицию нынешним мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать такой миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию, и сохранить гегемонию США с существующими экономическими и технологическими преимуществами Запада. Они надеются, что эта новая модель будет развиваться с помощью череды конфликтов с Китаем и Россией.



Мы должны предупредить Вашингтон, что он ведет стратегическую игру с огнем и никогда не добьется в ней успеха.



Совместная мощь Китая и России намного больше, чем у бывшего блока Советского Союза и Восточной Европы. Экономические, научные и военные потенциалы Китая и России не только огромны по размерам, но и оказывают гораздо большее влияние на судьбы всего мира. Если кто-то попытается проигнорировать этот факт и подтолкнет Китай и Россию к объединению их сил в отчаянной схватке с противником, тот навлечет на себя абсолютный кошмар.



И Китай, и Россия придерживаются необходимых стратегических ограничений. Они привержены поддержке международной системы, в основе которой лежит Устав Организации Объединенных Наций, и международного порядка, основанного на международном праве. И у Китая, и у России есть очень специфические проблемы в отношениях со своими соседями, оставшиеся от истории, и обе страны проявляют сдержанность в своих подходах к ним. Если США и Запад захотят побудить отдельные страны противостоять Китаю и России, они навлекут на них катастрофу. Китай и Россия терпеливо работают над решением существующих проблем. Мы надеемся, что Вашингтон не соблазнит ни одну страну или политическую силу, чтобы атаковать Китай и Россию, уподобив их соломинкам, борющимся против ветра.



Любая западная страна, которой предлагается отвернуться от Китая, окажется в серьезнейшем проигрыше. Лучший вариант для них - максимально сбалансировать отношения между Китаем и США, не оскорбляя США открыто, и в то же время избегая конфронтации с Китаем. В интересах этих стран также было бы снизить конфронтацию с Россией, а не усиливать ее.



Вашингтон связывает союзников, чтобы объединить их против Китая и России, но Китай и Россия никогда не вступали в союзнические отношения. И в этом заключается добрая воля Пекина и Москвы. Но чем больше западные страны укрепляют свой антагонистический союз против Китая и России, тем больше эти две страны будут склонны совместно бороться с ним. Это основное правило политики. Несомненно, стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии США. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США. Им не следует искусственно разжигать споры и избегать того, чтобы оказаться целью Китая и России, подавая тем самым соответствующий пример другим странам".