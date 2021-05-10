Таджикистан ставит под полный контроль независимые телеканалы и радиостанции. Как это будет

19:18 10.05.2021

Власти Таджикистана будут полностью контролировать независимые ТВ-каналы и радиостанции



Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана ввел полный контроль за работой независимых телеканалов и радиостанций страны.



Ограничения деятельности этих СМИ теперь прямо прописаны в договоре на продление лицензии на вещание: в нем сказано, что редакции теперь обязаны согласовывать с руководством Гостелерадиокома тексты своих репортажей и материалов на иностранных языках, в том числе и русском, и обязаны "работать в рамках госполитики в сфере информации". В случае отказа подписывать этот документ телерадиоканалы просто потеряют разрешение на свою деятельность.



Годовую лицензию на вещание большинство независимых телеканалов и радиостанций Таджикистана продлевают в конце весны и начале лета. Но в этом году более тридцати частных теле- и радиокомпаний Таджикистана получили новые образцы договоров. И в них есть много нового.



В документе, в частности, сказано, что отныне независимые вещатели "обязаны" отдавать свои материалы на иностранных языках на согласование с Гостелерадиокомом Таджикистана до эфира. Также они обязаны отправлять своих представителей на все собрания, заседания и мероприятия госоргана и "неукоснительно следовать политике страны в области предоставления информации". Помимо этого, по первому требованию властей независимые вещатели обязаны транслировать материалы госСМИ в своем эфире.



Помимо перечисленного частным вещателям запретили без отдельного разрешения госкомитета заключать договора о сотрудничестве со СМИ других стран и публиковать их материалы. Зато во все свои коммерческие, приносящие прибыль проекты, они должны будут вовлекать государственные СМИ.



Официально все это власти делают для того, чтобы "повысить качество работы негосударственных телеканалов и радиостанций". Но на деле это еще больше ухудшит условия работы для журналистов в Таджикистане и ситуацию со свободой слова в стране. При этом, по данным Всемирного индекса свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index), который составляет ежегодно международная неправительственная организация "Репортеры без границ", Таджикистан и так находится на 162-м месте по этому показателю в списке из 180 стран.



По словам Нуриддина Каршибоева, главы Ассоциации независимых СМИ Таджикистана, руководство частных теле- и радиостанций пока отказалось от открытого противостояния госоргану, так как лицензии им нужны уже сейчас. Но Ассоциация продолжит борьбу за аннулирование договора в суде, так как сам документ противоречит букве закона.



"Этот договор как подзаконный акт не основан на нормах законодательства Республики Таджикистан и противоречит сразу нескольким нормам закона "О телевидении и радиовещании", – подчеркивает Каршибоев. – В частности, ​в плане права на международное сотрудничество и права на редакционную независимость. Этот подзаконный акт был разработан с учетом интересов Комитета по телевидению и радиовещанию, и мы считаем, что это незаконно".



Политобозреватель и эксперт в области СМИ Абдумалик Кадыров отдельно отмечает, что, помимо ограничения свободы слова, в Гостелерадиокоме еще решили засунуть руку в карман частников: по новым условиям договора теперь частные вещательные компании будут обязаны, помимо налогов, просто так отдавать 1% от прибыли Госкомитету. Стоимость лицензии на вещание власти Таджикистана при этом подняли в целых 20 раз – примерно до $1200 в год.



Политолог считает, что чиновники Гостелерадиокома, которые недавно вступили в должность, пытаются таким образом заработать денег.



"Когда тот или иной чиновник приходит к власти, он начинает путать свои личные и ведомственные интересы с государственными, начинает придумывать разного рода причины, чтобы привлечь деньги своему ведомству", – ​замечает Кадыров.



Эксперт говорит, что, учитывая пандемию и экономический кризис в Таджикистане, многие независимые телеканалы и радиостанции просто не смогут платить, а значит, потеряют лицензии.



Анушервон Арипов



10 мая 2021