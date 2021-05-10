 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 09.05.2021
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300 человек ранены в ходе беспорядков в Иерусалиме
23:54 10.05.2021

10 мая 2021,

Беспорядки в Иерусалиме в понедельник вспыхнули с новой силой. Число пострадавших уже достигло 300 человек. Идут столкновения палестинцев с полицией на Храмовой горе, у главной иерусалимской мечети - аль-Акса. В стражей порядка летят камни и другие подручные предметы, передает телеканал "Известия". Полиция отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом. Звучат разрывы светошумовых гранат. Десятки палестинцев пострадали от резиновых пуль и удушья.

Беспорядки в Иерусалиме продолжаются несколько дней. Поводом послужило выселение нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке города. Положение усугубляется тем, что с вечера воскресенья евреи отмечают День Иерусалима. Это национальный праздник в честь перехода под контроль Израиля восточной, исторической, части Святого города после Шестидневной войны 1967 года. Во избежание столкновений полиция решила не допускать евреев на Храмовую гору. У входа в Старый город все равно начались потасовки.

Телеканал "Известия" доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Источник - известия
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