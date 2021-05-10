Китайской экономике понадобилась российская военная поддержка, - А.Башкатова

00:29 11.05.2021

10.05.2021



В Пекине задумались о взаимной защите безопасности в противовес США

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



Пекин решил противостоять Вашингтону вместе с Москвой.

В Китае объявили об усилении экономической и политической интеграции с Россией из-за давления США. Судя по оценкам китайских экспертов, Штаты могут нанести России экономический ущерб, но они не в состоянии сделать этого в сфере безопасности. С Китаем ситуация почти что противоположная: США не способны экономически подавить Китай и потому сдерживают его иными методами. Взаимодополнение сильных и слабых сторон и создает почву для более тесного военно-экономического сотрудничества РФ и КНР, соглашаются российские эксперты. Но у такой интеграции есть свой предел.



На фоне попыток США сдержать влияние Китая и России появляется все больше "аналитических взглядов" о необходимости углубления стратегического взаимодействия между КНР и РФ и "о совместном притеснении США". Об этом сообщает генсекретарь Всекитайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии Ван Сяоцюань в материале, который опубликовало на русскоязычном портале издание "Жэньминь жибао" – главный печатный орган Коммунистической партии КНР.



"КНР и РФ будут устойчиво двигаться по пути сотрудничества и интеграции в экономической сфере, безопасности и политике", – уверен автор. Эксперт объяснил, какие методы давления выбирает Вашингтон, пытаясь нащупать наиболее слабые стороны. По его уточнению, США не могут экономически подавить Китай, в случае же с Россией Штаты не в состоянии оказать давление в области безопасности.



"Поэтому Вашингтон использует меры безопасности для подрыва китайской экономики, а экономические приемы для подрыва безопасности России", – поясняет Ван Сяоцюань. США вынуждают отдельные страны отказываться от своих интересов и "отстраняться" от КНР, пытаясь изолировать Китай и усилить внутреннее экономическое и социальное давление, а также подорвать политическую стабильность. При этом с помощью продвижения системы альянсов Вашингтон усиливает санкции против России.



Эксперт признает: интеграция между КНР и США в экономической и технологической сферах высока, но упоминается это в том контексте, что из-за такой интеграции "Вашингтон заплатит высокую цену за "отделение" от Китая".



"На фоне совместных стратегических вызовов Китай и Россия будут усиливать экономическую и политическую интеграцию, осуществлять взаимное дополнение преимуществ", – отмечает автор.



Укрепление связей происходит уже сейчас. Как сообщает Ван Сяоцюань, "в ответ на попытки США создать и использовать горячие точки в Евразии… Пекин и Москва углубляют сотрудничество в рамках "Одного пояса, одного пути" и "европейских партнерских отношений", усиливают роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в региональном управлении, способствуют укреплению многостороннего взаимодействия в рамках ШОС и формированию большего количества общих ценностей, чтобы распространить их по всей Евразии".



"Китай рассматривает справедливость и выгоду с невоенной точки зрения, не стремится к гегемонии, – поясняет Ван Сяоцюань. – Китай выступает за совершенно иную идею, которая отличается от американского гегемонизма: в безопасности следует перейти от абсолютной безопасности к модели взаимной защиты безопасности, в экономике – от монополии к взаимной выгоде, в культуре – от изгнания конфликтов к терпимости и взаимному обучению".



Опрошенные эксперты подтверждают, что Россия и Китай могут дополнить друг друга. Россия способна защитить КНР от силового давления, Китай может смягчить экономическое давление на РФ, полагает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.



"Экономика Китая намного больше, чем экономика России. Китай на сегодняшний день – первая экономика мира, а Россия – шестая. Но Россия обладает уникальными оборонными технологиями, которые позволят Китаю сохранить свой суверенитет и чувствовать себя уверенно в отношениях с США", – соглашается руководитель центра "Альпари" Александр Разуваев.



Интеграции способствуют инфраструктурные проекты в рамках "Одного пояса, одного пути", энергетические проекты, для нас КНР становится рынком сбыта углеводородов, мы для Китая – рынком сбыта товаров, отметил Журавлев.



"Основная привязка двух экономик идет по линии "сырье в обмен на промышленные товары", поэтому все крупные проекты значатся как экспортно ориентированные с российской стороны, а Китай выступает в них соинвестором или потребителем", – пояснил аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.



"Россию и Китай связывают пять ключевых секторов: сырьевой, энергетический, газохимический сектора, агропромышленный комплекс и машиностроение", – продолжил доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.



Кроме того, Китай занимается самой масштабной торгово-экономической программой "Цифровой шелковый путь". "РФ и КНР уже готовы к глубокой интеграции цифровых окологосударственных торговых платформ и экосистем", – уточнил эксперт. "Существенная часть российских резервов инвестирована в юань, и она продолжает нарастать. Возможно, в ближайшем будущем речь пойдет о еще более глубокой интеграции на фоне появления цифровых валют, прежде всего цифрового юаня", – предположил Разуваев.



Также эксперты упомянули перспективы сотрудничества в военно-промышленном комплексе, в космической отрасли и в науке. "Амбициозный проект – строительство обитаемой базы на Луне. Китайские конструкторы использовали российские разработки при создании ракетных двигателей и уже говорят о возможности увеличения собственной космической базы", – говорит Тимофеев.



"РФ и КНР имеют отчасти общую технологическую базу, заложенную еще в советские времена. Например, компоненты для атомных станций, аэрокосмических аппаратов и военно-промышленных объектов лучше совместимы с российскими наработками, чем западными", – добавил Емельянов. Как уточнил Журавлев, российская фундаментальная наука может подкреплять прикладные исследования в КНР.



Но есть и определенные нюансы. Тимофеев обратил внимание на то, что КНР отличается заметным прагматизмом. Поэтому далеко не все инфраструктурные и энергетические совместные проекты удается быстро, без запинок и без длительных, подчас мучительных переговоров реализовать. Такая военно-экономическая интеграция имеет свой предел, продолжил Журавлев: ни та, ни другая страна не допустит "растворения" друг в друге.



Никто не отменял конкуренцию при распределении сфер влияния в странах региона. С одной стороны, Россия может обеспечить Китаю транзит китайских товаров в Европу в том числе через свою территорию. С другой стороны, между Россией и Китаем территориально находятся также Казахстан, Киргизия, Узбекистан. И как говорит Разуваев, "Россия постарается сохранить эти страны в своем поле влияния", хотя китайскую составляющую в инвестиционной сфере этих государств тоже нужно учитывать.