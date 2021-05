Чем дольше карантин, тем меньше рождаемость, - В.Прохватилов

00:56 11.05.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 10.05.2021 |



Ни одна из этнических групп в США не воспроизводит себя



Агентство Associated Press опубликовало данные исследования рождаемости в Америки. "Когда в 2020 году большая часть США была закрыта на карантин, некоторые предположили, что пребывание семейных пар в своих домах с небольшим количеством развлечений приведет к большому "бэби-буму". Однако статистика показывает, что произошло обратное".



Демография в Америке стала ухудшаться с начала 70-х, когда начало снижаться число браков. Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения, в 2018 году количество браков в США достигло рекордно низкого с 1900 года уровня (6,5 брака на 1000 человек). Правда, в нескольких штатах (Массачусетс, Калифорния, Монтана) наблюдался скромный рост, но это, извините, связано с легализацией однополых "браков" и распространением извращений.



Число браков особенно снизилось среди национальных меньшинств, представителей среднего класса и беднейших слоев.



Число браков в США снижается



Согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), уровень рождаемости в США падает пятый год подряд, достигнув минимальной отметки за последние 35 лет.



В мае 2020 года эксперт CDC Кристин Уилан предположила, что карантин еще больше усугубит ситуацию с рождаемостью: "Люди скажут: "Ого, сейчас не время заводить ребенка". К тому же супруги просто надоедают друг другу, уединения слишком много". Так и произошло.



Согласно исследованию Associated Press, в 25 штатах в 2020 году рождаемость упала на 4,3% по сравнению с 2019 годом. Что еще более показательно: рождаемость в декабре 2020 года, а также в январе-феврале 2021 года (через девять и более месяцев после введенного весной 2020 года карантина) снизилась на 6,5%, 9,3% и 10% соответственно по сравнению с теми же месяцами предыдущего года. С декабря 2020 по февраль 2021 г. было на 8% (41 000 рождений) меньше, чем за тот же трехмесячный период годом ранее.



Вывод: падение рождаемости ускоряется по мере продолжения карантина. Данный вывод перекликается с прогнозами Brookings Institution и других аналитических центров. По информации CDC, уровень рождаемости в США снизился до 1,6 на одну женщину, "упав до самого низкого уровня с тех пор, как федеральные органы здравоохранения начали отслеживать его более века назад".



Уровень рождаемости среди американок азиатского происхождения упал на 8%; на 3% – для испаноязычных женщин; на 4% – для чернокожих и белых; на 6% для матерей из числа коренных жителей Америки.



Ни одна из этнических групп Америки не воспроизводит себя – такова реальность сегодняшнего дня.



По мнению профессора экономики Университета Уэллсли Фила Левина, "бэби-спад" в США сохранится и в течение всего следующего года включительно. "Увеличение безработицы на один процент снижает на один процент рождаемость", – отметил профессор в интервью CNBC. В прошлом году безработица в США временами подскакивала до 15%.



The News York Times, комментируя заметное падение рождаемости в 2020 году, признает, что "пандемия могла ускорить спад", но переводит стрелки с карантина на слабую систему социальной защиты, старение населения и новые нормы общества, в котором женщины стали "более равными" мужчинам и стремятся не рожать детей, а делать карьеру.



NYT находит, что это "полезно для климата". Дескать, "меньшее население сделает более устойчивой жизнь на Земле", "меньшее количество детей и семей может привести к увеличению инвестиций в каждого отдельного ребенка". А чтобы уменьшение количества населения в США не стало критическим, "абсолютно важна иммиграция".



Последние законодательные инициативы администрации Байдена, отмечает исполнительный директор аналитического центра American Principles Project Терри Шиллинг, еще более усугубляют кризис американской семьи. Одной из самых спорных инициатив обнародованного Байденом проекта American Families Plan он считает выделение 200 миллиардов долларов на два года бесплатного дошкольного образования. "Что это означит? Вместо того чтобы отдавать деньги родителям, а те тратили бы их на образование детей по своему усмотрению, они хотят разделить семью, внушая детям в раннем возрасте… теорию рас и гендерную идеологию. Это единственное, что их волнует".



Иммиграция будет определять рост американского населения



Что касается иммиграции, пишет портал Breitbart, то ее сторонники подтолкнули президента Джо Байдена заявить, что к октябрю он хочет резко увеличить приток прибывающих в страну до 62 500, отменив ранее установленный Трампом лимит приема в 2021 году 15 тысяч иммигрантов. В 2022 году это число будет увеличено до 125 тысяч. "Многие из импортированных беженцев становятся избирателями-демократами…" – отмечает Breitbart.



К тому же мигранты, получая в ускоренном порядке гражданство США, могут ввозить в страну членов своей семьи. "И если каждый мигрант перевезет в Америку только пять родственников, то новая цель Байдена на 2021 год – 62 500 новоприбывших в конечном итоге даст прибавку в 350 тысяч мигрантов", – пишет Breitbart.



Если этот народ воротилам Демократической партии США не нравится, его надо заменить на другой народ. Так?