Экс-пленные кыргызы хвастаются синяками и шишками

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Стамбульский протокол. Захваченные РТ кыргызстанцы подверглись пыткам
8 мая 2021 - Виктория Гунгер
Стамбульский протокол. Захваченные РТ кыргызстанцы подверглись пыткам
Наццентр по предупреждению пыток КР подтвердил факт применения пыток к кыргызстанским заложникам. Об этом сообщает ведомство.
Как отмечается, директор Наццентра по предупреждению пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказаний (НЦПП) Бакыт Рысбеков по итогам встреч с кыргызстанцами, которых 29 апреля взяла в заложники таджикская сторона, подтвердил факты применения пыток к пострадавшим.
Как отмечается, процедуру Стамбульских протоколов проходят пациенты, которые сегодня находятся на лечении в районной больнице Исфаны.
- 7 мая Наццентр по предупреждению пыток начал процедуру заполнения Стамбульских протоколов в отношении кыргызстанцев, которые были захвачены в заложники во время событий, произошедших на кыргызско-таджикской границе 29 апреля. С гражданами ведется разъяснительная работа по процедуре Стамбульского протокола. Уже сейчас мы можем сказать, что к ним применялись жестокое обращение и пытки, - пояснил Бакыт Рысбеков.
Заполненные протоколы НЦПП передаст с сопроводительным письмом в Генеральную прокуратуру Кыргызстана.
фоты тут -
https://www.vb.kg/doc/400642_stambylskiy_protokol._zahvachennye_rt_kyrgyzstancy_podverglis_pytkam.html