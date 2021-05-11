 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не перепутать Шойгу с шайбой... Путин и хоккей, - репортаж А.Колесникова
07:47 11.05.2021

Россия выиграла себе два чемпионата
Зачем Владимир Путин встречался с Рене Фазелем

Газета "Коммерсантъ" №77/В от 11.05.2021, стр. 3
10 мая президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и окончательно договорился с ним о чемпионатах мира (ЧМ) среди молодежных команд и среди взрослых в 2023 году в России. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников сначала недоумевает, как это может быть, ведь России запрещено проводить соревнования такого уровня, а потом вспоминает, что страна была дисквалифицирована на четыре года, но срок наказания в конце концов ведь удалось сократить на два года.

Рене Фазель, большой друг российского народа, заговорил было с Владимиром Путиным по-немецки, но слишком давно, видимо, и сам Владимир Путин (в отличие от Рене Фазеля) по-немецки ни с кем не говорил, а это же просто невыносимо. И российского президента для желающих узнать, о чем он беседует с господином Фазелем, пришлось переводить с немецкого:

- Господин президент (Международной федерации хоккея на льду.- А. К.), в первую очередь хочу поблагодарить вас за приезд. Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году. Мы готовимся!

Собеседники в Сочи хотели, судя по всему, затвердить свои права на проведение ЧМ в условиях любой изоляции, причем делали это на немецком языке: чтобы всем было понятно.
- Хорошо! - воскликнул Рене Фазель.- Я видел победу омского "Авангарда"!

- Это было очень интересно,- кивнул господин Путин, давая понять, что он тоже видел.

- В Омске строится арена,- продолжил господин Фазель (пока "Авангард" выигрывает кубок Гагарина из Балашихи, где неутомимый Рене Фазель тоже уже побывал: когда "Авангард" в апреле играл с "Ак Барсом".- А. К.). Возможно, она будет готова к следующему году (теперь уж точно будет.- А. К.). В Новосибирске тоже все хорошо! Мы надеемся, что арена в Санкт-Петербурге тоже будет готова! Мы будем этому очень рады!

Да все будет готово, не сомневайтесь. Память Сочи не посрамим.

- Мы тоже рады. Спасибо, что вы сегодня у нас. Насколько я знаю, вы также принимаете участие? - как-то участливо спросил Владимир Путин.

Речь шла про игру в хоккей.

- Да, конечно, сегодня финал Ночной хоккейной лиги! Спасибо за приглашение! - воскликнул господин Фазель, профессиональный дантист.

Но и, справедливости ради, игрок швейцарской молодежной команды, а потом и взрослой "Фрибур-Готтерон". Да, он мог выйти на лед. И даже вышел.

И в каком-то смысле он даже более велик, чем, скажем, Вячеслав Фетисов. Ведь Вячеслав Фетисов не сможет поставить пломбу. Вообще никому. Если только челюсть сломать. А это - любому. Кто нас обидит, конечно.

- Это было!.. Действительно!.. - продолжал господин Фазель.- Я встретил старых друзей в отеле!.. Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский!.. Все там были на карантине!.. Такие теперь времена… Но это было очень весело!

То есть были, конечно, на карантине, но раз это вышло так весело, не соблюдали его, значит, ни в коем случае.

А ведь они должны были играть в одной команде с Владимиром Путиным, и социальную дистанцию в этой игре соблюсти непросто (хотя в игре с Владимиром Путиным его партнерам и соперникам чаще всего удается).

Чуть позже стало известно, что в карантине уже и необходимости, собственно говоря, нет: у Владимира Путина появились антитела. И много.

Он рассказал об этом в этот же день на пороге резиденции в Сочи.

- Владимир Владимирович,- поинтересовался безымянный телекорреспондент,- подошло время второго этапа вакцинации. Хотели узнать, какие результаты, есть ли титры? Как вы оцениваете в общем ситуацию в стране по вакцинации?

- Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной,- заверил президент.- У нас все, как говорят, на полке лежит, то есть не поднимается (это про цифры заболевших, надо полагать.- А. К.), но сейчас и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время. Все эти цифры (да, про них.- А. К.) известны хорошо: восемь с лишним тысяч человек заболевает, больше поправляются, слава Богу. Поэтому нам нужно продолжать и активно тестироваться и вакцинироваться.

Мне казалось, он может лишить всех новости дня, то есть ничего не сказать про себя лично, но получилось наоборот: судя по всему, он даже хотел сказать.

- Что касается вашего покорного слуги, да, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы, и результат позитивный,- кивнул президент.- Вы сказали о титрах… Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности (он поправил таким образом корреспондента.- А. К.). Он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это хороший результат.

Речь, видимо, шла про антитела IgG. Врачи употребляют число 15 (если меньше единицы, результат считается отрицательным, антител нет). Для населения чаще в таком случае используют число 150 (антител нет, если результат меньше десяти).

То есть показатели и в самом деле очень убедительные. Можно возвращаться к людям (и наоборот). Правда, что-то подсказывает, что так легко и просто это эпическое событие не свершится.
- В этой связи я хотел бы сказать,- добавил господин Путин,- что у нас 21,5 млн человек получили прививки.

Если так, то это наконец-то уже кое-что.

День завершился для господина Путина публичной тренировкой в составе команды звезд Ночной хоккейной лиги.

Светило, впрочем, солнце.

В жизни вообще много абсурда.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620708420
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