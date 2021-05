Афганский конфликт приближается к России, - С.Строкань

07:49 11.05.2021 Талибы рвутся к власти после срыва усилий по межафганскому урегулированию



от 10.05.2021,



Власти Афганистана объявили 11 мая днем национального траура по жертвам теракта в Кабуле, унесшего жизни более 60 человек. Бойня в школе для девочек продолжила кампанию террора, развязанную после решения США перенести вывод своего воинского контингента с 1 мая на 11 сентября. Решимость талибов прийти к власти силовым путем бросает новый вызов безопасности на южном фланге СНГ, который президент Таджикистана Эмомали Рахмон, посетивший с визитом Москву, назвал "вопросом номер один". Владимир Путин пообещал поддержать республику, имеющую 1300-километровую границу с Афганистаном. В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщает о рассмотрении в США возможности переноса своих баз в бывшие советские республики - зону стратегических интересов России.



О решении объявить 11 мая днем национального траура президент Афганистана Ашраф Гани объявил в своем экстренном обращении к нации в связи с одной из самых масштабных и шокирующих террористических атак последних лет.



Нападению террористов в минувшую субботу подверглась школа для девочек в одном из шиитских кварталов Кабула. В тот момент, когда учащиеся после окончания занятий покидали учебное заведение, взлетел на воздух припаркованный рядом заминированный автомобиль, после чего по учащимся один за другим были нанесены два ракетных удара. Погибли 68 человек, большинство из них - школьницы в возрасте от 11 до 15 лет. Число пострадавших превысило 150 человек.



В своем обращении к нации президент Гани обвинил в нападении движение "Талибан" (запрещено в РФ), указав на то, что талибы "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса".

В день национального траура афганцы также почтят память жертв еще одного масштабного теракта, совершенного на востоке страны неделей ранее. "Черной субботе" 8 мая предшествовала "черная пятница" 30 апреля, когда заминированный автомобиль взорвался у здания Центральной больницы в городе Пули-Алам восточной провинции Логар. Теракт унес жизни более 30 человек.



Сами талибы предпочли не брать на себя ответственность за нападение на школу, вызвавшее в афганском обществе призывы к властям начать более решительную борьбу с террористами, которые не останавливаются ни перед чем. Тем не менее их заявления звучат весьма двусмысленно и содержат скрытую угрозу в адрес США, которые не успели вывести свой контингент из страны к 1 мая этого года, как обещал предыдущий президент Дональд Трамп.



Как сообщил агентству "РИА Новости" накануне атаки на школу источник, близкий к движению "Талибан", его члены прекратят боевые действия в Афганистане - но только на три дня одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитра, который отмечался в конце прошлой недели по окончании месяца Рамадан.

А уже после кабульского теракта лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада в своем послании по случаю праздника Ид аль-Фитр обвинил Вашингтон в невыполнении договоренностей, достигнутых в феврале прошлого года на мирных переговорах между США и талибами в Дохе.



"Американская сторона неоднократно нарушала подписанное соглашение и причинила огромный человеческий и материальный ущерб мирным жителям",- заявил лидер талибов, предупредив "об ответственности за последствия", "если Америка снова не сможет выполнить свои обязательства".



Напомним, что 14 апреля президент США Джо Байден назвал новую дату предполагаемого окончательного вывода американского контингента из Афганистана - 11 сентября. После этого талибы дали понять, что считают себя свободными от взятых на себя в Дохе обязательств по прекращению насилия.



Захлестнувшая Афганистан волна террора подвела черту под дипломатическими усилиями последних месяцев, кульминацией которых должна была стать неоднократно откладывавшаяся и так и не состоявшаяся мирная конференция по Афганистану в Стамбуле.

Попытки задобрить талибов и удержать их от радикальных действий оказались безуспешными.



Стремительное ухудшение ситуации в Афганистане после объявления Вашингтона об обновленных планах вывода своего контингента из страны стало темой переговоров посетившего Москву по случаю Дня Победы президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которому в этом году перешло председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



"Сейчас это региональный вопрос номер один с учетом заявлений США о выводе войск: они практически уже больше половины вывели, и сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась",- заявил Эмомали Рахмон. "Мы имеем самую протяженную границу с Афганистаном, это почти 60% от общей границы бывшего Советского Союза",- напомнил президент Рахмон о 1300-километровой таджикско-афганской границе со сложным горным рельефом.



В свою очередь, Владимир Путин назвал "очень важными" вопросы безопасности в регионе в связи с событиями в Афганистане, а озабоченность Душанбе - обоснованной. Напомнив, что в Таджикистане действует 201-я российская военная база, Владимир Путин сообщил: "Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил".



Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме в понедельник сообщила о том, что после ухода из Афганистана США могут разместить свои силы в среднеазиатских республиках, уточняя, что договоренностей по этому вопросу пока нет.



По словам собеседников издания в Белом доме и Пентагоне, оптимальным вариантом для Вашингтона стало бы военное присутствие в соседних с Афганистаном Узбекистане и Таджикистане, что в случае дальнейшей эскалации в Афганистане должно позволить американским военным быстро попасть в страну.

Собеседники издания соглашаются, что реализовать эти планы будет непросто из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая. Тем не менее The Wall Street Journal напоминает о недавней поездке в Узбекистан и Таджикистан спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, считая ее попыткой прозондировать почву для взаимодействия с Ташкентом и Душанбе.



"Попытка превратить "людоедов джихада" в политических вегетарианцев провалилась - "Талибан" не намерен отказываться от планов захвата власти в стране вооруженным путем. В этой ситуации перемены в Афганистане и регионе станут сильным испытанием для ОДКБ - одного из главных интеграционных инструментов Москвы",- заявил "Ъ" директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.



По словам эксперта, пока силы США и НАТО на протяжении 20 лет оставались в Афганистане, союзники по ОДКБ могли заниматься учениями, не особо опасаясь вылазок боевиков. Теперь же ОДКБ имеет все перспективы стать по-настоящему "фронтовой" структурой, и пока не ясно, как это повлияет на ее членов и на организацию в целом.



Пока американские военные пакуют вещи, афганские боевики организуют новые взрывы

"Для России изменение ситуации в Афганистане в связи с выводом сил США и НАТО станет серьезным вызовом. Во-первых, придется заполнять "геополитическую пустоту", возникшую после ухода американских военных. Во-вторых, необходимо будет успокоить элиты постсоветских республик Центральной Азии, привыкших за 20 лет жить под западным зонтиком, защищавшим регион от террористических группировок. В-третьих, необходимо реагировать на возможное появление военной базы США в Центральной Азии. Наиболее тесные отношения у США и НАТО сложились с Узбекистаном, не входящим в ОДКБ. Поэтому можно предположить, что именно здесь может появиться американская база, например, под брендом международного центра борьбы с терроризмом",- резюмирует Андрей Серенко. Впрочем, в Минобороны Узбекистана напомнили, что законы страны запрещают размещение на ее территории любых иностранных военных баз.



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620708540

