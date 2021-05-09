Мусульманин Садик Хан переизбран мэром Лондона - 55% - "за"

09:24 11.05.2021

Действующий мэр Лондона Садик Хан во второй раз победил на выборах главы города, набрав 55,2% голосов.



Действующий мэр Лондона, кандидат от Лейбористской партии Садик Хан во второй раз победил на выборах главы британской столицы, сообщает BBC Русская служба.



51-летний политик по итогам второго раунда набрал 55,2% голосов, а его основной конкурент, консерватор Шон Бэйли - 44,8%.



"Я всегда буду мэром для всех лондонцев, работая над улучшением жизни каждого жителя этого города", - заявил Садик Хан после объявления его победы.



Садик Хан в 2016 году стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Обычно мэра Лондона избирают на четыре года, однако предыдущий срок Хана был продлен на год из-за отмены выборов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Таким образом политик останется на этом посту еще три года, уточняет BBC.