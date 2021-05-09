Бойня в Казанской школе №175. Более 10 погибших

11:07 11.05.2021

Не менее 11 человек погибли в результате нападения на школе №175 в Казани. Также известно о 27 пострадавших. 16 человек госпитализированы. Данные об 11 погибших подтвердили и РИА Новости.



Как сообщает Telegram-канал "112", произошел штурм школы. По мнению силовиков, на 4 этаже находится второй стрелок, который и удерживает заложников.



Первый ранее был задержан. Это Ильназ Галявиев. Он закончил ее четыре года назад, а сейчас учится в колледже, на айтишника. Такие данные есть у Telegram-канала Baza.



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Ученик 175-й школы в Казани рассказал о том, что там происходило во время стрельбы, сообщает Readovka.



"Мы сидели на третьем этаже, у нас шел урок истории. Вдруг на середине урока директриса начинает кричать в микрофон на вахте, чтобы все закрылись в кабинетах и никому не открывали. Классная руководительница быстро закрыла кабинет и буквально секунд через пять прогремел большой взрыв", - сообщил очевидец.



По его словам, ученики сгруппировались в конце класса и никому не открывали дверь. В нее кто-то пытался ломиться, были слышны выстрелы и удары по двери. Через некоторое время школьники услышали, как поднимается ОМОН, только тогда замдиректора закричала, что дверь можно открыть.



"Зашли пожарники и вывели нас. Кто стрелял, я не знаю. И никто не знает. Одни говорят, что террористы, другие, что одиннадцатиклассники. Кого убили не знаю, но точно убили уборщицу и охранника – они пытались не пустить их в школу", - сказал школьник.



Ранее сообщалось, что во время стрельбы в школе погибли 11 человек. Также известно о 27 пострадавших. 16 человек госпитализированы. Одного из нападавших задержали.