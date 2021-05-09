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УзбСуд вынес приговор по делу о прорыве Сардобы - 17-ть присели
11:22 11.05.2021

Суд вынес приговор 17 подсудимым по делу о прорыве плотины Сардобинского водохранилища. В их числе - бывший замдиректора УП "Узтемирйулкурилишмонтаж", начальник отдела UzGIP, глава ГУП "Сирдаре сув курилиш инвест", руководители и сотрудники строительных компаний и другие.

Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам 10 мая вынесла приговор 17 лицам, которые проходили в качестве обвиняемых по делу о прорыве плотины Сардобинского водохранилища, сообщила пресс-служба ВС.

Суд рассматривал дело с 21 декабря 2020 года, а сам судебный процесс проходил в "закрытом" режиме, поскольку уголовное дело якобы непосредственно связано с государственными секретами. В октябре 2020 года "Газета.uz" писала, что семеро обвиняемых заключены под стражу, шестеро - выпущены под залог, с остальных четверых взята подписка о надлежащем поведении.

Так, бывший заместитель гендиректора УП "Узтемирйулкурилишмонтаж" - экс-глава Дирекции строительства гидротехнических сооружений М. Холматов признан виновным по пунктам "а", "в" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах), пунктам "а", "б" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом в интересах организованной группы) и пунктам "а", "б" части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года.

Бывший начальник отдела планирования перспективных проектов ООО UzGIP С. Руднев признан виновным по этим же статьям и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и штрафу в 133,8 млн сумов (600 БРВ).

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Бывший руководитель ГУП "Сирдаре сув курилиш инвест" С. Абдуназаров признан виновным по пунктам "а", "в" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах) и пунктам "а", "б" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом в интересах организованной группы) и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и и штрафу в 133,8 млн сумов.

Бывший руководитель To’palang HDP Irrigation Systems Б. Асадов признан виновным по этим же статьям УК и приговорен к 4 годам лишения свободы с назначением штрафа в 133,8 млн сумов.

Бывший начальник отдела производства в To’palang HDP Irrigation Systems Л. Тожиддинов по этим же статьям оштрафован на 133,8 млн сумов, но в связи с нахождением в заключении в течение 70 дней размер штрафа сокращен до 125 млн 225 тысяч сумов.

Бывший руководитель To’palang HPD Water Construction К. Рузиев признан виновным по пунктам "а", "в" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах), пунктам "а", "б" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом в интересах организованной группы) и пунктам "а", "б" части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия). Он лишен права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года и штрафу в 133,8 млн сумов, но в связи с нахождением в заключении в течение 296 дней размер штрафа сокращен до 97 млн 540 тысяч сумов.

Бывший начальник отдела производства в To’palang HPD Water Construction А. Шукуров признан виновным по этим же статьям и лишен права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года и штрафу в 133,8 млн сумов, но в связи с нахождением в заключении в течение 70 дней размер штрафа сокращен до 125 млн 225 тысяч сумов.

Руководитель компании Omad Dubl И. Каттабеков признан виновным по этим же статьям и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года и штрафом в размере 133 млн 800 тысяч сумов (600 БРВ).

Главный инженер компании Omad Dubl У. Хамраев, начальник отдела производства Omad Dubl Ш. Мамиров, директор Sariosiyo qurilish С. Муродулоев, его заместитель А. Мурадуллаев, директор Trans servis kompleks Ф. Махмудов, его заместитель З. Жабборв признаны виновными по аналогичным статьям и приговорены к лишению права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года и штрафу по 133,8 млн сумов.

Начальник Управления водных ресурсов и водопользования Министерства водного хозяйства Ш. Кучкаров признан виновным по статье 203 (нарушение условий пользования водами или водоемами) УК и приговорен к штрафу в размере 100 базовых расчетных величин 22,3 млн сумов. Но за счет того, что он содержался в тюрьме 126 дней, ему снизили штраф до 6 млн 865 тысяч сумов.

Начальника дирекции по эксплуатации и развитию объекта водохранилища "Сардоба" Ф. Данабоев и признан виновным по статье 203 (нарушение условий пользования водами или водоемами и пункту "а" части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года.

Главный инженер дирекции по эксплуатации и развитию объекта водохранилища "Сардоба" С. Каххоров признан виновным по аналогичным статьям и приговорен к 4 годам ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года.

Суд также определил меры по взысканию с ответчиков ущерба, возникшего в результате хищений путем присвоения и растраты, а также обрушения Сардобинского водохранилища.

Таким образом, шесть обвиняемых получили реальные сроки, один - ограничение свободы, остальные - штрафы и лишение определенного права.

Напомним, прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области произошел 1 мая 2020 года. Само водохранилище было построено в 2010-2017 годах за 1,3 трлн сумов бюджетных средств (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на 1 января 2017 года). Эксплуатацией водохранилища занималась дирекция использования и развития объектов Сардобинского водохранилища при компании "Узбекистон темир йуллари".

В презентации проекта президенту в мае 2017 года участвовали бывший председатель "Узбекистон темир йуллари" Ачилбай Раматов (ныне первый вице-премьер), заместитель министра сельского и водного хозяйства Шавкат Хамроев (ныне министр водного хозяйства) и председатель "Узсувэнерго" Абдугани Сангинов (ныне председатель "Узбекгидроэнерго").

В конце июля Генеральная прокуратура назвала причины техногенной катастрофы - ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации. Тогда сообщалось о привлечении к уголовному делу девяти должностных лиц организаций, принимавших участие в строительстве водохранилища.

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Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620721320
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