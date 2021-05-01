 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.05.2021
13:24  Китай начал активно вмешиваться в дела бывших советских республик. Чем это грозит России? - Д.Плотников
13:23  Двойная бухгалтерия интервентов в Афганистане, - Сергей Кожемякин
12:53  Китай замедлил демографию: Пекин обнародовал перепись населения
12:39  Бишкек обещает: контрабандной "дыры" на границе с Таджикистаном не будет
12:21  Как фармацевтические компании наживаются на... бедности, - Suddeutsche Zeitung
11:56  Гиберболоид инженера Путина. Злая Россия выжигает США пучками "направленной энергии", - Politico
11:39  На грани войны. Как не допустить катастрофы в результате конфронтации между США и Китаем, - Кевин Радд

11:37  Как Китаю и России избежать новой "холодной войны" с США и их союзниками, - Ян Цземянь
11:22  УзбСуд вынес приговор по делу о прорыве Сардобы - 17-ть присели
11:07  Бойня в Казанской школе №175. Более 10 погибших
09:24  Мусульманин Садик Хан переизбран мэром Лондона - 55% - "за"
08:08  Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов стал послом туризма Узбекистана
07:49  Афганский конфликт приближается к России, - С.Строкань
07:47  Не перепутать Шойгу с шайбой... Путин и хоккей, - репортаж А.Колесникова
01:10  Экс-пленные кыргызы хвастаются синяками и шишками
00:56  Чем дольше карантин, тем меньше рождаемость, - В.Прохватилов
00:44  Почти одновременный поджог Средней Азии... Чего добивается Байден, - В.Павленко
00:39  Верховный суд Узбекистана выступил за принудительные выселения граждан
00:31  США могут перебросить войска из Афганистана в Центральную Азию, - В.Панфилова
00:29  Китайской экономике понадобилась российская военная поддержка, - А.Башкатова
00:27  Узбекистан и Таджикистан становятся новыми точками противостояния Вашингтона и Пекина, - Д.Литовкин
00:00  Кибератака парализовала важный американский трубопровод для бензина и дизельного топлива, - Геральд Хосп
Понедельник, 10.05.2021
23:54  300 человек ранены в ходе беспорядков в Иерусалиме
20:46  Мория в огне. Как пожар на острове Лесбос стал символом кризиса европейской миграционной политики
19:18  Таджикистан ставит под полный контроль независимые телеканалы и радиостанции. Как это будет
19:11  Китайцы предупреждают США об "абсолютном кошмаре", - А.Иванов
17:54  Как строили и не достроили "Астана LRT" - памятник казахстанской коррупции
17:49  Туда, сюда, обратно... Вика Мозгачева вновь стала вице-мэршей Бишкека по социалу
12:27  Призрак Наджибуллы пригнал Рахмона в Кремль в День Победы
12:25  Цифровой суверенитет и цифровая повестка ЕАЭС, - Т.Саркисян
12:21  Опубликованы домашне-кулинарные фоты семьи Мирзиеевых
12:17  Как жил и чем закончил пристрелянный "вагнеровцами" Чадский Елбасы - Идрис Деби, - Е.Наумова
10:51  В Омском лесу исчез вылечивший Навального глава местного минздрава - Мураховский
08:17  WSJ: США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для переброски войск из Афганистана
08:11  Смена поколений: инвесторы уходят с фондового рынка на криптовалютный
07:44  В афганском Забуле подорвался на мине пассажирский автобус - 16 погибших
01:00  Цифровой юань. Свойства, функции, особенности…, - В.Катасонов
00:57  Циркуляция против изоляции. Китай ответил Западу стратегически, - А.Ломанов
00:50  Америке нужен не мир, а мировое господство, - Алекс Ло
00:40  "Время Ч" для Си. Китай накануне больших перемен, - Н.Вавилов, И.Шнуренко
00:30  Президент К.Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
00:27  Памятник советскому Герою-летчику Талгату Бегельдинову открыли в Нур-Султане
00:15  Вспыхнуло. Резко обострилась арабо-израильская вялотекущая интифада, - И.Шамир
00:08  Коронавирус убил не 3,2 млн, а уже почти 7 млн. человек во всем мире, - Die Welt
Воскресенье, 09.05.2021
20:34  Таджикистан закрыл представительство международной организации Saferworld. За подстрекательство
17:00  В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
16:55  Как будет выглядеть туристический центр Самарканда и кто его построит
16:53  Президент С.Жапаров участвует в митинге-реквиеме в Бишкеке
16:51  Юрты протеста: почему Киргизия и Узбекистан никак не согласуют границу, - И.Кармазин
16:02  6 казахстанцев, которым так и не присвоили звание дважды Героя Советского Союза
11:18  Скончался советник президента Узбекистана Рустам Касымов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Китаю и России избежать новой "холодной войны" с США и их союзниками, - Ян Цземянь
11:37 11.05.2021

КАК КНР И РОССИИ ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ С США И ИХ СОЮЗНИКАМИ
№3 2021 Май/Июнь

ЯН ЦЗЕМЯНЬ
Президент Шанхайской академии международных исследований, ведущий научный сотрудник.

Смена администрации США не повлияла на тенденцию сдерживания Вашингтоном Китая и России. Более того, администрация Байдена пытается мобилизовать европейских, азиатских и прочих союзников, чтобы оказывать максимальное давление на Пекин и Москву. В этих сложных условиях Китай и Россия должны не только реагировать соответственно, но и координировать намерения и действия друг друга. Китай и Россия не планируют создавать антиамериканский альянс, но хотят совместными усилиями не допустить новой холодной войны с Соединенными Штатами и их союзниками.

Пекин и Москва демонстрировали это последние 25 лет, основываясь на концепции своего стратегического партнерства, противодействуя американскому давлению в двусторонних, трехсторонних и многосторонних аспектах.

Соответствующее реагирование. Столкнувшись с силовым и агрессивным давлением США, Китай и Россия вынуждены защищать государственный суверенитет и независимость, конституционную систему, эффективное управление и национальные интересы, а также вводить контрсанкции. С точки зрения Китая и России, это вопросы национального и государственного выживания.

Двусторонняя координация. Пекин и Москва укрепляли и углубляли стратегическое партнерство с 1996 года. Они могут похвастаться длинным списком достижений, но в основном в политической, военной и прагматической, а не в экономической, стратегической и культурной сферах.

Трехстороннее взаимодействие. КНР и Россия по-прежнему уделяют основное внимание двусторонним отношениям с Соединенными Штатами, но все больше осознают важность и необходимость трехстороннего взаимодействия. Одним из примеров переформатирования отношений в неравностороннем треугольнике является отказ от стремления улучшить отношения с США в пользу укрепления двусторонних отношений в противовес Америке.

Многостороннее взаимодействие. Китай и Россия сотрудничают в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Они также поддерживают друг друга в Совете Безопасности ООН и G20. Тем не менее у них есть собственные представления о политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

При этом в отношениях Пекина и Москвы с Вашингтоном есть очевидные недостатки и слабости.

Во-первых, правительства Китая и России до сих пор предпочитали не обсуждать основные разногласия не только публично, но даже приватно. Это, однако, не означает, что их не существует. Стороны далеко не всегда сходятся во мнениях. Например, Пекин и Москва по-разному относятся к таким темам, как Крым или энергетика. В экспертных кругах двух стран часто ставят под сомнение целесообразность и устойчивость стратегии и политики другой стороны, особенно в отношении США, Японии и Индии. Кроме того, сторонам необходима координация повестки в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во-вторых, Китаю и России нужно расширять стратегическое партнерство на фоне западной системы альянсов. С одной стороны, стратегическое партнерство является более инклюзивым и гибким, чем альянсы, но с другой – менее обязывающим и эффективным. Кроме того, стратегические партнеры Китая и России часто становятся их жесткими критиками, принимая сторону Запада.

Перед Китаем и Россией стоит задача консолидировать двустороннее стратегическое партнерство и расширить круг своих друзей.

В-третьих, Китаю и России необходимо создавать базу внутренних стимулов, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень. Что касается более широкого и продвинутого экономического сотрудничества, следует перейти от ведения бизнеса к экономическому и финансовому взаимодействию, от проектного сотрудничества к координации промышленной политики и от обмена информацией – к политическим консультациям. В политическом плане Китай и Россия должны стремиться к большей легитимации и концептуальной обоснованности своих государственных систем и управления.

Кроме того, сторонам нужно работать над эффективностью координации в дипломатии и сфере безопасности, синхронизировать двустороннее и многостороннее сотрудничество, демонстрируя региональную и глобальную солидарность и совместными усилиями расширяя пространство для дискуссий.

В этом году исполняется двадцать лет китайско-российскому договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (подписан 16 июля 2001 г.). Пора изучить прошлое и добавить в партнерство новые параметры в соответствии с реалиями внутренней и внешней политики. Китай и Россия должны стремиться к новому типу отношений великих держав в интересах всего мира. Новая холодная война не предопределена, но она может начаться в результате грубой ошибки международного сообщества, которое сейчас находится на распутье.

1 мая 2021

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620722220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2021 года №569
- Н.Нигматулин: День Победы – праздник несгибаемого духа и бессмертного подвига
- Премьер-Министр РК А. Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы
- Ничего не слышащее государство
- Рейтинг Казахстана устойчив к шокам 2020 года; возобновление структурных реформ
- "Пир во время чумы" - депутаты "Ак жола" раскритиковали аппетиты чиновников
- Об уничтожении Алматы
- В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  