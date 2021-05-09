Гиберболоид инженера Путина. Злая Россия выжигает США пучками "направленной энергии", - Politico

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11:56 11.05.2021
США заподозрили ГРУ в атаках "направленной энергии"
СМИ: США заподозрили ГРУ в атаках "направленной энергии"
Вашингтон подозревает, что за предполагаемыми атаками технологиями "направленной энергии" против сотрудников разведки США во всем мире может стоять российское ГРУ. Но как пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, доказательств этому нет.
По данным издание, американское разведсообщество не пришло к окончательному выводу. Официальных заявлений выпущено не было. Но есть сообщения, что расследование предполагаемых атак было активизировано. Изучается якобы роль ГРУ. Пока спецслужбы не называют причину ухудшения здоровья американских разведчиков.
Одна из таких атак произошла на территории США, в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Также в 2019 году сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, гуляя с собакой в штате Вирджиния.
Подобные инциденты происходили на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Тогда речь шла о звуковом воздействии, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.
Авторы: АЛЕКСАНДРА ИППОЛИТОВА