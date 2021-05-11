Как фармацевтические компании наживаются на... бедности, - Suddeutsche Zeitung

12:21 11.05.2021

11 мая 2021 г.

Кристоф Гурк | Süddeutsche Zeitung



"Такие компании, как Pfizer или Astra Zeneca, охотно проводили испытания своих вакцин в Латинской Америке. Но сейчас вакцина почти не поступает на континент", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



"Конечно, в регионе есть страны, достижения которых вызывают удивление: Уругвай и Чили временами превосходили по темпам вакцинации даже США и Израиль. Другие страны, включая Аргентину и Бразилию, также начали массовую иммунизацию, хотя она и продвигается медленно. Однако в других странах региона кампании по вакцинации еще даже не начались; например, в Парагвае на сегодняшний день для вакцинации использовано менее 150 тыс. доз вакцины. Желание среди населения есть, и даже необходимая инфраструктура зачастую уже имеется. Не хватает только вакцины", - отмечает журналист Кристоф Гурк.



"При этом в прошлом году было на что надеяться: такие компании, как Pfizer, Astra Zeneca и Curevac, испытывали в регионе свои вакцины, в некоторых случаях в рамках огромных исследований с тысячами участников. Тогда страны полагали, что взамен они получат преимущества в доступе к вакцинам или, по крайней мере, не будут ущемлены в нем. Они заблуждались".



"Тем, что в регионе вообще есть вакцины, страны обязаны в основном российским и китайским производителям, - отмечает издание. - Но даже они едва успевают производить нужное количество".



"В последние недели в Аргентине было зарегистрировано максимальное за весь период пандемии количество новых случаев заражения, аналогичная ситуация наблюдается в Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадоре. Из двенадцати стран мира с наибольшим количеством смертей от коронавируса из расчета на миллион жителей половина находится в Южной Америке. В этом отчасти виноваты бедность и пришедшие в упадок системы здравоохранения. К тому же здесь распространяются новые, очень заразные варианты вируса. Эксперты предупреждают, что Южная Америка может стать рассадником еще более опасных мутаций", - говорится в статье.



"То, что вакцины не поступают в регион в достаточном количестве в такой драматической ситуации, отчасти объясняется и тем, что более богатые страны заблаговременно обеспечили себе большую часть поставок. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 700 млн доз, распределенных по всему миру к началу апреля, почти 90% пришлось на богатые страны и только 0,2% - на страны с низким уровнем дохода".



"Фармацевтические компании с удовольствием заключали сделки с богатыми промышленно развитыми странами, но в то же время, по крайней мере, американская компания Pfizer, разработавшая свою вакцину совместно с немецкой компанией Biontech, пыталась диктовать южноамериканским странам условия, которые равносильны "шантажу", пишет в своей статье расследовательский портал The Bureau of Investigative Journalism".



"Правительство Аргентины начало переговоры с фармацевтической компанией еще в середине прошлого года. Судя по всему, Аргентина была готова пойти на уступки и даже согласилась оплатить любые иски о возмещении ущерба из-за побочных эффектов. Однако для компании Pfizer этого, вероятно, было недостаточно. Компания также не хотела нести ответственность за халатность и в то же время требовала от Аргентины гарантий, включая военные базы или здания посольств в качестве обеспечения на случай дорогостоящих судебных споров. Аналогичные требования, как сообщается, были предъявлены и Бразилии. Там в конечном итоге договор с Pfizer был заключен, а в Аргентине вакцины все еще нет - но есть рекордное количество смертей", - указывает издание.



"Если бы сейчас действительно отменили патенты хотя бы для некоторых вакцин от коронавируса, это, безусловно, дало бы шанс Латинской Америке, ведь регион располагает инфраструктурой для самостоятельного производства вакцин", - подчеркивает автор статьи.



"Надежду дает и Куба. На острове работают сразу над пятью самостоятельно разработанными вакцинами, две из которых находятся на третьей фазе испытаний. (...) Однако вакцину нужно не только производить, но и разливать ее. И здесь возникают новые проблемы. Многие страны мира наложили запрет на экспорт всех приборов и инвентаря для производства вакцин".



"Поэтому, вероятно, пройдет много времени, прежде чем население Центральной и Южной Америки будет вакцинировано до такой степени, что вирус, по крайней мере, будет находиться под контролем и в этом регионе. Однако последствия такого неравенства в вакцинации уже видны. Миллионы людей в регионе скатились в нищету. В Колумбии проходят массовые протесты, а в Бразилии и Аргентине очереди перед бесплатными столовыми становятся все длиннее", - констатирует Süddeutsche Zeitung.



Источник: Süddeutsche Zeitung