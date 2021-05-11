Бишкек обещает: контрабандной "дыры" на границе с Таджикистаном не будет

12:39 11.05.2021 Двухдневный военный конфликт на киргизско-таджикской границе тянет на полноценный сценарий современного боевика: долгоиграющая пограничная проблема, на которую наслаивался комплекс проблем социальной категории, правовой беспредел, схема транзита товаров контрабандного происхождения, бенефициарами которого, оказывается, являются высокопоставленные чиновники, которые по долгу службы должны бы заниматься демаркацией неуправляемых участков государственных границ.



Киргизии сейчас не до боевиков, в стране был объявлен национальный траур. Маленьких воин не бывает, за двое суток на границе убиты 36 граждан республики, 190 пострадали и тысячи превратились в беженцев. Жертвы есть на таджикской стороне. Конфликтогенный вопрос с 90-х годов прошлого века периодически обострялся, и каждый раз "замораживался" полумерами, полурешениями, разговорами и обещаниями. Менялись главы Киргизии, а территориальный вопрос тем времен обрастал проблемами. Киргизский политолог Игорь Шестаков в интервью EADaily делает вывод, что ОДКБ, которая должна была стать диалоговой площадкой для урегулирования приграничной проблемы, сама нуждается в системной реформе. Политолог задается вопросом: почему руководители Киргизии и Таджикистана ранее и сейчас не обращались в ОДКБ за помощью? Эксперт также считает, что "массовая безработица, которая вынуждает уезжать людей из региона в поисках лучшей жизни, - не меньшая угроза для безопасности рубежей".



Чек вопроса

- Игорь Альбертович, конфликт на киргизско-таджикской границе уже называют двухдневной войной. И как бы официально ни называли трагическое событие, в Киргизии был национальный траур по погибшим. Причиной войны стали бытовые конфликты или решение начать боевые действия готовилось на высоком уровне (как пишут источники)? Насколько реально, что было решение о силовом наступлении?



- Если мы говорим о конфликтах, то они были и раньше, начиная с советских времен, из-за воды и земли. Ферганская долина достаточно сложный регион, населения много, а земельных наделов мало, есть проблемы с поливной водой. С обретением независимости вопросы "чья земля и вода" - усилились, у Киргизии и Таджикистана имелось свое видение линии государственной границы. Как отмечали специалисты комиссий, спорные участки расположены чуть ли не в шахматном порядке, граница могла проходить через жилой дом. Несмотря на официальные договоренности, что в приграничных селах не должно быть никаких работ по посадке саженцев, заливке фундамента и использования пастбищ на спорных территориях, местные жители, решая свои социально-экономические проблемы, все равно их осуществляли. В итоге фактически каждый год происходили выяснения отношений, которые заканчивались вмешательством пограничников двух стран.



Последние трагические события на границе я бы не стал называть просто очередным конфликтом, поскольку было много человеческих жертв, пострадавших и беженцев. Так, со стороны Киргизии 36 человек погибли, а пострадали 190 человек, плюс более 58 тыс. беженцев, которые под обстрелом тяжелого вооружения и авиации со стороны таджикских силовиков, вынуждены были покинуть свои дома. Понятно, что установка таджикской стороной видеокамер на водозаборе "Головной" вызвала негативную реакцию у киргизской стороны, это, скорее, напоминает провокацию, чтобы возник повод для применения военной силы. Генеральная прокуратура Киргизии расценила действия Таджикистана как военную агрессию, такая оценка событий доминирует и в общественных настроениях.



Безусловно, за несколько дней таджикские военные не могли так капитально подготовиться к полномасштабным боевым действиям. Какие могли быть мотивы? Эксперты не только в Киргизии, но и за рубежом считают, что эта "войнушка" была нужна президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, чтобы поднять свой политический рейтинг для начавшегося процесса передачи власти по наследству. Но однозначно победителей в такой войне нет и быть не может.



- Ситуация на границе сейчас под контролем, правительственные делегации Киргизии и Таджикистана разрабатывают юридическую базу, договариваются по хозяйственно-экономическим аспектам. Давно бы так…



- После того, как завершились столкновения, сразу начались переговоры межправительственной комиссии по согласованию спорных участков, возможно, что в мае стороны решат вопрос по делимитации 112 километров границы. Ранее глава спецслужб Киргизии и руководитель правительственной комиссии Камчыбек Ташиев предлагал произвести обмен спорными территориями. Часть представителей экспертного сообщества в нашей республике считает, что это самый логичный способ решить эту сложную проблему. Однако таджикская сторона вряд ли пойдет на такие шаги, поскольку в Душанбе считают территории своими. Задействование Таджикистаном не только минометов, но и гаубиц в конце апреля является подтверждением того, что власти соседней республики готовы предъявлять и аргументы оказания силового давления на Киргизию. Готов ли сегодня Душанбе к каким-либо компромиссам? Пока что верится с трудом, поэтому в данном случае прогнозы делать сложно, надо дождаться официальных решений.



Однозначно, что пограничные вопросы будут влиять на внутриполитическую и общественную повестку Киргизии. Развитие событий уже показало, что люди моментально сплотились и стали оказывать гуманитарную помощь пострадавшим жителям Баткенской области, по стране были оперативно открыты штабы сбора помощи, куда люди несли деньги, вещи и продовольствие. Все эти процессы солидарности происходили не по указу сверху, а исключительно в формате народной инициативы.



Киргизия стоит на пороге намеченных на осень парламентских выборов, учитывая максимально высокий уровень политизированности нашего общества, несомненно, тема границ будет и в предвыборной повестке борцов за депутатские мандаты. Оппоненты действующей власти в социальных сетях используют пограничную тему для критики президента и его соратников. В вопросе "сможет ли оппозиция сделать это одним из своих политических козырей", - многое будет зависеть от решения пограничных проблем, причем не только в плане обеспечения безопасности, но и в социально-экономическом.



Под зонтиком проблемы…

- Президент Киргизии Садыр Жапаров посетил районы, пострадавшие в результате вооруженного конфликта, лично встречался с жителями сел в период коронно-вирусной эпидемии. До этого в Киргизии не планировалось окончательное разрешение конфликта?



- Жапаров уже давно в политике, и он наверняка в курсе проблем пограничного характера, включая социально-экономические трудности Баткенской области. Не стоит разделять два этих вопроса, так как тысячи баткенцев с начала 2000-х годов уехали жить и работать в Россию. Я помню, как примерно 10 лет назад проходили специальные заседания в профильных парламентских комитетах по вопросам укрепления приграничных сел и районов с Таджикистаном, поскольку киргизы уезжали в Бишкек или Россию, а таджикские граждане стремились купить у них дома и земельные участки. В итоге были приняты соответствующие нормативные акты, связанные с допвыплатами к зарплате, пенсиям и пособий жителям приграничья.



Однако в бытность прежних президентов все эти распоряжения остались на бумаге. Массовая безработица, которая вынуждает уезжать людей из региона в поисках лучшей жизни, - не меньшая угроза для безопасности рубежей. Не случайно правительство приняло распоряжение об особом статусе Баткенской области, это распоряжение направлено на более эффективную координацию действий государственных структур в регионе. Кроме того, кабмин выделил 500 млн сомов на восстановление разрушенных домов баткенцев. Развитие экономической инфраструктуры должно стать стратегической задачей новой власти Киргизской Республики.



В отношении пограничной ситуации необходимо сказать и о том, что из Киргизии в Таджикистан шли огромные потоки контрабанды товаров и ГСМ, не только криминал, но и представители прежних властей зарабатывали на этом миллионы долларов, что, несомненно, влияло и на решение приграничных вопросов.



Ташиев пообещал, что больше контрабандной "дыры" на границе с Таджикистаном не будет. В СМИ пишут, что местные активисты контролируют движение бензовозов, чтобы они не везли ГСМ в соседние районы Таджикистана. Наверняка сейчас ситуация с контрабандой изменится, поскольку часто можно было увидеть в соцсетях посты о том, что за счет контрабандных ГСМ идет заправка боевой техники Таджикистана. Кстати, для усиления приграничной безопасности Жапаров предложил создавать народные дружины из числа местных жителей, об этой идее тоже говорили раньше на различных этажах власти, но до реализации дело так и не дошло.



- Пограничные вопросы считаются внутренним вопросом сторон, предметом двусторонних отношений. Однако несколько стран, в их числе и Россия, заявили о готовности оказать содействие Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании проблемы. Как Вы рассматриваете возможность участия посредников в разрешении ситуации?



- Понятно, что пограничные конфликты негативно влияют на безопасность Центральной Азии, особенно с учетом того, что Ферганская долина граничит с Афганистаном, который давно стал "родным домом" для различных преступных группировок, включая террористические и экстремистские формирования, чья задача максимально обострить ситуацию в регионе. Россия как на двухстороннем уровне, так и в рамках ОДКБ выступает ключевым гарантом обеспечения безопасности южных рубежей СНГ. Президент России Владимир Путин также выступал за содействие мирному урегулированию развития данных событий. Много критики, особенно в социальных сетях Киргизии досталось ОДКБ, ведь когда на границе шли ожесточенные бои, как раз в это время проходило заседание совета секретарей Советов безопасности стран этой организации. Безусловно, ОДКБ уже давно должна была стать диалоговой площадкой для урегулирования этой проблемы. Почему этого не происходило? На поверхности лежит ответ, что руководство Киргизии и Таджикистана не обращались с такой просьбой, как, впрочем, и сейчас. Но в любом случае ситуация показала, что если содействие не окажет ОДКБ, то помощь предложат другие международные организации или страны. К примеру, Турция, которая активно отреагировала, предложив свое содействие.



Напомню, что первая реакция последовала от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, понятно, что страны региона заинтересованы в мире. По ОДКБ можно сделать вывод, что организация нуждается в системных реформах, но именно ОДКБ сыграла одно из ключевых ролей в поддержке Киргизии в 1999 и 2000 годах, когда в страну вторгались подразделения международных террористов. Полагаю, что посредническая помощь наверняка потребуется, вероятно, и сейчас проходят консультации с участием Москвы, Ташкента и Астаны (Нур-Султана - ред.), понятно, что в вопросах безопасности многое остается "за кадром".



Светлана Мамий (Москва)

11 мая 21 Источник - eadaily.com

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