Китай замедлил демографию: Пекин обнародовал перепись населения

12:53 11.05.2021

Население Китая росло самыми медленными темпами за десятилетия, достигнув 1,41 миллиарда человек, показали результаты переписи, опубликованные сегодня, 11 мая, передаëт агентство France-Presse (AFP).



Скромный рост на 5,4 процента со времени последней переписи населения 2010 года отражает опасения надвигающегося демографического кризиса на фоне стареющего общества и снижения рождаемости, а также резкого сокращения числа граждан трудоспособного возраста во второй по величине экономике мира.



Согласно официальным данным, темпы роста населения в КНР были самыми низкими с 1960-х годов.



Пекин изменил правила планирования семьи в 2016 году, чтобы позволить семьям иметь двоих детей на фоне роста опасений по поводу быстро стареющего населения и сокращения рабочей силы, но это ещë не привело к ожидаемому бэби-буму, который помог бы компенсировать старение населения страны, отмечает AFP.



"Корректировка политики Китая в отношении рождаемости дала положительные результаты", - сказал Нин Цзичжэ, сотрудник Национального статистического бюро КНР.



Но он добавил, что "старение населения оказывает постоянное давление на долгосрочное сбалансированное развитие людских ресурсов в предстоящий период".



Число китайцев в возрасте от 15 до 59 лет сократилось почти на семь процентов, а количество людей старше 60 лет выросло более чем на пять процентов.



Уровень рождаемости в Китае неуклонно снижается с 2017 года, несмотря на ослабление многолетней государственной "политики одного ребенка" в семье. Отчасти это связано с падением в последние годы количества браков, парами, которые борются с высокой стоимостью воспитания детей в крупных городах, а также с тем, что китаянки откладывают рождение ребенка или избегают его вовсе.



Согласно данным, средний размер семьи в КНР сейчас составляет 2,62 человека, по сравнению с 3,10 человека десять лет назад.



"Семейные домохозяйства продолжали сокращаться из-за увеличения мобильности населения и того факта, что молодые люди после брака жили отдельно от родителей с улучшенными жилищными условиями", - констатирует Нин Цзичжэ.

Ярким признаком меняющегося облика китайского общества стало то, что городское население выросло до 236,4 миллиона человек - почти на 15 процентов больше, чем при предыдущей переписи. Более 63 процентов людей сейчас проживают в городских агломерациях.



Однако почти 500 миллионов человек являются частью того, что Пекин называет "плавающим населением" - рабочих-мигрантов, которые живут в местах, отличных от места их официальной регистрации.



Китай проводит перепись каждые десять лет для определения роста населения, моделей его передвижения и других демографических тенденций. Некоторые данные носят конфиденциальный характер и они играют важную роль в планировании государственной политики Поднебесной.



Перепись 2020 года была завершен в декабре с помощью более семи миллионов волонтëров, которые опрашивали жителей по домам. Впервые значительная часть данных в рамках переписи населения была собрана в режиме онлайн.



В Китае в 2019 год был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1949 года - 10,48 на 1000 человек.