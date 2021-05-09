Двойная бухгалтерия интервентов в Афганистане, - Сергей Кожемякин

13:23 11.05.2021 Двойная бухгалтерия интервентов в Афганистане



Объявленный Байденом вывод войск из Афганистана таит очевидный подвох. Терять контроль над страной и регионом Вашингтон не собирается, для чего оставляет ряд политических "подпорок".



Афганский "первомай"



"Конец самой долгой войны Америки". Так высокопарно называют в Вашингтоне начавшийся вывод контингента из Афганистана. За пафосом скрывается сложная, полная интриг и авантюр игра, чье завершение даже не планируется. Напомним, в прошлом году США подписали соглашение с "Талибаном"*. Главный пункт предусматривал завершение военного присутствия к 1 мая 2021 года. Шаг был чисто конъюнктурный: Дональд Трамп вовсю использовал его в своей избирательной кампании, демонстрируя стремление прекратить "ненужные войны". При этом Вашингтон мог дать задний ход. Такие размытые условия, как отказ талибов от сотрудничества с террористами, позволяли в любой момент обвинить их в вероломстве.



Трампу эти уловки не помогли, в итоге перейдя по наследству к Байдену. Тот изначально критиковал оппонента за "безответственный шаг" и, на словах поддерживая вывод войск, призывал к поэтапному процессу в сотрудничестве с союзниками. Склонность к пересмотру соглашения стала очевидной сразу после инаугурации. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США "не будут поспешно и неорганизованно выходить из Афганистана", а сам Байден сообщил о невозможности уложиться в срок. Однако новая администрация не могла не учитывать популярность среди электората идеи прекращения войны и принялась изворачиваться.



С одной стороны, "Талибан"* был обвинен в нарушении условий договора, в том числе в продолжении связей с "Аль-Каидой"*. Активизировались авиаудары американских ВВС по позициям боевиков, особенно под Кандагаром. С другой - Белый дом попытался предстать в роли миротворцев и предложил серию инициатив - столь же масштабных, сколь трудновыполнимых. Среди них "общенациональное примирение" под эгидой ООН и план урегулирования, представленный афганским властям госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломат в ультимативной форме потребовал сформировать переходное правительство, отдав половину постов талибам.



Оба предложения были заведомо нежизнеспособными. В Кабуле отказались рассматривать план Блинкена, дав ему эмоциональную отповедь. По словам первого вице-президента Амруллы Салеха, Афганистан не примет "насильственно навязываемый мир", угрожающий Конституции и демократическим свободам народа. На неопределенный срок перенесена мирная конференция, которая должна была пройти в Стамбуле под эгидой ООН, Турции и Катара. Представители Кабула погрязли в спорах относительно повестки и состава делегации, а талибы и вовсе отказались от участия.



В итоге США остановились на другом варианте. 14 апреля Байден объявил о завершении операции "Решительная поддержка" и полном выводе американских войск. Начавшись 1 мая, он должен завершиться к 11 сентября - 20-летию терактов в США. С аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В итоге к сентябрю из иностранных военных останется только охрана дипломатических миссий.



Присутствие сохраняется?



Столь широкий разброс идей и предложений за каких-то три месяца наводит на мысль о грандиозном спектакле. Не желая "потерять лицо" и выступить в роли защитников непопулярного конфликта, команда Байдена в то же время боится выпустить Афганистан из рук. Поэтому для вывода контингента отводится довольно большой срок, на протяжении которого может случиться всякое. Например, большой теракт, который станет поводом для пересмотра решения. Уж в чем, а в организации выгодных для себя провокаций Вашингтон не знает равных!



Признаков того, что американцы вовсе не настроены завершать войну, становится все больше. Сам Байден обмолвился, что США продолжат отслеживать исходящие из Афганистана угрозы и, "сохраняя значительные активы в регионе", будут "укреплять контртеррористический потенциал". Об усилении возможностей на афганском направлении сообщил на слушаниях в сенате директор ЦРУ Уильям Бернс. Но откровеннее всех выразился Блинкен. По его словам, Вашингтон обязательно перебросит силы, если появятся сигналы о возрождении угрозы.



Параллельно идет подготовка общественного мнения. В докладе национальной разведки США шансы достижения мирного соглашения между талибами и Кабулом оцениваются как крайне низкие, а также отмечается, что уверенные в своей победе боевики используют силу "для формирования новой политической реальности". Особый упор делается на связях "Талибана"* с "Аль-Каидой"*. Ссылаясь на источники в спецслужбах, газета "Нью-Йорк таймс" пишет, что эта группировка набирает силу и насчитывает свыше 500 бойцов в половине афганских регионов.



На этом лукавство "миротворцев" не заканчивается. Как стало известно недавно, в декларируемую численность находящихся в Афганистане американских сил - 2,5 тыс. военных - не включены подразделения спецназа, а это еще как минимум 1 тыс. человек. "За скобками" остаются и бойцы частных военных компаний, которых, по ряду данных, насчитывается до 18 тыс. С такой двойной бухгалтерией все громкие обещания превращаются в фарс. Кроме того, как заявили в Пентагоне уже после выступления Байдена, в ближайшее время число американских военных в Афганистане может даже вырасти. Этого-де требует обеспечение безопасности для "упорядоченного вывода войск". В Афганистан уже переброшены стратегические бомбардировщики B-52.



Планы Вашингтона приоткрывает американское издание "Хилл", не в первый раз используемое для инсайдерских утечек информации. Оно отмечает, что главная задача Байдена - "убедить измученный войной американский народ в том, что США, скорее всего, никогда не покинут Афганистан". Единственный вопрос - в какой форме сохранится присутствие. Газета прогнозирует усиление роли союзников по НАТО, в первую очередь Турции. На это указывают и выбор Стамбула как места проведения мирной конференции, и пропагандистская кампания внутри Афганистана. Экс-президент Хамид Карзай, например, назвал социально-политическую систему Турции лучшим примером для подражания.



Не менее важна еще одна выраженная в публикации мысль. По словам издания, Афганистан важен, в первую очередь, с точки зрения противостояния Пекину. "Географическое положение страны играет центральную роль в геополитическом соперничестве Америки с Китаем", - подчеркивают авторы, напоминая также о залежах редкоземельных металлов. Запасы оцениваются в 3 трлн долл., а их добычей США могут снизить зависимость от поставок из КНР.



Связь афганских интриг Вашингтона с Китаем подтверждается и другими фактами. МИД КНР выступил со специальным заявлением по объявленному Байденом выводу войск. В нем отмечается, что контингент покидает Афганистан, так и не добившись улучшения ситуации с безопасностью и не решив проблему терроризма. В связи с этим экстремистские силы могут воспользоваться положением, захватить власть и ввергнуть регион в хаос.



Пекин вряд ли бы выразил обеспокоенность, тем более на таком уровне, не будь для этого веских оснований. В своей антикитайской политике Вашингтон делает серьезную ставку на обвинения КНР в репрессиях против мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района. Введена серия санкций, Вашингтон угрожает Пекину бойкотом Зимней Олимпиады 2022 года. А выведя из списка террористических организаций Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)*, США дали понять, что только дипломатическими мерами давление не ограничится. Имея базы в Афганистане, группировка, по данным французского издания "Атлантико", поддерживается американскими и турецкими спецслужбами, а посольство США в Анкаре принимает близких к ней людей.



Новейшая история знает немало примеров того, как выпестованные исламистские организации выполняют поставленные западным капиталом задачи. Здесь и поддержка афганских моджахедов в 1980-е годы, и свержение Муамара Каддафи, и сирийская гражданская война с монстром "Исламского государства" (ИГ)*. Вывод войск из Афганистана может запустить еще один подобный процесс, тем более что концентрация таких террористических группировок, как ИГ* и ИДВТ*, происходит именно в северо-восточных провинциях, наиболее близких к Китаю, - Бадахшане, Кунаре и др.



Такой сценарий, к слову, допускают китайские аналитики, среди которых профессор института ближневосточных исследований Северо-западного университета Ян Вэй. По их мнению, растущее присутствие радикальных исламистов в Афганистане представляет реальную угрозу для национальной безопасности КНР и может привести к напряженной обстановке в Синьцзяне.



Новые линии раскола



Можно предположить, что дирижируемым ими всплеском экстремистской активности американские стратеги хотят убить двух зайцев. Во-первых, создать очаг напряженности у границ Китая. Во-вторых, использовать его как повод для сохранения присутствия в Афганистане. Но, как известно, джинн может вырваться из бутылки и натворить немало бед. Своими авантюрами США грозят запустить неконтролируемую реакцию и взорвать весь регион.



Признаками этого является раскручивающийся маховик насилия. Только с 17 по 30 апреля в Афганистане погибли около двухсот силовиков и почти сотня мирных жителей. Ожесточенные боестолкновения идут по всей стране. "Талибан"* фактически вышел из переговорного процесса. Это касается как межафганского формата, так и диалога с участием зарубежных посредников. Условием продолжения контактов повстанцы называют полный вывод оккупационных сил, освобождение из тюрем всех своих бойцов и исключение руководства движения из "черного списка" террористов Совбеза ООН.



На таком фоне происходит раскол в правящей элите. Подготовка к стамбульской конференции высветила это очень хорошо. Высший совет по национальному примирению - орган, руководимый давним оппонентом президента Абдуллой Абдуллой, - подготовил для нее мирный план. Документ, однако, вызвал резкую критику со стороны команды главы государства. Это стало продолжением пикировки относительно перестановок в правительстве. Абдулла, в частности, выступил против отставки главы МВД Масуда Андараби.



В ответ президент Ашраф Гани подписал указ о создании высшего государственного совета. Новый орган под его собственным руководством имеет весьма размытые функции, однако Гани включил в него сторонников Абдуллы с явным расчетом ослабить соперника. Среди них Абдул-Рашид Дустум, Мохаммад Мохакик, Юнус Кануни и ряд других.



В то же время раскололась одна из старейших и влиятельнейших партий страны - Исламское общество Афганистана. Ее съезд сопровождался перестрелками между охранниками ряда лидеров, а входящие в руководство Салахуддин Раббани, Исмаил Хан и Ахмад Зия Масуд обвинили бывшего соратника Атта Мохаммада Нура в узурпации полномочий.



Не менее тревожным процессом является появление новых линий раскола, включая религиозные. В число неспокойных регионов вошла провинция Вардак, населенная преимущественно шиитами-хазарейцами. Несколько лет назад они создали ополчение под руководством Абдул Гани Алипура для обороны от исламистов в условиях слабости центральной власти.



Популярность командира сильно раздражает Кабул. В 2018 году его уже арестовывали, освободив лишь после массовых протестов и вмешательства политиков-хазарейцев. Однако в конце января нынешнего года последовала новая попытка нейтрализовать Алипура. Власти заменили ряд лояльных ему полицейских начальников и ввели в провинцию правительственные силы. Это привело к столкновениям, в результате которых погибли местные жители. Десятки сторонников Алипура были арестованы.



Отказавшись подчиняться правительству, ополчение заняло администрации нескольких уездов. Начались полномасштабные столкновения, в ходе которых был сбит военно-транспортный вертолет Ми-17. Провластные СМИ принялись обвинять в поддержке Алипура Иран. К ним присоединились западные издания и влиятельные "мозговые центры", включая американский Джеймстаунский фонд. По их утверждениям, Тегеран перебрасывает в Афганистан бойцов бригады "Фатимиюн", сражавшейся в Сирии против ИГ*.



Ряд антииранских выпадов сделал Ашраф Гани. На открытии плотины в провинции Нимроз он заявил, что Иран отныне не сможет безвозмездно пользоваться водой трансграничных рек, хотя соответствующее соглашение между странами действует много лет. Косвенной мишенью таких нападок является Китай, с которым Иран укрепляет стратегическое сотрудничество. Так что до мира региону еще очень и очень далеко.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей КОЖЕМЯКИН Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620728580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2021 года №569

- Н.Нигматулин: День Победы – праздник несгибаемого духа и бессмертного подвига

- Премьер-Министр РК А. Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы

- Ничего не слышащее государство

- Рейтинг Казахстана устойчив к шокам 2020 года; возобновление структурных реформ

- "Пир во время чумы" - депутаты "Ак жола" раскритиковали аппетиты чиновников

- Об уничтожении Алматы

- В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы

