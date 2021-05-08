Афганистан намерен стать нейтральным государством, - А.Серенко

14:38 11.05.2021 Вывод сил США и НАТО укрепит суверенитет афганского правительства

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



8 мая 2021



Президент Мохаммад Ашраф Гани готов строить суверенный и нейтральный Афганистан

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани опубликовал в Foreign Affairs программную статью, раскрывающую подходы официального Кабула к проблеме афганского урегулирования. Статья "Момент риска и возможностей для Афганистана:



Путь к миру для страны и региона" вышла одновременно с началом заключительного этапа вывода сил США и НАТО из Афганистана и, очевидно, это не случайно. Новая стратегия Ашрафа Гани фиксирует приверженность афганского правительства прагматичному и реалистичному курсу: Кабул не только не собирается капитулировать перед "Талибаном" (организация запрещена в РФ), но, напротив, достаточно оптимистично смотрит в очень непростое будущее.



Решение президента США Джозефа Байдена вывести из Афганистана к сентябрю 2021 года оставшихся 2500 американских военнослужащих, по словам Ашрафа Гани, представляет собой "поворотный момент для нашей страны и наших соседей": "Афганское правительство уважает это решение и рассматривает его как момент возможностей и риска для себя, афганцев, талибов и всего региона. Для меня, как для избранного лидера Исламской Республики Афганистан, это еще одна возможность подтвердить и укрепить свою приверженность миру".



Ашраф Гани напомнил, что еще в феврале 2015 года он предложил талибам заключить мир, после чего в июне того же года в Афганистане впервые в течение трех дней действовал режим прекращения огня. В 2019 году президент Афганистана созвал Лойя-джиргу – Высший совет национальных представителей, который высказался в поддержку идеи переговоров афганского правительства с талибами: "С тех пор мое правительство работало над достижением национального консенсуса, необходимого для политического урегулирования, которое соответствовало бы ценностям афганской Конституции и Всеобщей декларации прав человека ООН". "Мое правительство по-прежнему готово продолжить переговоры с талибами", - подчеркнул Ашраф Гани, отметив, что он готов досрочно уйти с поста президента Афганистана, если это будет необходимо для обеспечения мира в стране.



Вывод войск западной коалиции Ашраф Гани назвал "еще одним этапом в нашем долгосрочном партнерстве с Соединенными Штатами", напомнив, что сокращение контингента США и НАТО происходит все последние шесть лет: "В 2014 году, когда я впервые вступил в должность (президента), было выведено 130000 военнослужащих США и НАТО, что позволило афганцам полностью взять на себя руководство сектором безопасности и институтами, которые наши международные партнеры помогли нам построить. С тех пор национальные силы обороны и безопасности Афганистана (ANDSF) защищали и поддерживали республику и позволили стране провести двое общенациональных выборов". По словам Ашрафа Гани, сегодня афганское правительство и афганские силы безопасности находятся в гораздо более лучшем состоянии, чем семь лет назад, и "полностью готовы продолжать защищать наш народ после ухода американских войск".



Мохаммад Ашраф Гани отметил, что вывод западных войск "дает афганскому народу возможность достичь реального суверенитета". По его словам, скоро все решения относительно военного подхода к талибам и боевикам других террористических группировок будут приниматься исключительно афганским правительством, а главное оправдание талибов – "джихад против иностранной державы" - перестанет действовать.



По словам афганского лидера, решение США вывести войска "удивило талибов и их покровителей в Пакистане". Однако до сих пор остается открытым вопрос, какой дальнейший путь выберут "Талибан" и Исламабад: станут ли они заслуживающими доверия сторонами, заинтересованными в реальном мире в Афганистане, или будут способствовать еще большему хаосу и насилию в стране? "Если талибы выберут последний путь, то афганские силы безопасности будут бороться с ними, - заявил Ашраф Гани. - И если талибы по-прежнему откажутся вести переговоры, они выберут себе могилу". Пока президент Афганистана остается скептиком: по его словам, "похоже, что талибы по-прежнему больше заинтересованы в насилии, чем в мире". В пользу такой оценки говорит, в частности, недавний отказ "Талибана" от участия в международной мирной конференции, которая должна была начаться в Стамбуле в конце апреля. Тем не менее, Ашраф Гани уверен, что "политическое урегулирование и интеграция талибов в афганское общество и правительство - единственный путь вперед", и что "мяч сейчас на стороне талибов".



Афганский лидер выразил уверенность, что его соотечественники не вернутся к ужасам гражданской войны 1990-х годов. По его мнению, риски связанные с уходом США из Афганистана широко пропагандировались в средствах массовой информации, однако при этом не велось серьезных дискуссий о новых возможностях, которые открывает завершение эпохи западного военного присутствия в стране. По словам Ашрафа Гани, все международные заинтересованные стороны и афганский народ хотят "суверенного, исламского, демократического, единого, нейтрального Афганистана". В пользу такой перспективы в августе 2020 года высказались делегаты Джирги мира в Кабуле, а в марте 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2513, в которой ясно сказано, что мировое сообщество не хочет возвращения режима эмирата талибов.



"Однако гораздо менее ясно, чего хотят талибы, - заметил афганский президент. - Они требуют исламской системы, но она уже существует в Афганистане". Ашраф Гани уверен, что для достижения успеха на любых переговорах по политическому урегулированию между афганским правительством и "Талибаном", талибы должны "четко и подробно" сформулировать желаемые ими политические цели.



Президент Афганистана также подчеркнул невозможность успешного диалога о мире без "надежного и нейтрального посредника". По его словам, именно отсутствие такого посредника завело в тупик переговоры между афганским правительством и талибами в Дохе. "Наилучшей структурой для этой (посреднической) роли могла бы стать Организация Объединенных Наций", - заявил Мохаммад Ашраф Гани.



По мнению афганского президента, первыми целями полноценных мирных переговоров должны стать достижение консенсуса о конечном состоянии будущих политических преобразований и установление режима "всеобъемлющего прекращения огня". Только это позволит внести мирную передышку в повседневную жизнь афганского народа и восстановит доверие к миротворческому процессу, считает Ашраф Гани: "Поскольку прекращение огня, устанавливаемое в ходе мирных переговоров, часто нарушается, крайне важно, чтобы у нас был международный контроль (над этим вопросом)".



Вторым шагом в мирных переговорах, по словам Ашрафа Гани, должно стать принятие решения о "переходной администрации": "Структура республики должна остаться нетронутой, мирная администрация будет поддерживать порядок и преемственность во время планирования и проведения выборов. У этой переходной власти будет короткий срок полномочий, и он прекратится, как только президентские, парламентские и местные выборы определят новое руководство страны". Ашраф Гани подчеркнул, что не стал бы баллотироваться на таких выборах и с готовностью ушел бы с поста президента до официального окончания его полномочий, при условии, что его преемник, избранный на всеобщих и прямых выборах, получил бы "мандат на мир".



По словам афганского лидера, на будущих переговорах "будут решаться сложные вопросы", например, прекратит ли "Талибан" свои отношения с Пакистаном, который предоставляет боевикам поддержку в логистике, финансах и вербовке, и если да, то каким именно образом это будет сделано? Переговоры, уверен Ашраф Гани, должны также затронуть "текущие связи" талибов с "Аль-Каидой" (организация запрещена в РФ), о которых ООН подробно рассказала в отчете за 2020 год. Президент Гани считает "крайне важным", чтобы афганское правительство и "Талибан" согласовали подход к борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ), "Аль-Каидой" и другими террористическими группировками. Соглашение между талибами и афганским правительством, по мнению президента Афганистана, должно включать конкретные параметры борьбы с терроризмом, обеспечивающие гарантии поддержки со стороны других стран региона и международных организаций. Ашраф Гани считает, что такое соглашение должно обеспечить продолжение региональной дипломатической активности на высоком уровне, что делает крайне важным участие в этом процессе личного представителя Генерального секретаря ООН.



По словам Ашрафа Гани, как только афганское правительство и "Талибан" достигнут согласия по вопросам мирного урегулирования, афганскому народу необходимо будет публично поддержать эти достижения – через проведение специальной Лойя-джирги, делегатами которой стали бы лидеры местных сообществ, как мужчины, так и женщины, от каждой провинции Афганистана. Афганский лидер подчеркнул, что "Талибан" был лишен возможности "погрузиться в афганское общество" в течение последних 20 лет, и Лойя-джирга предоставит руководству талибов "идеальную возможность взаимодействовать со всеми слоями населения страны".



Практическую реализацию соглашения о политическом урегулировании Ашраф Гани считает не менее тяжелой работой, чем и достижение самого консенсуса между афганским правительством и "Талибаном". Так, президент Афганистана заметил, что "всегда есть соблазн сделать временное постоянным", а поэтому переходное мирное правительство должно будет отдавать приоритет выборным процедурам и институтам.



Президент Гани уверен, что "переходному руководству" придется принять целый ряд трудных решений. Решение задач экономического развития, работа сферы образования и здравоохранения, а также исполнение других ключевых функций государства, должны продолжаться без сбоев, отметил глава Афганистана: "Любая остановка здесь будет иметь катастрофические последствия для афганского народа и экономики".



Еще одними приоритетами переходной администрации, считает Ашраф Гани, станут освобождение военнопленных, интеграция талибов на всех уровнях власти, в вооруженных силах и обществе, рассмотрение жалоб граждан, которые потеряли близких, имущество и средства к существованию в течение последних двух десятилетий войны.



Ашраф Гани полагает, что сменившее временную администрацию вновь избранное правительство Афганистана будет иметь необходимые полномочия по поддержанию мира в стране и реализации мирного соглашения. "Для этого может потребоваться внесение поправок в Конституцию", - заявил Ашраф Гани, напомнив, что в Основном законе четко указано, что, за исключением положений об исламском характере государства и основных правах граждан, "все остальное может быть изменено", и что "существуют механизмы для принятия этих изменений".



Новое правительство Афганистана, по словам президента Гани, столкнется с проблемой реинтеграции беженцев, особенно тех, кто эмигрировал в Иран и Пакистан, переселением внутренних перемещенных лиц и вопросом примирения различных этнических групп. Ашраф Гани подчеркнул важность того, чтобы государственные структуры новой афганской власти обладали "законной монополией на применение силы".



"Афганистану необходимо будет придерживаться постоянного нейтралитета, чтобы снизить риск региональных конфликтов", - уверен Мохаммад Ашраф Гани, подчеркнув, что Генеральная Ассамблея ООН или Совет Безопасности ООН стали бы "идеальными площадками" для установления и официального закрепления нейтрального статуса Афганистана.



Ашраф Гани видит несколько рисков, которые могут сорвать процесс реального примирения в Афганистане, установления и укрепления в нем долгосрочного мира. Во-первых, это "ощущение неопределенности, подпитываемое мрачными прогнозами в средствах массовой информации", которое может склонить многих афганцев к тому, чтобы покинуть страну, что способно привести к повторению кризиса беженцев, имевшего место в 2015 году, лишив Афганистан талантливых людей именно в тот момент, когда они больше всего нужны.



Во-вторых, угроза ослабления управления и контроля в секторе безопасности страны. Ашраф Гани считает, что необходим "упорядоченный политический процесс передачи власти", чтобы силы безопасности не остались без руководства. По словам афганского лидера, "критически важно", чтобы Соединенные Штаты и НАТО выполнили свои обязательства по финансированию афганской армии, полиции и службы безопасности: "Это, пожалуй, самый важный вклад, который международное сообщество может внести в успешный переход к миру в Афганистане".



В-третьих, существует риск того, что некоторые афганские политики, а также "региональные субъекты" попытаются сорвать мирный процесс.



Однако, по словам Ашрафа Гани, самым главным риском для мира является ошибочный политический расчет талибов. "Талибан" сегодня верит в свою собственную пропагандистскую версию о том, что именно он победил НАТО и Соединенные Штаты. Талибы сейчас воодушевлены, а поскольку их политические лидеры никогда не поощряли свое военное крыло к принятию идеи мира, наибольший риск состоит как раз в том, что "Талибан" и дальше не будет проявлять серьезного интереса к заключению политической сделки с афганским правительством, сделав ставку на продолжение военной агрессии.



Если это произойдет, афганское правительство и силы безопасности готовы дать отпор, заявил Мохаммад Ашраф Гани: "Готовясь к мирным переговорам с талибами, мы также готовы встретиться с ними на поле боя. За последние два года более 90 процентов военных операций в стране полностью проводились силами безопасности Афганистана. Если "Талибан" выберет насилие, это будет означать серьезную конфронтацию в весенние и летние месяцы". Однако, уверен доктор Гани, по итогам этой конфронтации "Талибану" не останется ничего другого, кроме как вернуться за стол переговоров.



Риском для мира в Афганистане является и возможный политический просчет Пакистана, который до сих пор поддерживал агрессивные амбиции талибов. Впрочем, отмечает Ашраф Гани, "появились положительные признаки того, что Пакистан выберет путь регионального сотрудничества, мира и процветания", о чем свидетельствуют мартовские выступления премьер-министра Пакистана Имран Хана и начальника штаба пакистанской армии генерала Камара Джаведа Баджвы на конференции "Диалог по безопасности" в Исламабаде. По словам афганского президента, эти высказывания пакистанских руководителей "могут означать важный поворот от деструктивного к конструктивному подходу в отношениях с Афганистаном": "Теперь есть возможность претворить эти слова в жизнь".



Мохаммад Ашраф Гани уверен, что если Пакистан решит поддержать "Талибан", сделав выбор "в пользу вражды с афганской нацией", то это приведет к потере Исламабадом "огромных экономических выгод, которые могут принести мир и региональные связи": "Пакистан станет международным изгоем, поскольку после вывода американских войск у него не останется никаких рычагов воздействия". Ашраф Гани подчеркнул, что правительство Пакистана просчиталось в своем ответе на план действий Соединенных Штатов для Афганистана и региона: "Но для Исламабада еще не поздно стать партнером и заинтересованной стороной в упорядоченном мирном процессе".



Подводя итоги своим размышлениям, президент Ашраф Гани подчеркнул свою готовность идти на компромисс и личные жертвы ради достижения мира и построения "суверенного, исламского, демократического, единого, нейтрального Афганистана". По его словам, "вывод американских войск - это возможность приблизить нас к этой цели". Источник - ng.ru

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