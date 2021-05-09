Ракетный размен. Израиль и ХАМАС наращивают обмен ударами

15:50 11.05.2021

Израиль нанес воздушные удары по Газе; палестинские боевики запустили ракеты из густонаселенного анклава, что привело к значительной эскалации конфликта, вызванного напряженностью в Иерусалиме.



Представители органов здравоохранения Палестины в Газе сообщили о 24 погибших, среди которых девять детей, и более 100 раненых.



Израильские военные заявили, что в результате ударов, начавшихся в ночь на 10 мая в ответ на выпуск из Газы правителями ХАМАСа и другими группировками боевиков около 200 ракет, были поражены 130 целей. Сообщается, что среди убитых 15 боевиков.



Шесть человек были ранены в городе Ашкелон на юге Израиля в результате попадания ракет в два жилых дома.



По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в результате столкновений между палестинскими протестующими и израильской полицией за последние сутки пострадали более 700 палестинцев в Иерусалиме и на Западном берегу.



Израильская полиция сообщила, что пострадали 21 офицер и семь израильских гражданских лиц.



Напряженность в последнее время обострилась из-за возможного выселения палестинских семей из Восточного Иерусалима ради размещения еврейских поселенцев.