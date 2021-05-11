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Афганская карта Ташкента, - Юрий Сигов
18:35 11.05.2021

Узбекистан намерен играть одну из ведущих ролей в налаживании мирной жизни южного соседа

Об авторе: Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.

11 мая 2021

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев считает, что надо как можно скорее вовлечь Афганистан в региональные экономические объединения.
Резко активизировавшаяся деятельность целого ряда стран вокруг Афганистана в последнее время оказалась связана прежде всего с уже объявленной вроде как окончательной датой (впрочем, до сентября еще может измениться) вывода американских войск из этой многострадальной страны. Хотя планировавшаяся в Стамбуле многосторонняя конференция по Афганистану была отменена (да и, по сути дела, ни одного вопроса афганской проблемы она все равно бы не решила), стало ясно, что многое в афганской тематике будет зависеть не только от влиятельных игроков в регионе, но и от стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, и особенно Узбекистана.

Именно в Ташкенте летом пройдет международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" представителей стран Центральной Азии по афганскому урегулированию, а сам Афганистан является важнейшим элементом поддержания безопасности всего региона. Узбекистан же не только намерен договариваться с афганской стороной о гарантиях безопасности после ухода из страны американских войск, но и планирует в интересах всех государств Центральной Азии использовать транзитный, транспортный и экономический потенциал "постамериканского" Афганистана.

Пока Афганистан находится вне системы единой региональной безопасности, но президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в отличие от других первых лиц региона, считает, что надо как можно скорее вовлечь Кабул прежде всего в региональные экономические объединения. Этим и мотивируется резкая активизация политических усилий именно Узбекистана по урегулированию афганской проблемы.

Узбекистан – единственная из республик Центральной Азии, где на государственном уровне принята стратегия по продвижению национальных интересов республики в Афганистане. В ней недвусмысленно заявлено: безопасность Афганистана – это безопасность и Узбекистана. Для этой цели учрежден институт спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану, в обязанности которого входит взаимодействие со всеми ключевыми игроками региона – США, Россией, Китаем, Ираном, ООН и Евросоюзом по Афганистану.

Важно и то, что все участники внутриафганского конфликта признают особые интересы Узбекистана и наличие у него программы развития отношений с Кабулом как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Также Ташкент создал консультационный формат взаимодействия с Соединенными Штатами для решения афганской проблемы.

Показательно, что в оборонной доктрине Ташкента прописан учет негативных факторов нестабильности в Афганистане. Президент Узбекистана в связи с этим предложил руководству ООН создать специальный комитет по социально-экономическому развитию Афганистана. При этом Ташкент выступает исключительно за политическое урегулирование афганского конфликта путем многосторонних межафганских переговоров.

По сравнению с другими участниками переговоров по мирному будущему Афганистана у Узбекистана налажен контакт с руководством движения "Талибан" (запрещено в России), мнение и влияние которого узбекская сторона намерена учитывать при любом дальнейшем развитии межафганского диалога. В Ташкенте считают, что талибы – это часть афганского общества, а не террористическая организация (как это, к примеру, следует из официальных документов ООН). Потому талибы должны иметь свой голос в решении вопросов дальнейшего существования афганского государства.

Обеспечивать безопасность своей границы с Афганистаном Узбекистан будет прежде всего через совместную экономику: развитие связей в сфере транспорта, энергетики, сооружение железной дороги Хайратон–Мазари-Шариф, прокладку линии электропередач Сурхан–Пули-Хумри, обсуждаются планы строительства железнодорожных путей по маршруту Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар и Мазари-Шариф–Герат.

Здесь важно учесть тот факт, что для всей Центральной Азии, а не только Узбекистана, именно Афганистан – кратчайший выход к портам Персидского залива и Индийского океана и в обратном направлении – выход к рынкам Европы и Китая. 35-миллионный Афганистан остается также важным рынком для узбекского экспорта. Так, еще в 2017 году была подписана "дорожная карта" между Кабулом и Ташкентом о сотрудничестве в сфере экономики, в рамках которой в Термезе был создан логистический центр для перевалки грузов в Афганистан.

В конце прошлого года Мирзиеев определил специальные меры по дальнейшему расширению разностороннего сотрудничества с Афганистаном. И хотя год этот был не самый благоприятный, двусторонний товарооборот между двумя странами составил почти 777 млн долл., а Афганистан входит в первую пятерку стран – партнеров Узбекистана по экспорту. И хотя пока по-прежнему принято считать, что главными бенефициарами разрешения афганского кризиса мирным путем будут только ведущие мировые державы, роль Узбекистана становится в этом процессе значимой и влиятельной.

Да и афганская сторона (причем как нынешнее правительство в Кабуле, так и руководство "Талибана") признает все более существенную роль в процессе афганского урегулирования, которую играет Ташкент. Являясь результатом и подтверждением последовательности внешней политики Узбекистана в афганском направлении, это может обеспечить узбекской стороне выигрышные позиции в Афганистане (особенно на севере страны) после вывода американских войск и последующей возможной смены власти в Кабуле.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620747300
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