 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шашмаком с тарантеллой. В Ташкенте организацией фестивалей займется итальянский специалист - Фести
20:23 11.05.2021

Глава Ташкента Джахонгир Артикходжаев 11 мая встретился с итальянским продюсером, руководителем компании Festi Group – Валерио Фести.

В ходе диалога обсужден вопрос организации фестивалей, продвигающих национальные ценности среди гостей, а также размещения цветных световых инсталляций в различных районах города, для демонстрации столицы туристам в еще более привлекательном и красивом виде, отметили в администрации Ташкента.

Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом, крупных торжеств, в изготовлении цветных и развлекательных инсталляций, что при этом учитывается уникальность, история и ценности каждого региона.

В ходе беседы Валерио Фести показал хокиму города Ташкента несколько типовых проектов по художественному оформлению города, проведению различных шоу и фестивалей.

В процессе диалога стороны обратили внимание на вопрос использование опыта Festi Group при торжественном праздновании 30-летия Независимости Республики Узбекистан. Специалисты предложат свои проекты и предложения и в данном направлении.

В случае одобрения проектов Festi Group, между хокимиятом города Ташкента и компанией будет подписан договор и начнется работа на основе взаимного сотрудничества.

Источник - centralasia.media
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