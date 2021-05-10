Шашмаком с тарантеллой. В Ташкенте организацией фестивалей займется итальянский специалист - Фести

20:23 11.05.2021

Глава Ташкента Джахонгир Артикходжаев 11 мая встретился с итальянским продюсером, руководителем компании Festi Group – Валерио Фести.



В ходе диалога обсужден вопрос организации фестивалей, продвигающих национальные ценности среди гостей, а также размещения цветных световых инсталляций в различных районах города, для демонстрации столицы туристам в еще более привлекательном и красивом виде, отметили в администрации Ташкента.



Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом, крупных торжеств, в изготовлении цветных и развлекательных инсталляций, что при этом учитывается уникальность, история и ценности каждого региона.



В ходе беседы Валерио Фести показал хокиму города Ташкента несколько типовых проектов по художественному оформлению города, проведению различных шоу и фестивалей.



В процессе диалога стороны обратили внимание на вопрос использование опыта Festi Group при торжественном праздновании 30-летия Независимости Республики Узбекистан. Специалисты предложат свои проекты и предложения и в данном направлении.



В случае одобрения проектов Festi Group, между хокимиятом города Ташкента и компанией будет подписан договор и начнется работа на основе взаимного сотрудничества.