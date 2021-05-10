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|В Самарканде тиктокеру сбрили бороду и посадили на 15 суток за глумливое видео у памятника Навои
20:33 11.05.2021
В узбекском сегменте соцсетей распространилась видеозапись, на которой тиктокер из Самарканда Иномжон Пардаев проделывал хулиганские поступки у памятника Алишеру Навои. На видео молодой человек высмеивает образ поэта, называя его "крысой".
Как сообщили в УВД Самаркандской области, за данное правонарушение Иномжон Пардаев и оператор видеоролика приговорены к 15 суткам административного ареста.
Тиктокер после задержания записал видеообращение и попросил прощения у народа.
Как видно из записи в ходе суда, помимо лишения свободы на 15 суток тиктокер лишился и бороды, с которой он был ранее запечатлен у памятника.