На Туркменистан надвигается сильная засуха

20:39 11.05.2021

Засуха в Туркменистане может оказаться сильнее, чем в 2018 году



Издание "Метеожурнал" предупреждает о надвигающейся в этом году в Туркменистане сильной засухе, которая может оказаться сильнее, чем в 2018 году, когда жаркая погода и маловодье привели к гибели посевов риса и плохому урожаю пшеницы.



В апреле почти на всей территории страны осадков выпало значительно меньше нормы, а месячная температура на большей ее части оказалась выше нормы на 3-4 градуса.



В начале мая, после апрельской засухи в отдельных регионах Туркменистана прошли дожди с грозами, но в целом осадков выпало не много – от 0,1 до 7мм. Однако, на этой неделе вновь установится сухая и жаркая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах 29-34 градусов.



Из-за малого количества осадков зимой и весной в горах Памира не накопилось достаточного объема снега. Это привело к тому, что весной объем стока на реке Амударья составил менее 60% от прошлогоднего показателя.



"Это абсолютно не нормальное явление, так как в это время года на реке по нормам наблюдается наоборот рост стока, весеннее полноводье, в связи с таянием снега в горах", – пишет издание.



В связи с маловодьем, впервые за 11 лет в восточную часть Большого Арала не поступают паводковые воды рек.