Опасное сближение Китая и России, - А.Кендалл-Тейлор, Д.Шульман

00:12 12.05.2021 ОПАСНОЕ СБЛИЖЕНИЕ КИТАЯ И РОССИИ



АНДРЕА КЕНДАЛЛ-ТЕЙЛОР

Ведущий научный сотрудник и директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности и доцент Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.



ДЭВИД ШУЛЛЬМАН

Старший советник Международного республиканского института, научный сотрудник Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности и доцент Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.



КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ КРЕПНУЩЕМУ ПАРТНЕРСТВУ



Администрации президента Байдена будет непросто справиться с поведением КНР, не учитывая поддержку, которую Москва оказывает Пекину. Любые попытки противодействовать дестабилизирующему поведению России или Китая теперь должны принимать во внимание крепнущее партнерство двух стран.



23 марта этого года глава МИД КНР Ван И и его российский коллега Сергей Лавров провели очень своевременную встречу. Переговоры состоялись через день после достаточно напряженного обмена заявлениями между американской и китайской делегациями в Анкоридже, штат Аляска. Министры иностранных дел Китая и России, напротив, беседовали в дружеской атмосфере. Они отвергли критику Запада по поводу ситуации с правами человека и опубликовали совместное заявление, предлагающее альтернативное видение глобального управления. Как отметил Лавров, возглавляемый США миропорядок "не представляет волю всего международного сообщества".



Встреча заслуживает внимания не только из-за своей риторики. Вскоре после нее Россия начала стягивать войска к границе с Украиной – самую масштабную переброску сил после аннексии Крыма в 2014 году. Одновременно Китай начал широко освещаемые в СМИ учения с высадкой десанта, а летательные аппараты КНР стали нарушать так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня – с максимальной частотой за последние 25 лет. Эти военные шаги усилили озабоченность Вашингтона по поводу потенциальной глубины китайско-российской координации.



Для Соединенных Штатов противодействовать двум настолько разным противникам – трудная задача, Вашингтону неизбежно придется делить свое внимание, возможности и ресурсы. События последних недель ясно дают понять: администрации президента Байдена будет непросто справиться с поведением КНР, не учитывая поддержку, которую Москва оказывает Пекину. Теперь Вашингтон должен просчитывать, как его реакция на действия одного противника повлияет на поведение другого.



Проблемы, которые два этих государства представляют для Вашингтона, различны, но сближение их интересов и взаимодополняемость возможностей – как военных, так и других – делает общий вызов американской силе более серьезным, чем сумма составляющих. Китай, например, использует отношения с Россией, чтобы заполнить лакуны военного потенциала, ускорить технологические инновации и упрочить усилия по подрыву глобального доминирования США.



Любые попытки противодействовать дестабилизирующему поведению России или Китая теперь должны принимать во внимание крепнущее партнерство двух стран.



Крепнущая связь



Администрация Байдена дала понять, что Китай – ее главный внешнеполитический приоритет. Президент назвал Пекин "самым серьезным конкурентом" Вашингтона и подчеркнул, что экономические злоупотребления Китая, нарушения прав человека и военный потенциал представляют угрозу американским интересам и ценностям. В то же время администрация обоснованно отнесла Россию к опасностям второго уровня. Но не стоит недооценивать Москву. Президент России Владимир Путин контролирует очень мощные вооруженные силы и уже продемонстрировал, что готов их использовать. Боясь оказаться не у дел, Путин ищет способы заставить Соединенные Штаты вести диалог с Москвой и, по-видимому, рассматривает отношения с Пекином как средство усилить свои позиции.



Россия поддерживает эти связи отчасти благодаря продаже Китаю новейшего вооружения. Российские системы укрепляют ПВО Китая, противокорабельные и противолодочные возможности, что усиливает позиции КНР в сравнении с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия и Китай все чаще проводят совместные военные учения, включая патрулирование Индо-Тихоокеанского региона стратегическими бомбардировщиками и военные маневры с участием Ирана в Индийском океане.



Эти действия дают сигнал другим странам: Пекин и Москва готовы бросить вызов американскому доминированию. Более того, они развивают технологическое сотрудничество, которое позволит совместно внедрять инновации быстрее, чем американцы смогут сделать это в одиночку.



Связи между странами не только стратегические, Китай и Россия учатся друг у друга, когда речь идет об авторитарной тактике. Так, развернутая Пекином агрессивная кампания дезинформации по поводу COVID-19 демонстрирует, как китайские руководители используют старые методы Кремля. Вместо того чтобы продвигать и укреплять позитивный имидж Компартии, Пекин в своих кампаниях стремится сеять смятение, недовольство и сомнения по поводу демократии. Россия, в свою очередь, на примере Китая учится ограничивать относительную свободу онлайн-пространства – задача стала особенно актуальной после возвращения Алексея Навального в Москву в январе и массовых протестов, прокатившихся по стране. Используя схожие средства, КНР и Россия популяризируют авторитарное управление, снижают значимость защиты прав человека и создают опасные нормы в сфере кибер- и интернет-суверенитета. Страны поддерживают друг друга в этих вопросах на многосторонних форумах. Во многих аспектах координация скорее случайная, чем целенаправленная, Китай и Россия явно выступают в одном жанре.



Россия никогда не забывает об экономических плюсах тесных взаимоотношений с Китаем. Сотрудничая с Пекином, Москва пытается смягчить последствия американских и европейских санкций и, самое главное, уменьшить роль Вашингтона в глобальной экономической системе. Таким образом удастся снизить эффективность экономических инструментов США. Кремль видит в Пекине источник инвестиций, рынок для экспорта оружия и оборонных компонентов, к которым Россия больше не имеет доступа на Западе. После напряженной встречи американской и китайской делегаций на Аляске Лавров подчеркнул необходимость отказа от доллара и контролируемых Западом международных платежных систем.



Как дать отпор



Новая американская администрация сформулировала идеологические рамки соперничества с Китаем и Россией. Байден заявил о "фундаментальных дебатах о будущем и направлении [развития] нашего мира". Подход разумный. Китай и Россия пытаются подорвать либеральную демократию – концепцию, которую оба режима считают прямой угрозой своим устремлениям и нахождению у власти. В том числе по этой причине Пекин и Москва хотят ослабить позиции Соединенных Штатов в ключевых регионах и международных институтах.



Администрация Байдена заявила о готовности выполнять обязательства перед союзниками и приверженности многостороннему подходу, что затруднит эти усилия. Точно так же стремление Байдена укрепить демократические политические системы помешает попыткам Китая и России посеять сомнения в их эффективности. Скоординированные усилия по разработке устойчивой кибер- и электронной инфраструктуре и повышению эффективности антикоррупционной политики будут препятствовать злонамеренному вмешательству.



Тем не менее Америка не может строить стратегию исключительно на подтверждении своего лидерства и защите демократии, потому что Китай и Россию связывает не только общее мировоззрение, но и взаимодополняемость ресурсов и возможностей. Кремль не верит в экономическое будущее с Западом. На фоне финансовой стагнации и риска внутренней нестабильности Китай становится еще более важным партнером.



Чтобы ударить по фундаменту этих отношений, Вашингтон должен доказать Москве, что некая степень сотрудничества с США лучше подчинения Пекину.



Даже если это повлияет на расчеты Москвы, полностью остановить китайско-российское сотрудничество не удастся, зато будут ограничены наиболее опасные аспекты их взаимодействия.



Некоторые политики и эксперты рекомендуют повторить стратегию Никсона только наоборот – попытаться подружиться с Россией, чтобы оттянуть ее от Китая. Мы предлагаем более умеренный поступательный подход, нацеленный на то, чтобы продемонстрировать окружению Путина преимущества более сбалансированной и независимой внешней политики. Пространство для реализации такой стратегии небольшое, но Вашингтону стоит начать с заявленного ранее желания использовать продление Договора СНВ-3 в феврале как стартовую площадку для диалога по контролю над вооружениями, стратегической стабильности и по нераспространению ядерного оружия. Вашингтон может предпринять совместные усилия с Москвой, чтобы вернуть Иран в ядерную сделку 2015 г. и обеспечить стабильный мир в Афганистане.



В Арктике США также смогут замедлить сближение Москвы и Пекина. Нужно немедленно возобновить встречи начальников генштабов стран Арктического совета, которые станут площадкой для диалога с Россией и другими партнерами по растущей милитаризации региона. Арктический совет является главным органом в регионе, но его мандат не распространяется на безопасность и военные вопросы. Начальники генштабов смогут разработать принципы, которые позволят избежать конфликтов в Арктике. Эти усилия не только предотвратят опасную эскалацию, которая отвлечет внимание от других приоритетов политики США, но и станут дополнительным трамплином для американо-российского сотрудничества.



Вбить клин



Действия России, включая военную эскалацию и постоянные попытки подорвать демократические институты, будут ограничивать дипломатические возможности в ближайшем будущем. Содержательное взаимодействие останется минимальным, пока Путин у власти. Однако постоянные, поступательные усилия по сотрудничеству с Москвой в соответствии с интересами США продемонстрируют российской элите, что альтернатива подчинению существует.



Пока Вашингтону необходимо направить ресурсы на мониторинг сотрудничества Пекина и Москвы и противодействие его результатам. Администрация Байдена должна регулярно проводить военные учения, в которых по сценарию США и их союзники по НАТО противостоят Китаю и России. Нужно подготовиться к скоординированным попыткам вмешательства с целью манипулировать общественным мнением и подорвать доверие к американской избирательной системе. Китай и Россия, скорее всего, расширят обмен разведданными и противодействие американским спецслужбам в своих странах. Американцам нужно учитывать этот фактор при сборе информации о военном сотрудничестве, совместной разработке технологий и скрытой передаче оружия.



Отношения Китая и России не настолько прочные, поэтому Соединенные Штаты должны принимать активные меры, используя имеющиеся небольшие разногласия.



Это не изменит общую траекторию сотрудничества двух стран. Но даже небольшой клин, вбитый между партнерами, будет способствовать трениям и недоверию между ними, что ослабит сотрудничество.



В Арктике, например, Россия стремится ограничить роль неарктических государств, прежде всего Китая, в управлении регионом. США должны поддержать Москву на этом направлении, поскольку заинтересованы в сдерживании влияния Китая в регионе. Кроме того, Россия – крупнейший поставщик оружия странам, у которых есть территориальные споры с Китаем, в том числе Индии и Вьетнаму. Однако Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), принятый Конгрессом в 2017 г., чтобы ограничить доходы Кремля от продажи оружия, мешает Москве поставлять вооружения Нью-Дели. Стоит подумать о том, как сделать исключение для Индии, тогда трения между Пекином и Москвой возрастут.



Наконец, Вашингтон должен донести до Москвы, как поведение Китая вредит российским интересам. Давняя установка внешней политики России – позиционировать Москву как независимого и внеблокового актора в многополярном мире. Поэтому некоторые аналитики и российская элита обеспокоены растущим подчинением Пекину. Китай посягает на интересы России в Белоруссии, Иране и других странах, поэтому Вашингтон должен заставить россиян и правящую элиту задаться вопросом, насколько эффективен нынешний подход. Возможно, тогда будущие лидеры станут придерживаться более нейтрального курса.



Администрация Байдена уже составила длинный список первоочередных задач, связанных с Китаем и Россией. В нем фигурирует противодействие партнерству двух стран. Креативные идеи о том, как ограничить сотрудничество Пекина и Москвы, – избегая при этом действий, которые приведут к их сближению, – особенно важны для защиты интересов США и либеральных демократий в ближайшие десятилетия. Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620767520

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2021 года №569

- Н.Нигматулин: День Победы – праздник несгибаемого духа и бессмертного подвига

- Премьер-Министр РК А. Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы

- Ничего не слышащее государство

- Рейтинг Казахстана устойчив к шокам 2020 года; возобновление структурных реформ

- "Пир во время чумы" - депутаты "Ак жола" раскритиковали аппетиты чиновников

- Об уничтожении Алматы

- В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы

