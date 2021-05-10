Священная волна: Палестина призвала Израиль начать мирные переговоры, - Э.Байназаров

00:16 12.05.2021 Священная волна: Палестина призвала Израиль начать мирные переговоры

Диалог рассчитывают провести на платформе ближневосточного "квартета"



Эльнар Байназаров



Палестина готова к переговорам с Израилем, чтобы положить конец эскалации в Иерусалиме и секторе Газа. Об этом "Известиям" заявил посол государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль. По словам дипломата, лучшим форматом для начала диалога палестинская сторона видит ближневосточный "квартет", куда входят Россия, США, ЕС и ООН. Посол также выразил опасения, что в священный для мусульман день окончания Рамадана - праздник Ид аль-Фитр - палестинцам будет сложно попасть в мечеть Аль-Акса, а дальнейшие ограничения со стороны Израиля приведут к еще большему кровопролитию. В свою очередь, в аппарате израильского премьер-министра "Известиям" сообщили, что идти на переговоры до окончания "операции по ликвидации террористов" не собираются.



Иерусалим в огне



Первые столкновения в Восточном Иерусалиме начались еще вечером 7 мая - стычки между бойцами израильской пограничной службы и палестинцами на Храмовой горе переросли в массовую драку у третьей по значимости святыни ислама - мечети Аль-Акса.



Триггером стали ограничения со стороны Израиля на сбор мусульман после вечерней молитвы у Дамасских ворот Старого города Иерусалима. Масла в огонь подлило и слушание израильского суда 10 мая о выселении 28 палестинских семей из района Шейх-Джаррах - арабы проживали здесь с 1950-х годов с разрешения иорданского правительства, контролировавшего тогда Восточный Иерусалим. Они, однако, не имели права собственности. По настоянию гособвинителя Израиля слушание перенесли на другую дату.



Большинство жителей Шейх-Джарраха - палестинцы. Но в последние годы израильские поселенцы перебрались в некоторые из его владений, заявляя, что они принадлежали евреям до израильско-арабской войны 1948 года.



10 мая началась ракетная фаза, продолжавшаяся всю ночь и весь следующий день. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), из сектора Газа было выпущено свыше 500 ракет, есть раненые. В ответ израильская сторона начала обстрел позиций ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, атаковано свыше 140 целей.



Палестинские СМИ сообщили о 26 погибших в результате израильских ударов, не менее 700 человек пострадали. С израильской стороны сообщается об одной погибшем в результате ракетного удара в Ашкелоне.



Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль пояснил "Известиям", что ситуация в Иерусалиме по-прежнему остается напряженной, Израиль пытается не пустить палестинцев совершать молитвы на Храмовой горе.



Война и меры: Палестина рассчитывает на санкции ООН против Израиля

Государство намерено добиться резолюции Совбеза против аннексии Иорданской долины



- Они не пускают в Аль-Аксу молодых людей младше 40 лет. И продолжают выселение семей в Шейх-Джаррахе, хотя они живут там уже более 70 лет, - отметил посол. - Для нас важно провести молитвы на Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в Аль-Аксе. Если израильтяне не позволят палестинцам войти в мечеть, то это приведет к кровопролитию и еще большему кризису.



Посол подчеркнул, что Палестина запросила встречу ближневосточного "квартета" для разрешения конфликтной ситуации в ближайшее время. Помимо этого, запланирована встреча саммита Организации исламского сотрудничества.



- Мы готовы к прямым переговорам с Израилем для окончания насилия, мы никогда не отказывались от диалога. Но любые переговоры должны быть основаны на международных законах и резолюциях ООН. Мы не хотим переговоров ради переговоров. "Квартет" - это лучшая платформа для возвращения к диалогу, - отметил он.



Участники ближневосточного "квартета" призвали власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от шагов, грозящих дальнейшим обострением ситуации на востоке Иерусалима.



Нетаньяху заявил о намерении Израиля усилить удары по сектору Газа



Однако Израиль идти на переговоры с палестинской стороной пока не планирует, заявил "Известиям" советник премьер-министра государства Ариэль Бульштейн. По его словам, террористы (Израиль считает палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" террористическими) "пытаются вымолить передышку", однако его страна на это не пойдет.



- Должного ответа они еще не получили. Израиль имеет право на самозащиту за обстрел нашей столицы, наших городов вчера и сегодня. Это право и обязанность нашего государства. Любой другой взгляд в ответ на террор приводит только к тому, что в следующий раз дерзость террористов повышается, - пояснил политик.



Ариэль Бульштейн также заверил, что планы ХАМАС нарастить количество ракетных ударов по Израилю, чтобы перегрузить ПРО "Железный купол", не сработают - система готова к такому количеству атак.



Вечером 11 мая ХАМАС продолжил обстрел центральных районов Израиля, включая Тель-Авив. В небе страны снова работала система "Железный купол". ЦАХАЛ сообщил о переброске к югу страны резервных установок системы ПРО. Закрыт аэропорт Бен-Гурион, ракеты из сектора Газы сбивают прямо над взлетными полосами. Такого масштабного обострения и таких интенсивных ракетных ударов не было с осени 2018 года. По информации СМИ, в ходе атак с израильской стороны погибли уже три человека, свыше 70 госпитализированы.



Никто не хочет интифады



Израиль атаковал в Секторе Газа пускавших противотанковые ракеты бойцов ХАМАС



Политолог Зеев Ханин считает, что руководство ФАТХ, и прежде всего Абу-Мазен (так в Израиле называют президента Палестины Махмуда Аббаса), не хочет дальнейшей эскалации, поскольку он "проигрывает в любом случае": если конфликт перерастет в полномасштабную интифаду, то власть на Западном берегу может захватить более радикальная сила ХАМАС, пояснил эксперт "Известиям".



Обострение между палестинцами и израильтянами проходит на фоне затянувшегося политического кризиса в Израиле после очередных (уже четвертых за последние полтора года) выборов. Премьер Биньямин Нетаньяху не смог в отведенный срок сформировать правящую коалицию из 61 депутата, потому это право перешло его оппонентам - левым политикам Яиру Лапиду и Нафтали Беннету.



10 мая Яир Лапид заявил о том, что коалиционные переговоры "близки к завершению", очевидно, имея в виду диалог о присоединении арабских партий, в частности "Раам". Однако уже вечером на фоне ракетных ударов глава "Раам" Мансур Аббас заявил, что замораживает переговоры о присоединении к потенциальной коалиции.



США призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме



По словам Зеева Ханина, сторонники Нетаньяху склонны считать, что движение ХАМАС пошло на обострение, так как чувствует слабость Израиля в период коалиционных переговоров и работы там альтернативного руководства. Потому, заключают пропремьерские силы, всем следует объединиться вокруг фигуры Нетаньяху.



Оппоненты премьера считают, что лидер правительства, напротив, заинтересован в умеренной эскалации, чтобы не дать оппозиции сформировать коалицию при участии арабских партий. И приводят в качестве аргумента тот факт, что "Раам" уже отказалась от коалиционных переговоров.



В любом случае, констатирует Зеев Ханин, противостояние на улицах и ракетные удары продолжаются и признаков деэскалации пока не наблюдается.



- В течение пары дней станет понятно, находимся ли мы на грани интифады. Думаю, в рамках Ид аль-Фитра стоит ждать большего градуса противостояния и, следовательно большего всплеска насилия. Если только умеренные исламские силы не вмешаются, чтобы снизить уровень конфликтности вокруг Аль-Аксы, - отметил эксперт.



Востоковед, экс-депутат кнессета Ксения Светлова в беседе с "Известиями" напомнила, что и во время столкновений на Храмовой горе в 2000 году никто не думал, что это перерастет в интифаду.



МИД РФ выразил обеспокоенность обострением обстановки в Восточном Иерусалиме



- Сейчас масштаб действий зависит от того, насколько летальными окажутся атаки на израильские города. Если погибших будет в 5–10 раз больше, ответ со стороны Израиля будет другим. Но, по моим ощущениям, ХАМАС не заинтересовано в долгосрочной войне с Израилем, им важно зажечь интифаду на Западном берегу и в Иерусалиме, чтобы расшатать власть Абу-Мазена, чтобы убрать его, тем более сейчас, когда выборы отсрочены, - пояснила эксперт.



Мир следит за эскалацией



Конфликт между Израилем и Палестиной уже вышел на международный уровень: его обсуждали в ходе телефонной беседы 11 мая главы МИД России и Турции. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что рост напряженности подогревается "выселением арабских жителей из места их исконного проживания - района Шейх-Джаррах, продвижением планов строительства 540 жилых домов для поселенцев в поселении Хар-Хома, а также убийством двух палестинцев на КПП в районе города Дженин".



В МИД РФ уточнили, что подтверждают свою "принципиальную и последовательную позицию" в отношении действий Израиля и считают экспроприацию земли и находящегося на ней имущества, а также создание поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим мерами, не имеющими юридической силы.



Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт возложил ответственность за нынешнюю эскалацию на Израиль и уточнил, что к обострению привели "нарушения в Иерусалиме, в частности терпимость правительства к еврейским экстремистам, враждебно настроенным по отношению к палестинцам и арабам".



В США осудили последние ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и поддержали право еврейского государства на самооборону.



Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, важно не предпринимать шагов, ведущих к эскалации. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620767760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2021 года №569

- Н.Нигматулин: День Победы – праздник несгибаемого духа и бессмертного подвига

- Премьер-Министр РК А. Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы

- Ничего не слышащее государство

- Рейтинг Казахстана устойчив к шокам 2020 года; возобновление структурных реформ

- "Пир во время чумы" - депутаты "Ак жола" раскритиковали аппетиты чиновников

- Об уничтожении Алматы

- В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы

