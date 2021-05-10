В Туркменистане возрождаются женские батраческие бригады

00:41 12.05.2021

В Лебапском велаяте появились женские бригады, которые нанимаются на выполнение сельскохозяйственных работ. Они самостоятельно договариваются с руководством сельхозобъединений, арендуют автобус и рано утром выезжают на указанные участки, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В эти дни проводится прополка хлопковых полей. Группы из 20-25 человек за день пропалывают по 5-6 гектаров площадей. За гектар арендаторы платят по 230–240 манатов ($67 по госкурсу или $6 по курсу "черного рынка") на бригаду.



За автобус (в оба конца) каждая из женщин платит по 5 манатов, если поле находится на территории их этрапа, и по 10 манатов если нужно выезжать в другие этрапы.



В группы входят безработные женщины из городов и поселков и жительницы регионов, которым не достались в аренду сельскохозяйственные площади.



Местные полицейские пытаются на этом подзаработать. Сотрудники правоохранительных органов утром останавливают автобусы и начинают выяснять, "что это за группа, почему без санкции властей, кто разрешил" и т.п. Женщин не отпускают, пока полицейским не заплатят, или пока они не вызовут арчина объединения, чтобы тот приехал на место и не объяснил, что к чему.



– Иногда мы теряем по два часа только из-за полицейских придирок. А утро – это хорошее время для продуктивной работы, потому что еще прохладно. И за два часа можно много сделать. К тому же мы не так много зарабатываем, чтобы каждый день платить полицейским, – пожаловалась женщина из Саята.



Инициативой довольны руководители сельхозобъединений и арендаторы земель. Женщины работают качественно и быстро. За работу берут недорого.



– Если бы и осенью не пригоняли к нам насильно бюджетников из городов, чтобы собирать хлопок, а вот эти женщины приезжали, было бы гораздо лучше и для нас, и для них. Еду они привозят с собой, работают добросовестно. С ними никаких проблем. Боюсь, что чиновники со временем запретят это начинание, – считает один из арендаторов.