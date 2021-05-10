Американцы зашли в тыл Путина: зачем Байдену войска в Таджикистане, - М.Ростовский

00:56 12.05.2021

Подсказка - совсем не для того, чтобы "помогать" России



Американцы уходят из Афганистана, но не домой, а совсем недалеко. Как следует из статьи в органе деловых кругов США газете The Wall Street Journal, администрация Байдена хотела бы приземлить свои войска в Узбекистане и Таджикистане. The Wall Street Journal при этом отмечает, что на официальном уровне к правительствам этих стран еще никто не обращался. Но эта оговорка не должна успокаивать и вводить в заблуждение. Статья в одном из самых влиятельных и информированных американских СМИ - это совершенно очевидный пробный шар, призванный проверить реакцию на эту идею всех заинтересованных сторон. Какой должна быть реакция такой заинтересованной стороны, как Россия, на мой взгляд, тоже совершенно очевидно: мы должны сбить этот пробный шар. Появление янки с оружием на территории еще двух бывших советских республик самым решительным образом не отвечает национальным интересам нашей страны.



Подсказка - совсем не для того, чтобы "помогать" России

ФОТО: DVIDSHUB.NET

Конечно, вывод американских войск из Афганистана им тоже не отвечает. Афганистан - это совершенно особое государство, которое не зря уже давно заработало себе репутацию "кладбища империй". Принцип "то, что хорошо для меня, плохо для моего врага, а то, что плохо для меня, хорошо для моего врага" здесь или не действует совсем или переконфигурируется самым причудливым образом. Целью пребывания войск США в Афганистане ни в коем случае не являлось прикрытие мягкого подбрюшья России в виде тесно связанных с нами бывших советских республик Средней Азии. Но по факту так оно частично и было. Опирающийся на американские штыки слабый и несамостоятельный режим президентов Карзая и Гани создавал в Афганистане некое подобие стабильности. Когда и если войска США уйдут (любой, даже сто раз анонсированный американский уход - это всегда большое если) на смену этому подобию стабильности придет непонятно что.



Рискну в этой связи выдвинуть две гипотезы. Неожиданное, но при этом жгучее желание президента Байдена как можно скорее встретиться с Путиным имеет прямое отношение к планам американцев найти для своих ныне пребывающих в Афганистане войск новое место для привала. Во время этого будущего рандеву Кремль будут убеждать, что появление этих самых войск в Узбекистане и Таджикистане отвечает и интересам США, и интересам РФ. Свежо предание, но верится в трудом. Впрочем, почему с трудом? Вообще не верится! Американцы - это "гости", которые обладают не очень привлекательной привычкой водружать свои ноги в грязной обуви на стол в доме хозяина. А еще янки - это "гости", которых, однажды пустив в свою дверь, практически невозможно через эту дверь проводить.



Под влиянием чувства солидарности с США после страшного теракта 11 сентября 2001 года Путин без всяких четко оговоренных предварительных условий согласился на появление в Киргизии американской военной базы. Янки этот жест не оценили: сразу занялись скупкой местных СМИ и местной политической элиты. При этом некоторые придуманные американцами финансовые схемы были крайне остроумными. Они сумели задействовать даже Россию в роли инструмента обеспечения своего влияния. Вот, например, какое "пикантное" воспоминание можно прочитать в воспоминаниях бывшего посла РФ в Киргизии Валентина Власова "Дороги судьбы".



"На базе размещался гигантский запас топлива: 4 миллиона галлонов (1 американский галлон = 3,7 литра), хранящихся в глубоких подземных бассейнах. Шесть киргизских фирм, раннее принадлежавших Максиму Бакиеву (сыну местного президента. - "МК"), на протяжении нескольких лет снабжали базу "Манас" топливом, которое на льготных условиях закупалось в России. Причем по распоряжению главы государства они были освобождены от уплаты импортных пошлин. Общий объем завезенного ими топлива с 2005 по 2010 год по нулевой ставке акцизного сбора составил около двух миллионов тонн. Доходы от сделки, которые шли президентской семье, можно себе представить".



Чтобы убедить Киргизию сказать янки до свидания, России пришлось потратить очень много времени и самых разнообразных ресурсов. Нужно ли нам запускать все вновь по второму кругу? Москве необходимо убедить своих партнеров в Душанбе и Ташкенте, что соглашаться на любезное американское предложение "помочь" - это пускать лису в курятник. Судя по тому, что единственным иностранным главой государства на параде 9 мая этого года в Москве был лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, процесс такого убеждения уже идет полным ходом. Хорошая ли это новость? Однозначно - да. Но у этой хорошей новости есть и своя обратная сторона, которую тоже необходимо очень четко осознавать.



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Если мы призываем Таджикистан и Узбекистан сказать нет американцам, мы тем самым берем на себя обязательства по обеспечению их безопасности. А обязательства эти могут оказаться совсем не "бумажными". Как я уже сказал выше, сложно спрогнозировать, что случится с Афганистаном, когда он избавится от американских "гостей". Нужна ли Россия подобная дополнительная геополитическая нагрузка? Учитывая Украину, Белоруссию и все прочее, если и нужна, то только как пятое колесо в телеге. Но, к сожалению для нас, вопрос таким образом не стоит. А стоит он вот как: может ли Россия избежать этой дополнительной геополитической нагрузки?



Рассчитывать на то, что американцы будут защищать в Таджикистане и Узбекистане наши интересы - наивно. Они будут там всячески гасить российское влияние и, что еще более важно, самим фактом своего присутствия еще глубже вовлекать две бывшие советские республики во внутриафганский конфликт. А если этот конфликт, не дай бог, перекатится через границу, то янки перебазируются куда-то еще, а расхлебывать эту кашу все равно придется нам. Избежать ответственности за обеспечение безопасности бывшей советской Средней Азии нам все равно не удастся. Лучше изначально выступить в роли лидера и принять эту ответственность на себя. Скупой платит дважды - этот афоризм актуален не только для финансовых сделок, но и для международной политики.



Михаил Ростовский