Киргизия не прочь опять разместить у себя базу США, - В.Панфилова

06:53 12.05.2021 11.05.2021



Депутаты парламента предлагают республике выйти из ОДКБ

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В парламенте Киргизии обиделись на Москву, которая не вмешалась в пограничный спор республики с Таджикистаном.

Парламент Киргизии может пересмотреть участие страны в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). С таким предложением выступили депутаты комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша (парламента). Они говорили о бездействии ОДКБ на фоне кровопролитной трехдневной войны в Баткенской области на границе с Таджикистаном. Помощь в урегулировании конфликта предложили США. Эксперты не исключают, что военная база США опять может появиться в республике.



"Конфликт на киргизско-таджикской границе не завершен", – заявил зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонанат Хеник на онлайн-семинаре Атлантического совета. По его словам, потребуются мир и стабильность, чтобы создать условия для возвращения людей в свои дома и для восстановительных работ.



"США готовы помочь руководству двух республик в разрешении трудной ситуации. Мы находимся в прямом контакте с руководством обеих стран через свои посольства в Бишкеке и Душанбе. Мы контактировали с их посольствами здесь, в Вашингтоне. Мы предложили любым возможным способом поддержать мирное урегулирование конфликта. Что более важно, мы призвали лидеров взять ответственность и стремиться создавать условия, чтобы такого типа происшествия не происходили вновь", – цитирует Хеника портал Eurasia Today.



Ранее с аналогичным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



На этом фоне, как отмечают в Бишкеке, позиция России и ОДКБ выглядит неубедительно. Лишь после того как сторонам на третий день удалось договориться о прекращении огня, ОДКБ отреагировало стандартным приветствием наступившего перемирия.



Депутаты парламента в ходе заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности подняли вопрос об эффективности организации и целесообразности участия Киргизии в ней, поскольку ОДКБ не смогла воспрепятствовать военному вторжению одного члена организации на территорию другого.



"Реакция депутатов понятна. После инцидента в Баткенской области часть киргизского общества поставила вопрос: почему, если Киргизия является членом ОДКБ, Таджикистан совершает против нее прямую агрессию. В республике привыкли воспринимать Россию (ОДКБ – это тоже в большей степени Россия) как арбитра. Люди не вникают в тонкости и не понимают, что организация – это сложный механизм со своей структурой и правилами. В уставе ОДКБ нет предписаний, как быть, если два члена организации начинают враждовать", – сказал "НГ" политолог Марс Сариев.



Однако, как отметил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в организации оперативно отреагировали на события на границе. ОДКБ призвала обе стороны к немедленному прекращению конфликта и готова была оказать сторонам помощь в его мирном урегулировании. "ОДКБ может запустить механизм вмешательства, но для этого должно быть обращение сторон. Киргизская сторона заявила, что не нуждается на данный момент в помощи организации. Оснований для вмешательства на сегодняшний день у организации пока нет. Таджикистан и Кыргызстан – полноправные участники ОДКБ, поэтому, как только стороны поставят вопрос о необходимости помощи ОДКБ, механизм ее оказания будет запущен", – цитирует Зайнетдинова ресурс kabar.kg.



Марс Сариев заявил: в Киргизии считают, что Кремль взял сторону Душанбе. "Таджикистан в данной ситуации оказался важнее, чем Киргизия. Россия оказалась в патовой ситуации. Москве нужно было поддержать Таджикистан, поскольку республика с военной точки зрения является передовой линией обороны на южных рубежах. РФ заинтересована в том, чтобы Душанбе не поддался на уговоры США о размещении американских военных после их вывода из Афганистана. Киргизия – это уже вторая линия обороны", – заметил Сариев.



Напомним, основными пунктами размещения своих войск после вывода их из Афганистана США рассматривают Таджикистан и Узбекистан (см. "НГ" от 11.05.21). В связи с этим Минобороны Узбекистана заявило, что военная доктрина республики не предусматривает размещения иностранных войск. Поэтому внимание США нацелено на Таджикистан.



По мнению Сариева, Таджикистан воспользовался ситуацией с тем, чтобы пробить коридор в анклав Ворух, понимая, что Россия не станет вмешиваться. "Стратегия Рахмона удалась. В течение трех дней войны Россия не смогла отреагировать. Мария Захарова лишь заявила, что Москва изучает ситуацию. Решающую роль сыграли звонки президентов Узбекистан Шавката Мирзиеева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева", – подчеркнул киргизский политолог. По его словам, общественное мнение качнулось в сторону Турции. Тем более что Эрдоган моментально отреагировал и предложил Киргизии помощь в восстановлении сел и разрушенной инфраструктуры. Симпатии к турецким властям, а также к Узбекистану и Казахстану возросли. Идея тюркского единства заметно укрепляется. Киргизы вспомнили пословицу, которая была в ходу со времен царской России: "Если хочешь дружить с русскими, то держи за пазухой топор". Такие настроения сейчас превалируют в Киргизии. Ситуация усугубляется слухами о том, что будут приостановлены поставки российского бензина в республику сроком на три месяца. Это воспринимается как форма давления, потому как Бишкек получает легкие нефтепродукты по внутренним российским ценам.



Обстановку несколько разрядил звонок российского президента Владимира Путина, который пригласил киргизского коллегу Садыра Жапарова посетить Москву. Визит намечен на конец мая.



"Россия, равно как на Южном Кавказе, в Грузии, Украине, демонстрирует отсутствие системного мышления, неумение работать в зародыше с возникающими конфликтами. В Киргизии укрепилось мнение, что Россия специально выжидала, чтобы конфликт разгорелся, чтобы потом выступить в качестве арбитра. Ситуацией воспользовались США. После отказа Узбекистана в размещении войск США на своей территории идет прощупывание почвы в Таджикистане. Но после визита Рахмона в Москву, где он получил хорошие преференции в поддержку власти и ее наследственной передачи, а также финансирование, он вряд ли решится на размещение американских баз, и велика вероятность, что США могут вернуться в Киргизию", – сказал Марс Сариев. Напомним, в аэропорту Манас ранее дислоцировалась авиационная база "Ганси". По мнению Сариева, неслучайно бывший посол США в Киргизии Дональд Лу назначен помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Он досконально знает ситуацию в Центральной Азии. В регионе разворачивается схватка глобальных игроков. Россия понимает это, поэтому Жапаров приглашен в Москву для восстановления баланса отношений Москвы между Киргизией и Таджикистаном. Источник - ng.ru

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