 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авиация Израиля отчиталась о ликвидации ключевых командиров ХАМАС
06:57 12.05.2021

Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС
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Ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС, в том числе глава отдела безопасности и его заместитель. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Из-за беспорядков Нетаньяху ввел в израильском городе Лод режим ЧП
"Наши истребители нейтрализовали Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки", - цитирует РИА Новости сообщение.

По данным минздрава прибрежного анклава, минувшей ночью в результате продолжающихся ракетных ударов Израиля погибли еще трое палестинцев. Число жертв достигло 35, в числе которых 12 детей, пишет ТАСС. Ранения получили 233 человека.

Источник - kommersant.ru
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