 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О новой расстановке сил в Латинской Америке, - Нил Никандров
07:34 12.05.2021

По следам XXVII Ибероамериканского саммита

Первый Ибероамериканский саммит был созван по инициативе Испании и Мексики в 1991 г., знаменуя начало проекта развития сотрудничества латиноамериканских государств со странами Иберийского полуострова – Испанией, Португалией и Андоррой. Ибероамериканский саммит – это многосторонние президентские консультации, которые позволяют "в своем кругу", без прямого участия США, обсуждать назревшие проблемы политики и экономики. Однако США через свою клиентуру сохраняют сильное влияние на характер принимаемых здесь решений.

Недавний 27-й Ибероамериканский саммит в Андорре проходил и очно, и заочно. Физически присутствовали представители Испании, Португалии, Андорры, Доминиканской Республики и Гватемалы. Выступления остальных шли по телетрансляции.

Вполне обозначилась сложившаяся расстановка сил в Латинской Америке.

Поначалу планировалось обсудить две темы – инновации для устойчивого развития (до 2030 года) и положение с "пандемией", но текущие политические конфликты ворвались в повестку без приглашения организаторов форума.

Проблемой стало участие в саммите президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сигнал к обструкции подал лже-президент Гуайдо, подотчетный ЦРУ и Госдепартаменту США агент по проведению "активных мероприятий" против Боливарианской республики. Он провозгласил: Мадуро – диктатор, враг демократии и свободы слова, тиранящий оппозицию.

Как по команде, заявленные для саммита темы были отброшены. Президент Бразилии Жаир Болсонару поспешил заявить о своем бойкоте саммита: для него, оказывается, неприемлемо включение Мадуро в список латиноамериканских лидеров.

По поводу "нежелательности" даже виртуального присутствия президента Венесуэлы на форуме высказались представители Уругвая, Эквадора и Чили. У них хватает своих проблем, но власти этих стран спешат занять "правильную" с точки зрения Вашингтона позицию в отношении "венесуэльского узурпатора".

Особую напористость проявил чилийский президент Себастьян Пиньера, призвавший Мадуро "полностью и безоговорочно принять ценности свободы, правового государства и прав человека". Пиньера всегда выделялся оскорбительными выпадами в адрес венесуэльца, хотя его собственная приверженность упомянутым ценностям выражается в том, что он, следуя Пиночету, использует карательные методы подавления народных выступлений. Вопиющее социально-классовое неравенство в Чили, усугубленное либеральными реформами, толкает "униженных и оскорбленных" этой страны, особенно молодежь, ко все большей активности в борьбе за социальную справедливость. И Пиньера без колебаний использует против них полицию с водометами и резиновыми пулями, а то и подразделения регулярной армии.

Чилийская полиция в выборе средств подавления протестов не церемонится.

В непримиримо-агрессивной манере подключился к травле Николаса Мадуро колумбийский лидер Иван Дуке. Он потребовал "положить конец самой жестокой из диктатур, которые когда-либо были в регионе": якобы она больше всего препятствует ибероамериканской интеграции. Дуке снова заявил, что репрессии и тяжелые экономические условия жизни в Венесуэле вызвали потоки мигрантов в Колумбию, которая не получает необходимой международной помощи. Между тем такая помощь неоднократно оказывалась международными организациями, но разворовывалась коррумпированными чиновниками.

А в самой Колумбии творятся кровавые расправы. После роспуска партизанских фронтов FARC-ELN и заявлений их руководителей о мире из-за террора ультраправых полувоенных организаций погибли сотни и тысячи бывших партизан и социальных активистов. О расправах сообщается практически ежедневно. Посольство США в Колумбии смотрит на это сквозь пальцы, констатируя в донесениях в Вашингтон, что "зачистки" могут рассматриваться как… условие достижения окончательного примирения в стране. На этом фоне разоблачения Иваном Дуке "диктатуры в Венесуэле" выглядят смехотворно. В результате военно-полицейских операций на улицах колумбийских городов за семь дней национальной забастовки с требованиями общественно-политических реформ были убиты, по данным на 9 мая, не менее 50 человек, сотни пропали без вести.

По большому счету "образцовым" демократиям Латинской Америки похвастаться нечем. При режиме наибольшего благоприятствования со стороны США они с трудом справляются со своими проблемами.

27-й Ибероамериканский саммит показал, что солидарность левых лидеров в Латинской Америке не подверглась эрозии в нелегких условиях борьбы возглавляемых ими стран за выживание. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада, представлявший страну на саммите, поднял тему затяжного социально-политического кризиса и западных санкций, подрывающих суверенитет и право государства на устойчивое развитие. Для многих политологов постоянное давление на Манагуа – доказательство заговора против страны в попытке свергнуть сандинистскую власть, хотя, по оценке Монкады, она является фактором стабильности, мира и безопасности в Центральной Америке. Министр выразил солидарность с Венесуэлой и Кубой, надежными союзниками Никарагуа: "Они также являются жертвами односторонних насильственных незаконных мер воздействия… Мы требуем положить конец этим бесчеловечным мерам".

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила в лучших традициях Уго Чавеса, расставив четкие политические акценты. Она призвала отказаться от двойных стандартов, от выдвижения неприемлемых политических условий, экономической и финансовой блокады, организованной Вашингтоном. Родригес выразила надежду, что в рамках ибероамериканского сообщества можно многое предпринять для прекращения незаконных мер воздействия США на Кубу и Венесуэлу.

Делси Родригес дала отпор Ивану Дуке; политологи интерпретировали ее выступление против него как обвинительное по следующим пунктам: содействие наркотрафику; рептильное отношение к Соединенным Штатам; ведение войны против своего народа. Колумбия превратилась в плацдарм операций против Венесуэлы, ретранслятор требований США: проведение свободных выборов, освобождение политзаключенных (т. е. участников заговоров по свержению законного правительства). В Каракасе часто задают вопрос: какие венесуэльские выборы в Вашингтоне сочтут свободными и справедливыми? Ответ: такие, как в Колумбии, где на первые роли выдвигаются мутные политические персонажи наподобие Альваро Урибе и Ивана Дуке, фактические ставленники олигархии, наркокартелей и парамилитарес.

Конструктивно выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он призвал участников форума уважать Николаса Мадуро как законно избранного руководителя Венесуэлы и признать, что "стратегия США в отношении Венесуэлы провалилась". Диас-Канель заявил, что "несправедливо обвинять венесуэльское правительство в нынешней экономической и социальной ситуации, которую оно переживает, поскольку Соединенные Штаты и некоторые из их союзников применили жестокие односторонние меры".

Диас-Канель рассказал об аналогичных репрессивных мерах Вашингтона против Кубы: "Соединенные Штаты финансировали и поддержали опасные насильственные акции и нарушения закона, чтобы углубить социальную и политическую нестабильность в нашей стране". В частности, США предприняли шаги по дискредитации кубинских врачей, которые работают в сорока странах.

Отсутствие авторитетного латиноамериканского лидера масштаба Уго Чавеса не лучшим образом сказалось на выработке общей позиции сопротивления Соединенным Штатам. Тем не менее Диас-Канель выступил с обобщенными требованиями развивающихся стран к развитым, в первую очередь к США. Это, во-первых, упразднение внешнего долга, который уже был выплачен тысячу раз; во-вторых, оказание развитыми государствами финансовой помощи и передача технологий тем странам, у которых недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить свое устойчивое развитие.
11 мая 21

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620794040
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