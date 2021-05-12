 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто определяет внешнюю политику США? - В.Кудрявцев
07:37 12.05.2021

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 12.05.2021 |

Что стоит за утечкой против Джона Керри

Некоторое время назад The New York Times написала о том, что бывший госсекретарь США Джон Керри передавал Ирану информацию о проведении Израилем тайных операций против интересов Тегерана в Сирии. Керри обвинения отверг, но этот материал поднимает целый ряд вопросов. В частности, в совершенно ином свете предстают отношения в треугольнике Америка – Израиль – Иран. Однако основной смысл утечки может быть связан с противоречиями внутри действующей администрации президента США касательно генерального курса внешней политики Америки.

Возможно, эта история начинается в начале апреля сего года в Индии, где спецпосланник Байдена по экологии Керри пересекся и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Говорят, что они были незапланированными и обсуждались только климатические вопросы. Однако и в первое, и во второе верится с трудом. А потом был звонок Джо Байдена Владимиру Путину. До этого президент США нехорошо обозвал российского коллегу, и, казалось, отношения двух стран "пробили дно". А тут звонок с предложением встретиться и обсудить весь спектр актуальных вопросов.

Джон Керри и Сергей Лавров

Джон Керри и Сергей Лавров

Возникает подозрение, что телефонный разговор двух президентов "пробил" именно Керри, который обычно выступал за конструктивный диалог в международных отношениях и которому часто удавалось находить общий язык с тем же Лавровым (например, по Сирии). Однако также часто эти договоренности потом срывались (возможно, из-за действия сил, не заинтересованных в компромиссном развитии событий).

И что интересно, практически сразу после звонка Байдена Путину США ввели санкции против российского госдолга. А потом появилась упомянутая выше публикация The New York Times, что с учетом сказанного уже похоже на чье-то стремление поуменьшить внешнеполитический пыл Керри, чтобы он занимался климатом и не лез не в свое дело. А в целом складывается впечатление, что пока одни члены американской администрации стараются "сглаживать углы" в отношениях с Россией, другие играют в игру с нулевой суммой.

Карикатура с Обамой

Правда, есть вариант, что схема "убийца" – звонок – санкции представляет собой классическую политику "кнута и пряника", но дополнительные обстоятельства говорят все-таки о вероятных разногласиях внутри команды Байдена в вопросах международной политики.

Так, в начале марта на сайте Атлантического совета***, близкого к Демократической партии, была опубликована статья "Проверка реального положения вещей № 4: в отношении России фокус должен быть на интересах, а не на правах человека". В статье авторы пишут, что в реализации американских интересов в диалоге с Москвой лучше помогли бы не ценности, а рациональный подход. И тут же большое количество сотрудников и партнеров Атлантического совета публично (!) обрушиваются с критикой на публикацию как неправильную.

Таким образом, вырисовывается интересная картина. Казалось, хаос во внешней политике США – это эпоха Трампа, а вот с приходом Байдена политика станет четкой и последовательной. А тут получается, что снова "в товарищах согласья нет". Возможно, это связано с тем, что нынешний хозяин Белого дома чисто физически не способен держать под контролем все дела и больше, чем предыдущие президенты, зависит от своего окружения, которое, похоже, не является командой полных единомышленников. В окружении Байдена идет борьба за влияние. Осталось лишь понять, кто какую линию проводит.

Блинкен, Керри, Салливан

Кто является сейчас ключевыми внешнеполитическими фигурами в США? Это госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс (ну и где-то рядом Джон Керри). И тут снова интересная картина. Если почитать прессу об этих людях, никак нельзя сказать, что они откровенные ястребы.

Например, те, кто работал вместе с Бернсом в Госдепе США, говорят, что он отличается сдержанностью и умением играть в команде. Многие отмечают его способность оставаться незаметным, растворяясь в окружающей действительности. Блинкена и Салливана считают друзьями со схожими взглядами, и они не похожи на Хиллари Клинтон или Джона Болтона.

Иными словами, все эти персонажи, включая Керри, – коллективный Барак Обама, который, например, пошел на сделку по сирийскому химическому оружию, чтобы предотвратить американскую военную операцию против Сирии. Но тогда вопрос: кто же обостряет внешнюю политику США после Дональда Трампа?

Камала Харрис приглядывает за Джо Байденом

Может быть, это вице-президент Камала Харрис, которая, как сообщают СМИ, часто ведет переговоры с зарубежными лидерами вместо Байдена? И снова вроде бы мимо. Как отмечают эксперты, международные отношения – это не ее стезя с точки зрения познаний и желания проявить себя.

И тогда напрашивается вывод: вся администрация Байдена – это только фасад, вывеска, которая не объясняет, а лишь отражает чьи-то глубинные планы. А в глубине, например, Госдепа скрыты такие настоящие ястребы, как Виктория Нуланд, которая, похоже, является там "смотрящей" от "глубинного государства" и, возможно, играет во внешней политике США бóльшую роль, чем тот же госсекретарь. А сколько таких Нуланд в Белом доме, Пентагоне, ЦРУ...

Блинкен и Нуланд в Киеве

Блинкен и Нуланд в Киеве

Обобщая, следует сказать, что при Байдене должен был во всей красе проявиться американский глобалистский империализм, который пытался сдерживать Трамп. Но, что удивительно, пока он проявляется в основном на словах, а на деле Америка ведет себя достаточно сдержанно. Возможно, потому, что все еще знакомится с ситуацией по разным направлениям и готовится к атакам.

Байден и его внешнеполитическая команда

А самое интересное то, что во внешней политике США, похоже, сохраняется противостояние прагматиков и ястребов, серьезность которого подтверждают наблюдаемые события. И до конца непонятно, кто сегодня вообще определяет международный курс США, посадив в Белый дом Байдена и его команду.

Это означает, что впереди нас ждет немало сюрпризов.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620794220
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