УкрПрез Зеленский начал зачистку олигархов-изменников, - "МК"

07:45 12.05.2021

Президент Украины начал "зачистку" нелояльных олигархов: первым стал Медведчук

Николай Азаров: "После визита Блинкена Зеленский смог достать свою сабельку"



Сообщения из Киева все больше напоминают сводки с фронтов гражданской войны. 11 мая СБУ провела обыски в двух домах и киевском офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Ему и его соратнику, депутату Тарасу Козаку, предъявлены обвинения в госизмене. Одновременно в прессу просочились слухи о подготовке некоего "законопроекта об олигархах" и списка из 13 крупных бизнесменов, ключевой фигурой в котором может оказаться все тот же Медведчук.



Как заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, обвинения в отношении Медведчука и Козака предъявлены по двум статьям УК, в том числе о госизмене и "покушении на разграбление национальных ресурсов" на территории Крыма. Напомним, что еще в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против восьми физических лиц, в число которых попали Медведчук и его супруга. А Тарас Козак является владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых СНБО также ввел санкции сроком на пять лет.



О подготовке "закона об олигархах" сообщил во вторник, 11 мая, секретарь СНБО Алексей Данилов. Ранее с подобным предложением выступал президент Зеленский. Данилов уточнил, что закон коснется 13 человек, но фамилии называть не стал. Бывший народный депутат и журналист, ныне бизнесмен Сергей Лещенко предположил, что в "списке олигархов" могут оказаться Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго и супруги Гереги.



Последние события на Украине прокомментировал "МК" экс-премьер-министр этой страны Николай Азаров.



- Обыски у Медведчука я связываю в первую очередь с командой, полученной от американцев. – сказал политик. - Только после их отмашки Зеленский смог вытащить свою сабельку в лице СНБО и размахивая ею, сражаться с "врагами". После визита Блинкена украинская власть получила полное одобрение на разыгрывание "карты олигархов", в число которых попал в первую очередь Медведчук. Понятно, что это политическая месть Медведчуку за то, что он и его каналы сумели стать фактически второй политической силой на Украине.



- В какой степени действия властей против Медведчука согласуются с законом?



- Я хочу подчеркнуть, что все это абсолютно незаконно. СНБО Украины превратился в неконституционный орган, который пытается принимать самые жесткие меры в отношении политических противников действующей власти, не имея на то никаких полномочий. И на это не обращают никакого внимания якобы самые главные законники и демократы – американцы. СНБО давно по указанию американцев превращен в репрессивный орган, который мгновенно подключается по команде "фас".



- Как вы думаете, зачем понадобился "список олигархов"?



- Думаю, это делается опять же по наущению американцев. Чтобы создать видимость исполнения Зеленским своих предвыборных обещаний бороться с олигархией. Однако все это приобретает карикатурно-гротескные формы, когда неугодных людей будут произвольно "назначать" олигархами, а главным олигархом будет объявлен, скорее всего, опять-таки Виктор Медведчук, лидер ведущей оппозиционной политической партии.



Марина Перевозкина