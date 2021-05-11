Как сильно полыхнет в Иерусалиме? - А.Правов

08:20 12.05.2021 Как сильно полыхнет в Иерусалиме?

Израильтяне и палестинцы в святом городе снова идут "стенка на стенку"

Андрей Правов

11.05.2021



Более 300 человек пострадали в результате столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими полицейскими. Такие данные передало утром в понедельник представительство Красного Полумесяца. В его заявлении уточняется, что "228 пострадавших были доставлены в больницы, семеро из них в тяжелом состоянии". Остальным помощь была оказана на месте.



По данным израильской полиции, в результате столкновений в воскресенье также пострадали девять ее сотрудников. Один из них госпитализирован. Ранее израильская русскоязычная газета "Вести" сообщала о 17-ти пострадавших полицейских. Причем, как уточнялось, один из них получил довольно тяжелое ранение камнем в лицо, и был госпитализирован.



Столкновения между палестинцами и полицейскими в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Все началось в пятницу, сразу после окончания традиционной молитвы в мечети Аль-Акса в Старом городе.



Полиция пыталась ограничить проход верующих к площади перед мечетью. Палестинцы начали забрасывать полицию камнями и петардами. Те ответили шумовыми гранатами и резиновыми пулями.



Одновременно столкновения произошли в районе Шейх Джаррах, расположенном в восточной части Иерусалима, в нескольких кварталах от Старого города. Причина – решение властей о выселении нескольких десятков арабов из домов в этом районе. Израильтяне подчеркивают, что арабы занимают эти дома незаконно, и у них, дескать, отсутствуют для этого какие-либо документы.



Надо сказать, что проблема отсутствия нужных бумаг на проживание у арабов из кварталов восточной части Иерусалима не является чем-то новым. Очень многие палестинцы подчеркивают, что не оформляют такие документы сознательно, поскольку при оформлении с них требуется подпись под бумагой, свидетельствующей, что данные кварталы города находятся под юрисдикцией Израиля.



Еврейское государство, действительно, официально считает весь город Иерусалим с его западной и восточной частями "единой и неделимой столицей еврейского государства". И отражают этот подход во всех документах. Согласно же распространенной позиции по этому поводу среди палестинцев, они полагают, что столицей их будущего государства, когда оно, наконец, будет создано, должен стать именно Восточный Иерусалим.



Отсюда, дескать, и исходит нежелание арабов подписывать какие-либо израильские документы на право проживания в восточной части Иерусалима.



Кроме этого, опять же согласно израильской версии, конкретные дома, из которых выселяют палестинцев, какое-то время назад принадлежали евреям. Арабы же продолжают утверждать, что восточная часть города в целом является территорией, незаконно оккупированной Израилем в 1967 году. Равно как и весь Западный берег реки Иордан.



То есть вопрос о том, что столица Израиля – Иерусалим, хотя и окончательно решен в самом еврейском государстве, но такое его решение не признается арабами. Как, впрочем, и многими государствами в мире. И неслучайно подавляющее большинство иностранных посольств, именно по этой причине, располагаются в Тель-Авиве.



Некоторое время назад решение о переносе посольства США в Иерусалим было принято американским президентом Дональдом Трампом. И это вызвало всплеск недовольства в арабском мире.



Сегодняшняя ситуация в Иерусалиме вызывает немалую тревогу как у израильтян, так и у палестинцев. Многие опасаются начала новой Интифады, как здесь именуют арабское народное восстание. Последнее такое противостояние между израильтянами и палестинцами, получившее название Интифада Аль-Акса, имело место в начале нулевых годов и унесло многие человеческие жизни, причем с обеих сторон.



Израильтянам еще хорошо памятны взрывы на транспорте и рынках, в кафе и ресторанах, в учебных заведениях и кинотеатрах. Палестинцы не дают им забыть и про ракетные обстрелы из сектора Газа: запуск оттуда "огненных" воздушных шаров приводит к пожарам в близлежащих поселках. Ракетные обстрелы из Газы не прекращаются и сейчас, но происходят все же довольно редко. Если такие обстрелы снова будут проводиться "залпами" и в том числе затрагивать районы, расположенные от Газы на солидном расстоянии, это грозит в очередной раз превратить жизнь израильтян в "страшный сон". Ведь, по ряду данных, у активистов радикальных исламистских организаций в Газе уже появились ракеты, способные "перекрыть" почти весь центр страны, в том числе Тель-Авив и прилегающие к нему густонаселенные города.



Многие палестинцы о новой Интифаде также думают с ужасом. Для них время 20-летней давности ассоциируется с жесткими антитеррористическими операциями израильтян, применявших в их городах и поселках в Газе и на Западном берегу реки Иордан бронетехнику.



То есть и израильтянам, и палестинцам еще достаточно памятны времена, когда очень многие семьи, с обеих сторон, почти каждый день хоронили своих погибших родственников. Причем не только молодых людей – израильских солдат или палестинских боевиков, участвовавших в противостоянии. От взрывов бомб арабов-смертников в людных местах гибли дети, женщины, старики. Равно как они же гибли от израильских танков, ведущих огонь в той же Газе или Дженине.



Кому выгодно это противостояние? Разумеется, не простым израильтянам и палестинцам. Оно может быть выгодно только радикальным силам, причем с обеих сторон.



Среди арабов это те, кто говорит о задаче "сбросить государство Израиль в море", а среди евреев – те, кто утверждает, что на территории между Средиземным морем и рекой Иордан существует место только для одного государства – еврейского, а арабам неплохо было бы куда-нибудь уехать, например в ту же Иорданию. Мне лично во время пребывания на Ближнем Востоке доводилось слышать подобное от некоторых представителей обеих сторон. Для них – чем хуже, тем лучше.



Сегодня же так и не решенный израильско-палестинский конфликт напоминает о себе в очередной раз. И он очень опасен. Многие на Ближнем Востоке знают,насколько легко, "почти из ничего" в том же Иерусалиме может разгореться огромный пожар, потушить который будет очень трудно даже общими усилиями. К тому же он может перекинуться дальше – в другие израильские и палестинские города. И вопрос: сколько в таком случае новое противостояние может унести человеческих жизней?



Сейчас израильская полиция стягивает к Старому городу все новые силы. Согласно данным палестинского агентства Wafa, в близлежащих строениях размещаются снайперы.



За поддержкой к исламскому миру из мечети Аль-Акса обратился ее директор шейх Омар аль-Кесвани. По его словам, израильские полицейские под предлогом поиска там оружия "перевернули все вверх дном". "Мебель и утварь сломана, вещи и документы разбросаны, – указывает шейх. – Действия израильтян кощунственны. Это открытое послание всему исламскому миру".



Как подчеркнул аль-Кесвани, в Аль-Акса "никогда не было и не будет оружия".



В связи с происходящим в министерстве по религиозным делам Палестины указывают, что израильские полицейские изъяли все ключи от мечети.



Насколько сильно может полыхнуть в Иерусалиме на этот раз? И не только в Иерусалиме, а вообще повсюду на Святой земле? Это очень трудный и даже тягостный вопрос. Ведь для всех очевидно, что полыхнуть может очень сильно. Источник - Столетие.Ру

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