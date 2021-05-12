Коронавирус лишил московских мусульман праздника, - "Къ"

08:44 12.05.2021

Верующие не смогут вместе отметить Ураза-байрам



Газета "Коммерсантъ" №78 от 12.05.2021, стр. 5

Столичные мусульмане должны будут встретить праздник Ураза-байрам дома. В противном случае организаторы и участники массовых религиозных мероприятий "могут быть привлечены к ответственности", заявили в департаменте региональной безопасности. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов с пониманием относится к решению властей. Религиовед Роман Лукин полагает, что далеко не все верующие будут рады такому подходу к их праву на общую молитву.



Праздник Ураза-байрам 13 мая в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет без прихожан, сообщает во вторник сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ. "В связи с угрозами массового заражения верующих" молитва состоится только при участии духовенства и будет транслироваться онлайн, говорится на сайте организации.



По сообщению ДУМ, его председатель Равиль Гайнутдин отправил в правительство Москвы уведомление о проведении религиозного мероприятия численностью участников до 100 тыс. человек. В ответ господин Гайнутдин получил письмо с напоминанием, что в столице продолжает действовать запрет на проведение массовых собраний. Заместитель руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сообщил, что "организаторы и иные участники" массовой молитвы "могут быть привлечены к ответственности".



Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил "Ъ", что верующие "с пониманием" относятся к такому решению.

"Этот запрет касался не только нас, но и православных, когда людей просили воздержаться в праздник Пасхи от массовых собраний",- сказал муфтий. По его словам, Ураза-байрам - один из главных праздников мусульман, поэтому на него собираются "сотни тысяч человек". Муфтию "не хотелось бы", чтобы это стало причиной распространения коронавируса: "Не дай Бог, если кто-то заразится и умрет от этой инфекции. Мы в полной мере осознаем, что напряженность в связи с коронавирусом сохраняется. У нас есть опыт в проведении дистанционной организации мероприятий".



"С сожалением принимаем требование московских властей,- сообщил "Ъ" председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.- Соглашаясь и будучи законопослушными, мы с ответственностью подходим к защите здоровья наших прихожан, которых мы в этом году ожидали на намаз Ураза-Байрам в количестве не менее 150 тысяч человек только в Соборной мечети. К сожалению, вот уже второй год мы вынуждены отказать прихожанам в возможности насладиться единением и коллективно провести намаз". Муфтий признался "Ъ", что ему "больно видеть почти пустой зал Соборной мечети". "Даже в годы Великой отечественной войны мусульмане молились свободно и коллективно, заполнив и саму мечеть, и ее двор",- напомнил Равиль Гайнутдин.



Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что полный запрет на участие верующих в богослужениях хотя и обоснован заботой о здоровье граждан, но на втором году пандемии выглядит "анахронизмом или по крайней мере излишним усердием чиновников". "Очевидно, что службы и совместная молитва не являются обычными публичными мероприятиями. Однако на практике получается, что церкви и мечети ставятся ниже по своей необходимости не только супермаркетов, но даже и театров, куда может приходить половина зрителей",- рассуждает господин Лукин. По его словам, далеко не все верующие будут рады такому подходу к их праву на общую молитву - в отличие от духовенства, которое привыкло с пониманием относиться к запросам светских властей.



Эксперт отмечает, что религиозные организации с весны 2020 года следуют санитарным нормам и приучают к ним своих прихожан, а "диалог и разумный компромисс" намного лучше обеспечивают физическое и духовное здоровье людей.

Напомним, на Пасху, которую православные христиане отметили 2 мая, храмы Москвы были открыты, но для прихожан действовал ряд ограничений. В частности, было требование соблюдать масочный режим и дистанцию в полтора метра. Во время освящения куличей, яиц и пасх столы расположили так, чтобы не возникало скопления людей. Вместе с тем в столичном управлении Роспотребнадзора советовали москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями отметить праздник дома или на открытом воздухе. Ведомство также рекомендовало проветривать помещения, обеспечить обеззараживание воздуха и наличие антисептиков, проводить дезинфекционные мероприятия и разъяснительную работу с прихожанами.



Павел Коробов, Наталья Костарнова