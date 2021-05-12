Земля ракетованная. Битва за Иерусалим обернулась для Израиля ударами из Газы, - М.Беленькая

08:47 12.05.2021 Газета "Коммерсантъ" №78 от 12.05.2021, стр. 1

Сотни ракет, запущенных из сектора Газа, обрушились на Израиль после того, как палестинское движение "Хамас" решило выступить в роли защитника Иерусалима. Израиль ответил мощными ракетно-бомбовыми ударами по Газе. Погибшие есть с обеих сторон. Во вторник израильские военные решили усилить бомбардировки, отклонив предложение Египта о посредничестве. Израилю приходится решать проблемы не только с атаками из сектора Газа, но и с протестами арабского населения внутри страны. Международное сообщество призывает остановить эскалацию, но методы решения проблемы у Вашингтона и Москвы расходятся.



""Хамас" получит удары, которых он не ждал, но это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы",- заявил во вторник действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания с министром обороны Бени Ганцем и начальником генштаба Авивом Кохави по ситуации на юге страны. К этому моменту прошли почти сутки с начала операции "Хамаса" против Израиля под названием "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). Накануне "Хамас" выдвинул израильским властям ультиматум: если силы безопасности не будут выведены с Храмовой горы и из района Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где в последние дни проходили ожесточенные столкновения между палестинцами и полицией Израиля, в том числе и на территории мечети Аль-Акса (см. "Ъ" от 11 мая), группировка начнет мстить. Свое обещание "Хамас" и другое действующее в секторе Газа радикальное движение - "Исламский джихад" - сдержали.



За сутки по направлению к территории Израиля было выпущено более 600 ракет, основной удар пришелся на города на юге страны - в первую очередь на Ашкелон и Ашдод. При этом вечером ракеты полетели и в сторону Тель-Авива и других городов в центре Израиля.

Палестинские радикалы все время заявляли о рекордах: так, днем во вторник в течение всего лишь пяти минут было выпущено 137 ракет. Часть из всех выпущенных ракет перехватила система ПВО "Железный купол", но без жертв не обошлось. С израильской стороны погибли три человека (один из них - в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива в результате вечерних обстрелов). Десятки человек получили ранения и контузии.



Практически с первыми ударами "Хамаса" Израиль начал ответную военно-воздушную операцию в секторе Газа, получившую название "Стражи стены". Предположительно название связано с песней, посвященной Старому городу в Иерусалиме. По данным израильских военных, в ходе первых суток операции было уничтожено около 150 объектов "Хамаса" и "Исламского джихада", ликвидировано по меньшей мере 20 террористов. Палестинские службы сообщают о 28 погибших в секторе Газа, из них десять детей, а также о более чем 120 раненых.



Во вторник израильтяне заявили о планах расширения военной операции. О наземной фазе речи пока нет, но израильская армия начала призыв 5 тыс. военнослужащих резерва, а также восьми рот резервистов пограничной полиции (МАГАВ). Из СМИ известно, что власти Израиля отклонили традиционное предложение Египта выступить в качестве посредника на переговорах с "Хамасом" о прекращении огня. Предыдущая масштабная военная операция в Газе ("Нерушимая скала") проводилась летом 2014 года и продолжалась почти полтора месяца. В последующие годы обмен ударами между "Хамасом" и Израилем завершался достаточно быстро. В этот раз прогнозов никто не дает.



В Израиле активно обсуждают возможный просчет своих разведслужб, которые не учли усиление позиций лидера военного крыла "Хамаса" Мухаммеда Дейфа.

На прошлой неделе он впервые за семь лет нарушил молчание и сделал заявление в защиту арабских жителей квартала Шейх-Джаррах, которые должны были быть выселены из своих домов по решению израильского суда. Имя Дейфа не сходит с уст протестующей в Иерусалиме арабской молодежи. В то же время обсуждается и просчет самих хамасовцев, которые не ожидали столь масштабного ответа израильтян и того, что военные действия могут затянуться. Эксперты отмечают, что ситуация неординарна.



"Впервые в истории относительно небольшая террористическая организация, такая как "Хамас", предъявила ультиматум крупной военной державе, такой как Израиль, с требованием вывода всех своих сил безопасности из двух горячих точек Иерусалима - комплекса мечети Аль-Акса и района Шейх-Джаррах. "Хамас" даже установил конкретное время - 18:00. Израиль явно проигнорировал угрозу",- отмечает израильский журналист Бен Каспит в статье для сайта Al Monitor. Он обращает внимание еще на один момент: операция в секторе Газа произошла в самый тяжелый период для Биньямина Нетаньяху, когда его политические оппоненты - главы центристской партии "Йеш Атид" Яир Лапид и правой партии "Ямина" Нафтали Беннет - практически были уже готовы объявить о создании правящей коалиции и, соответственно, сместить действующего премьер-министра с поста, который тот бессменно занимает более 12 лет. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает неожиданную помощь от своего старого союзника, движения "Хамас"",- пишет Бен Каспит. И он не одинок.



Среди противников Биньямина Нетаньяху все громче звучат голоса о том, что премьер довел до крайности ситуацию в Иерусалиме, при этом многие годы практически ничего не делал, чтобы положить конец власти "Хамаса" в секторе Газа, а напротив, все время находил способы договориться с этим движением. "Нет оправдания арабским беспорядкам в Иерусалиме, но провокационное поведение израильских политиков в эти непростые дни вызывает подозрение",- написал в Twitter экс-министр обороны и бывший глава генштаба Израиля Моше Яалон. По его словам, эскалация конфликта "на руку Нетаньяху и "Хамасу"". Господин Яалон призвал лидеров "коалиции перемен" ускорить шаги по формированию правительства.



Однако пока Яир Лапид и Нафтали Беннет не могут последовать этому совету. Утром во вторник стало известно, что они отложили объявление о формировании правящей коалиции.

Причиной стала приостановка политических консультаций с исламистской партией РААМ Мансура Аббаса, который был готов поддержать любую коалицию, которая бы сделала выгодные предложения для него и арабской общины Израиля в целом. При этом речь не шла о вхождении РААМ в правительство, а лишь о его поддержке в ходе вотума доверия и других важных голосований в Кнессете.



На фоне столкновений в Иерусалиме и военной операции в секторе Газа Мансур Аббас не мог продолжить переговоры с лидерами еврейских партий, да и они сами оказались в весьма неловком положении, чем воспользовались представители блока сторонников Нетаньяху, обвинив своих оппонентов в сотрудничестве с исламистами, хотя еще недавно правящая партия "Ликуд" также пыталась договориться с РААМ. Переговоры еще больше осложнились на фоне протестов в поддержку палестинцев в Иерусалиме и секторе Газа, которые охватили израильские города, где проживает арабское население. В ночь на вторник были задержаны более ста молодых арабов, один из участников протестов в городе Лод около Тель-Авива был убит. Его похороны во вторник обернулись новыми столкновениями с полицией.



"Палестинские флаги в Лоде, столкновения в Назарете и Хайфе и других городах, где проживают вместе арабы и евреи,- это более опасно, чем Газа. Речь идет о гражданах Израиля",- сказала "Ъ" эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова.



По ее словам, в арабской общине параллельно развиваются два процесса - желание интеграции в израильскую жизнь и радикализация молодежи.

Пример этому - "Исламское движение". Его южное крыло - партия РААМ - получило четыре мандата на выборах в Кнессет, что стало достаточным, чтобы сыграть решающую роль в формировании правительства, а северное крыло еще в 2015 году оказалось под запретом в Израиле за связи с "Хамасом", а также с организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Госпожа Светлова также напомнила, что деятельность "Исламского движения" активно финансируется Турцией, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган громче арабских лидеров выразил возмущение в связи с событиями вокруг Иерусалима и сектора Газа. Впрочем, в арабских столицах решили не отставать. Во вторник в режиме видеоконференции было созвано срочное совещание Лиги арабских государств на уровне глав МИДов: все единодушно осудили действия Израиля.



За пределами исламского мира мнения разошлись. ЕС заявил о необходимости немедленно прекратить эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также в секторе Газа и вокруг него. "Мы также глубоко обеспокоены сообщениями о гибели людей в Газе и Израиле, в том числе о гибели детей, а также ранениях многих мирных граждан. То же самое касается Иерусалима, где, по имеющимся данным, ранения получили сотни палестинцев и израильские полицейские. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и спокойствие",- заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. В МИД РФ была высказана "глубокая обеспокоенность эскалацией напряженности вокруг сектора Газа и Восточного Иерусалима". "Акцентирована важность скорейшего прекращения насилия, а также любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки в сфере безопасности",- заявили в ведомстве по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Вершинина с послом Израиля в РФ. В этот же день российский дипломат принял послов Палестины и Иордании. В Москве также подтвердили настрой на продолжение содействия в деле перезапуска палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма ближневосточного "квартета" международных посредников. В Вашингтоне считают встречу по Ближнему Востоку сейчас несвоевременной.



Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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