 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрСуд украинизировал русские фамилии
14:55 12.05.2021

В Украине русские фамилии будут писать по-новому

Суд Украины оставил в силе новые правила написания русских фамилий, сообщает zakon.kz.

Адвокат Ростислав Кравец заявил ТАСС, что суд не представил пояснений своего решения.

Кравец судится с министерством образования и науки от имени общественного объединения "Правовое государство".

22 мая 2019 года в Украине были утверждены новые правила украинского правописания "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

Согласно им, фамилии с окончанием на "ой" в украинском языке получают окончание "ий". Так, в соответствие с новыми правилами, фамилия Донской на украинском будет звучать как Донський, Трубецкой - как Трубецький, - говорится в сообщении.
Исключение составляет фамилия Толстой.

Среди основных нововведений также написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т. д.

Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности. Так, к примеру, критик женского рода становится критикесой, филолог - филологиней и т. д. Эти лингвистические новшества рекомендуется использовать во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620820500
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