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"Джихад-мобили" уже прикидывают путь к Самаре, Оренбургу, Омску
15:02 12.05.2021

"Джихад-мобили" уже прикидывают путь к Самаре, Оренбургу, Омску
России придется укреплять оборону по всей южной границе

София Сачивко
Материал комментируют:
Фархад Ибрагимов

Новость, которая взбудоражила не только Россию: Пентагон намерен перебросить уходящие войска из Афганистана в Среднюю Азию. А именно - в Узбекистан или Таджикистан. Речь идет о создании там военных баз. Это новая головная боль для Кремля.

Напомним, командование американских вооруженных сил планирует вывести свои войска из Афганистана к 4 июля. Европейские союзники США просят отложить вывод американских войск, чтобы другие участники НАТО получили больше времени и возможностей для ухода из страны. Вашингтон готов пойти навстречу партнерам.

"Американские официальные лица заявили, что вывод может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников, - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

У нас другие проблемы. Боевики, если вспомнить опыт войны в Сирии и Ираке, довольно быстро могут подойти к южным границам России - к Оренбургу, к Самаре, к Астрахани. Там же тысячи километров степей - идеальное место для "джихад-мобилей". Террористы уже прощупывали казахстанский Актюбинск, а от него до наших городов рукой подать.

Смогут ли американские базы в Средней Азии стать заслоном на пути террористов? Вряд ли. Они сами себя будут охранять. На узбеков, таджиков, казахов, русских им наплевать.

В 2020 годы администрация Дональда Трампа подписала соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которым предусмотрен вывод иностранных войск из страны к маю 2021 года. Талибы посчитали, что Вашингтон не выполнил договоренности и поэтому они считают себя свободными от достигнутых ранее обязательств.

Как считает лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, высока вероятность того, что "Талибан" вернет себе контроль над страной уже к концу года. "Я считаю ошибкой полный уход", - заявил он. По его мнению, в интересах США следовало бы сохранить некоторое присутствие американских военных в Афганистане.

Председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович согласен с американским сенатором в том, что к концу этого года или следующему лету "Талибан" будет контролировать большую часть Афганистана.

- Далее с высокой вероятностью последует распад политического поля страны, как это было в 90-е годы после падения режима Наджибуллы. Есть противоречия внутри движения, активизируются другие группировки - как этнические, так и религиозные. Практически наверняка это приведет к росту терроризма.

Сейчас в Афганистане действуют более десятка международных террористических организаций, включая "Исламское государство", "Аль-Каиду" и другие (все они запрещены в РФ).

"СП": - Насколько вывод американских войск и их союзников соответствует интересам России?

- Хороших вариантов на текущий момент нет. Сегодня Афганистан выполняет функции сухопутного авианосца США. Пребывание военной группировки США и НАТО в Афганистане можно расценивать как угрозу России.

С другой стороны, как будут действовать террористические организации, которые после падения кабульского режима активизируются. Они уже сейчас очень активны. Базы "Аль-Каиды", например, находятся недалеко от таджикской границы на северо-востоке страны.

"СП": - Что Россия в этой ситуации может сделать?

- Крепить всеми средствами оборону по периметру Афганистана, выстраивать общую архитектуру безопасности со странами Центральной Азии и на базе Договора о коллективной безопасности, и СНГ, и двусторонних соглашений. Кроме того, есть смысл создавать постоянный формат с участием Китая, Индии, Пакистана. Это можно реализовать на базе ШОС (Шанхайская организации сотрудничества - ред.).

Нужно выстраивать диалог со всеми политическими силами внутри страны, чтобы, опираясь на них, обеспечить безопасность собственной территории в случае катастрофического развития ситуации в Афганистане.

"СП": - Наши ближайшие соседи - бывшие азиатские республики Советского Союза - смогут самостоятельно дать отпор в случае этого катастрофического развития и возможных попыток проникновения радикалов на их территорию?

- Радикалы 100-процентно двинутся в направлении Средней Азии, они уже сейчас активно пытаются туда проникнуть. Регулярно происходят попытки забрасывать своих агентов через границу, чтобы создавать террористические ячейки.

Происходят попытки поглощения местной оргпреступности, связанной с наркотрафиком. Террористические группировки пытаются поставить его под свой контроль, используя для организации своей деятельности, наряду с наркотиками.

Это вполне реальные угрозы, которые существуют не первый день и будут разрастаться по мере развития конфликта в Афганистане. Американцы проиграли эту войну, они уходят, расхлебывать все придется постсоветским странам.

Таджикистан усилен российской военной группировкой, там находится наша военная база, есть сотрудничество по линии ОДКБ, по линии пограничных войск. В прошедшие годы, когда стало очевидно, что американцы проигрывают и рано или поздно покинут Афганистан, там велась подготовка к неблагоприятному сценарию и сделано довольно много. Самостоятельно местные службы вряд ли справятся с угрозой. Но при поддержке России и ОДКБ эта задача вполне решаема.

У Узбекистана короткая граница и большая по численности армия, поэтому считается, что они границу прикроют. Тем более что сейчас они стали обращаться за помощью к Москве и развивать с нами военное сотрудничество.

Самая сложная ситуация в Туркменистане. Там растянутая и слабоохраняемая граница, очень активен криминалитет, в том числе связанный с контрабандой наркотиков, который в последнее время активно развивается.

Туркменистан под лозунгами нейтралитета не обращался за помощью в обеспечении безопасности к России и ОДКБ. Сотрудничество началось буквально пару лет назад. Пока не ясно, насколько там все готово, но сейчас делается максимум возможного, чтобы прикрыть этот участок границы.

- "Талибан" сейчас нацелен на расширении своих позиций в Афганистане и естественно их воодушевляет то, что американцы через несколько месяцев покинут страну. Вопрос в том, будет ли стремиться "Талибан" расширить свое влияние и оставаться в рамках Афганистана или предпримет попытки перейти на своих соседей, границы с которыми не особо прочные, особенно с Туркменистаном - считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

- Поэтому уже сейчас необходимо продумать дорожную карту, подразумевающую укрепление границ Афганистана со всеми соседями из стран Центральной Азии, чтобы не допустить проникновения радикалов на их территорию, а оттуда и в нашу страну.

Особенно сложная работа предстоит с туркменскими партнерами, которые, как правило, ни с кем не стремятся сотрудничать. С таджикской стороной будет относительно легче работать, там все-таки стоит наша база, а у Узбекистана достаточно мощные вооруженные силы - по региональным меркам. Там предпримут все усилия для того, чтобы ни "Талибан", ни кто-либо еще не смог проникнуть на территорию республики.

Тем не менее, нашим военным структурам, равно как и казахстанским коллегам, придется находиться в тесной координации с Ташкентом, Ашхабадом и Душанбе, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которые могут исходить от талибов и их сторонников.

Впрочем, на мой взгляд, сейчас "Талибан" представляет меньшую угрозу в сравнении с периодом 20-летней давности. Гораздо опаснее и непредсказуемее те силы, которые пока не дают о себе знать. Вероятно и то, что "спящие" ячейки дожидаются момента, когда США полностью покинут Афганистан и тогда уже дадут о себе знать.

"СП": - Для России, что лучше?

- По большому счету, мы заинтересованы в том, чтобы США покинули Афганистан. Вывод американских войск из Афганистана предоставит возможность региональным игрокам укрепить свои позиции. Дело уже не только в России, но и в Китае, который также в этом заинтересован, а также Иран, у границ которого снизится концентрация американских войск.

Безусловно, наша страна будет стремиться к достижению стабильности в Афганистане. И если для этого понадобится сотрудничество с тем же Пакистаном или, например, Индией, то мы пойдем и на этот шаг, тем более что с этими странами у нас выстроены нормальные отношения.

Также хотелось бы подчеркнуть наличие общих интересов России и США в афганском вопросе. В частности, обе страны хотят положить конец наркотрафику из Афганистана в Центральную Азию и Восточную Европу, а это уже говорит о многом. Вероятно, на возможной предстоящей встрече Путина и Байдена этот вопрос также может быть затронут.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620820920
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