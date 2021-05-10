"Джихад-мобили" уже прикидывают путь к Самаре, Оренбургу, Омску

15:02 12.05.2021 "Джихад-мобили" уже прикидывают путь к Самаре, Оренбургу, Омску

России придется укреплять оборону по всей южной границе



София Сачивко

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Фархад Ибрагимов



Новость, которая взбудоражила не только Россию: Пентагон намерен перебросить уходящие войска из Афганистана в Среднюю Азию. А именно - в Узбекистан или Таджикистан. Речь идет о создании там военных баз. Это новая головная боль для Кремля.



Напомним, командование американских вооруженных сил планирует вывести свои войска из Афганистана к 4 июля. Европейские союзники США просят отложить вывод американских войск, чтобы другие участники НАТО получили больше времени и возможностей для ухода из страны. Вашингтон готов пойти навстречу партнерам.



"Американские официальные лица заявили, что вывод может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников, - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.



У нас другие проблемы. Боевики, если вспомнить опыт войны в Сирии и Ираке, довольно быстро могут подойти к южным границам России - к Оренбургу, к Самаре, к Астрахани. Там же тысячи километров степей - идеальное место для "джихад-мобилей". Террористы уже прощупывали казахстанский Актюбинск, а от него до наших городов рукой подать.



Смогут ли американские базы в Средней Азии стать заслоном на пути террористов? Вряд ли. Они сами себя будут охранять. На узбеков, таджиков, казахов, русских им наплевать.



В 2020 годы администрация Дональда Трампа подписала соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которым предусмотрен вывод иностранных войск из страны к маю 2021 года. Талибы посчитали, что Вашингтон не выполнил договоренности и поэтому они считают себя свободными от достигнутых ранее обязательств.



Как считает лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, высока вероятность того, что "Талибан" вернет себе контроль над страной уже к концу года. "Я считаю ошибкой полный уход", - заявил он. По его мнению, в интересах США следовало бы сохранить некоторое присутствие американских военных в Афганистане.



Председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович согласен с американским сенатором в том, что к концу этого года или следующему лету "Талибан" будет контролировать большую часть Афганистана.



- Далее с высокой вероятностью последует распад политического поля страны, как это было в 90-е годы после падения режима Наджибуллы. Есть противоречия внутри движения, активизируются другие группировки - как этнические, так и религиозные. Практически наверняка это приведет к росту терроризма.



Сейчас в Афганистане действуют более десятка международных террористических организаций, включая "Исламское государство", "Аль-Каиду" и другие (все они запрещены в РФ).



"СП": - Насколько вывод американских войск и их союзников соответствует интересам России?



- Хороших вариантов на текущий момент нет. Сегодня Афганистан выполняет функции сухопутного авианосца США. Пребывание военной группировки США и НАТО в Афганистане можно расценивать как угрозу России.



С другой стороны, как будут действовать террористические организации, которые после падения кабульского режима активизируются. Они уже сейчас очень активны. Базы "Аль-Каиды", например, находятся недалеко от таджикской границы на северо-востоке страны.



"СП": - Что Россия в этой ситуации может сделать?



- Крепить всеми средствами оборону по периметру Афганистана, выстраивать общую архитектуру безопасности со странами Центральной Азии и на базе Договора о коллективной безопасности, и СНГ, и двусторонних соглашений. Кроме того, есть смысл создавать постоянный формат с участием Китая, Индии, Пакистана. Это можно реализовать на базе ШОС (Шанхайская организации сотрудничества - ред.).



Нужно выстраивать диалог со всеми политическими силами внутри страны, чтобы, опираясь на них, обеспечить безопасность собственной территории в случае катастрофического развития ситуации в Афганистане.



"СП": - Наши ближайшие соседи - бывшие азиатские республики Советского Союза - смогут самостоятельно дать отпор в случае этого катастрофического развития и возможных попыток проникновения радикалов на их территорию?



- Радикалы 100-процентно двинутся в направлении Средней Азии, они уже сейчас активно пытаются туда проникнуть. Регулярно происходят попытки забрасывать своих агентов через границу, чтобы создавать террористические ячейки.



Происходят попытки поглощения местной оргпреступности, связанной с наркотрафиком. Террористические группировки пытаются поставить его под свой контроль, используя для организации своей деятельности, наряду с наркотиками.



Это вполне реальные угрозы, которые существуют не первый день и будут разрастаться по мере развития конфликта в Афганистане. Американцы проиграли эту войну, они уходят, расхлебывать все придется постсоветским странам.



Таджикистан усилен российской военной группировкой, там находится наша военная база, есть сотрудничество по линии ОДКБ, по линии пограничных войск. В прошедшие годы, когда стало очевидно, что американцы проигрывают и рано или поздно покинут Афганистан, там велась подготовка к неблагоприятному сценарию и сделано довольно много. Самостоятельно местные службы вряд ли справятся с угрозой. Но при поддержке России и ОДКБ эта задача вполне решаема.



У Узбекистана короткая граница и большая по численности армия, поэтому считается, что они границу прикроют. Тем более что сейчас они стали обращаться за помощью к Москве и развивать с нами военное сотрудничество.



Самая сложная ситуация в Туркменистане. Там растянутая и слабоохраняемая граница, очень активен криминалитет, в том числе связанный с контрабандой наркотиков, который в последнее время активно развивается.



Туркменистан под лозунгами нейтралитета не обращался за помощью в обеспечении безопасности к России и ОДКБ. Сотрудничество началось буквально пару лет назад. Пока не ясно, насколько там все готово, но сейчас делается максимум возможного, чтобы прикрыть этот участок границы.



- "Талибан" сейчас нацелен на расширении своих позиций в Афганистане и естественно их воодушевляет то, что американцы через несколько месяцев покинут страну. Вопрос в том, будет ли стремиться "Талибан" расширить свое влияние и оставаться в рамках Афганистана или предпримет попытки перейти на своих соседей, границы с которыми не особо прочные, особенно с Туркменистаном - считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.



- Поэтому уже сейчас необходимо продумать дорожную карту, подразумевающую укрепление границ Афганистана со всеми соседями из стран Центральной Азии, чтобы не допустить проникновения радикалов на их территорию, а оттуда и в нашу страну.



Особенно сложная работа предстоит с туркменскими партнерами, которые, как правило, ни с кем не стремятся сотрудничать. С таджикской стороной будет относительно легче работать, там все-таки стоит наша база, а у Узбекистана достаточно мощные вооруженные силы - по региональным меркам. Там предпримут все усилия для того, чтобы ни "Талибан", ни кто-либо еще не смог проникнуть на территорию республики.



Тем не менее, нашим военным структурам, равно как и казахстанским коллегам, придется находиться в тесной координации с Ташкентом, Ашхабадом и Душанбе, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которые могут исходить от талибов и их сторонников.



Впрочем, на мой взгляд, сейчас "Талибан" представляет меньшую угрозу в сравнении с периодом 20-летней давности. Гораздо опаснее и непредсказуемее те силы, которые пока не дают о себе знать. Вероятно и то, что "спящие" ячейки дожидаются момента, когда США полностью покинут Афганистан и тогда уже дадут о себе знать.



"СП": - Для России, что лучше?



- По большому счету, мы заинтересованы в том, чтобы США покинули Афганистан. Вывод американских войск из Афганистана предоставит возможность региональным игрокам укрепить свои позиции. Дело уже не только в России, но и в Китае, который также в этом заинтересован, а также Иран, у границ которого снизится концентрация американских войск.



Безусловно, наша страна будет стремиться к достижению стабильности в Афганистане. И если для этого понадобится сотрудничество с тем же Пакистаном или, например, Индией, то мы пойдем и на этот шаг, тем более что с этими странами у нас выстроены нормальные отношения.



Также хотелось бы подчеркнуть наличие общих интересов России и США в афганском вопросе. В частности, обе страны хотят положить конец наркотрафику из Афганистана в Центральную Азию и Восточную Европу, а это уже говорит о многом. Вероятно, на возможной предстоящей встрече Путина и Байдена этот вопрос также может быть затронут. Источник - СвободнаяПресса

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