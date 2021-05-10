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|Голимый фальшак. Выборы в Бишкекский кенеш признаны недействительными
19:36 12.05.2021
12 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными
Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными.
Ранее, напомним, ТИК обнулила результаты голосования по трем партиям - НДПК, "Эмгек" и "Ак Бата".
Таким образом, больше трети голосов избирателей аннулированы. В этом случае территориальная комиссия отменяет полностью итоги на всех участках. В Бишкеке их 228, и 11 апреля на УИКи пришли 113 тысяч горожан.
В целом 60 тысяч 350 голосов признаны недействительными - 45,5 процента.
ТИК Бишкека просит президента Садыра Жапарова назначить в Бишкеке повторные выборы.
Ранее комиссия отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.
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Партия "Ак Бата" также отстранена. Признаны недействительными бюллетени с голосами, отданными за партию "Эмгек".
О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.
11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский - четыре.
Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.