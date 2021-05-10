Голимый фальшак. Выборы в Бишкекский кенеш признаны недействительными

19:36 12.05.2021

12 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными



Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными.



Ранее, напомним, ТИК обнулила результаты голосования по трем партиям - НДПК, "Эмгек" и "Ак Бата".



Таким образом, больше трети голосов избирателей аннулированы. В этом случае территориальная комиссия отменяет полностью итоги на всех участках. В Бишкеке их 228, и 11 апреля на УИКи пришли 113 тысяч горожан.



В целом 60 тысяч 350 голосов признаны недействительными - 45,5 процента.



ТИК Бишкека просит президента Садыра Жапарова назначить в Бишкеке повторные выборы.



Ранее комиссия отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Итоги выборов. Заявившие о нарушениях партии "Эмгек" жалуются на милиционеров

Партия "Ак Бата" также отстранена. Признаны недействительными бюллетени с голосами, отданными за партию "Эмгек".



О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.



11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский - четыре.



Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.