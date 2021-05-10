Канадская буренка. КырВласти опять собрались доить "Кумтор"

19:42 12.05.2021

, 12 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в государственной измене



Государственная комиссия по проверке деятельности "Кумтора" предлагает рассмотреть ответственность высокопоставленных лиц страны, заключавших соглашения с канадской компанией. Об этом на ее заседании сообщил депутат Акылбек Жапаров.



По его словам, действия экс-президентов и правительств Кыргызстана - это измена государству. Он отметил, что в свое время президенты лишили страну возможностей обратиться в суды, дали беспрецедентные налоговые льготы, лишив бюджет доходов.



"Семья Аскара Акаева ставила свои интересы выше государственных. В материалах комиссии есть информация о связи семьи с компанией "Азия голд", которая получила 3,8 процента акций Centerra Gold. Затем компания покупает пять лицензий на золоторудные месторождении Кыргызстана, одно из них Талды-Булак Левобережный, владельцем которого является сын сестры Майрам Акаевой. С момента выхода Centerra Gold семья Аскара Акаева получила $55,6 миллиона. "Камеко" вместе с семьей первого президента создала Centerra Gold и заставила правительство продать 33 процента наших акций", - говорит Акылбек Жапаров.



Акылбек Жапаров отметил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев получил $10 миллионов на предвыборную агитацию.



"По законодательству не допускается финансирование выборов иностранными государствами, запрещено вмешиваться в выборы", - сказал Акылбек Жапаров.