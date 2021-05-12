Палестина в огне – Израиль очерчивает пределы влияния Турции на Ближнем Востоке, - Д.Нефедов

21:32 12.05.2021 ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 12.05.2021



В результате нового витка кризиса расклад сил на Ближнем Востоке претерпит существенные изменения



Несмотря на введенный властями жесткий карантин, уже несколько дней крупные турецкие города охвачены массовыми антиизраильскими манифестациями. "Мехметчиков – в Газу, Мехметчиков – в Аль-Аксу!" – скандируют демонстранты, имея в виду гипотетическую отправку турецких войск на защиту арабского народа Палестины.



Особое возмущение разгоряченных турецких граждан вызвали столкновения израильской полиции с палестинскими демонстрантами в мечети Аль-Акса с возгоранием баррикад на прилегающей территории. Турецкие лидеры, ранее стремившиеся нормализовать отношения с еврейским государством (одной из косвенных форм сотрудничества стала совместная поддержка Баку в недавней карабахской войне), также не замедлили выразить возмущение. Президент Эрдоган в своем Twitter-аккаунте на турецком, арабском языках и на иврите назвал Израиль "жестоким террористическим государством", призвав мусульманские страны к эффективным шагам для прекращения насилия. В телефонных разговорах турецкий лидер выразил поддержку главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу и лидеру ХАМАС Исмаилу Хании. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу пообещал, что Турция и дальше будет голосом "палестинских братьев и сестер", защищая их права. Как следует из слов министра, на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН его страна представит очередную резолюцию в поддержку прав палестинского народа. Возможно, в этот документ попытаются включить заведомо невыполнимый пункт об отправке "международных сил защиты" палестинцев. Глава департамента по связям с общественностью администрации Эрдогана Фахреттин Алтун призвал исламский мир и все человечество "остановить отвратительные и жестокие нападения Израиля" и "положить конец этому государству апартеида". В свою очередь официальный представитель турецкого лидера и один из его ближайших соратников Ибрагим Калын обратился к мировому сообществу с призывом принять в отношении Израиля меры из-за беспорядков в Восточном Иерусалиме.



Возгорание на Храмовой горе, рядом с мечетью Аль-Акса



Возгорание на Храмовой горе, рядом с мечетью Аль-Акса



Отменено приглашение министру энергетики Израиля посетить в июне в Анталье дипломатический форум. По приказу государственного управления по делам религий Турции в мечетях по всей стране прошли молитвы "за спасение мечети Аль-Акса" от "израильской террористической оккупации". Саудовская Аравия, Кувейт, Египет и другие арабские страны тоже осудили действия Израиля, но язык их заявлений гораздо более сдержанный, чем язык Ак-Сарая.



…Вспыхнув 7 марта в районе Храмовой горы в Иерусалиме – центре трех религий, провозглашенном "единой и неделимой" столицей Израиля, беспорядки быстро распространились на Западный берег и на сектор Газа, контролируемый радикальной группировкой ХАМАС. Насилие распространяется по мере ракетных обстрелов городов в центральной и южной части Израиля (в частности, Тель-Авива и Ашкелона) и ответных мер Армии обороны Израиля, включая массированные ракетно-бомбовые удары по контролируемому палестинскими радикалами анклаву. Как результат – десятки убитых и сотни раненых, преимущественно с палестинской стороны, что ведет к еще большему насилию. Вечером 11 мая возобновились беспорядки в районе Шейх Джарах Восточного Иерусалима.



По мнению многих экспертов, подоплеку противостояния следует искать в постоянных усилиях израильских властей по сокращению численности арабского населения в восточных кварталах провозглашенной столицы страны с целью последующего водворения там израильских поселенцев. В качестве других возможных причин называют острый внутриполитический кризис в Израиле и непростой процесс формирования новой парламентской коалиции из партий Яира Лапида и Нафтали Беннетта, которая рассчитывает прийти на смену Биньямину Нетаньяху.



Турецко-израильские отношения всегда находились под влиянием "палестинского вопроса" и застарелого ближневосточного конфликта. Власти Израиля традиционно обеспокоены усилением группировки ХАМАС, известной своими тесными связями с турецким истеблишментом. Имеются основания предполагать, что Турция вербует агентов влияния в среде палестинцев с израильским гражданством, составляющих около 20 % населения страны. Неслучайно едва ли не основным требованием Западного Иерусалима в вопросе нормализации отношений с Анкарой является прекращение поддержки ХАМАС и выдворение с турецкой территории активистов этой группировки.



До некоторой степени это перекликается с позицией Каира, требующего от Анкары прекращения поддержки лидеров запрещенной в России организации "Братья-мусульмане", многие из которых после прихода в 2013 году к власти в Египте военного правительства Абдель Фаттаха ас-Сиси под страхом репрессий на родине перебрались в Стамбул. Хотя в обоих случаях турецкие власти вроде бы демонстрируют готовность пойти навстречу, предпринятые ими половинчатые шаги не удовлетворили ни Египет, ни Израиль. Первые за 8 лет официальные переговоры между Турцией и Египтом в Каире окончились без видимого результата. Стремясь восстановить пошатнувшиеся позиции, глава турецкой дипломатии прибыл в Эр-Рияд с целью наладить отношения с королевством, неофициальный бойкот которым турецких товаров усугубляет финансово-экономическое положение Турции. Однако и здесь положительный результат не очевиден, а тем временем Израиль обвиняет Турцию в разжигании беспорядков на Храмовой горе путем отправки "агентов-провокаторов" для провоцирования смуты среди палестинцев и помощи радикалам ХАМАС.



Разрушения в Газе



Разрушения в Газе



В конце ноября 2020 года стало известно о секретных переговорах главы Национальной разведывательной службы Турции Хакана Фидана с израильскими коллегами в рамках инициированных Анкарой усилий по нормализации двусторонних отношений. Ранее, в январе 2020 года главы спецслужб двух стран предположительно встречались в Вашингтоне, обсуждая конфликты в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье. В мае 2020 года национальный израильский перевозчик El Al возобновил грузовые рейсы в Турцию, что стало отражением растущего товарооборота, превысившего в 2019 году 7 млрд. долл. Попытки турецкой дипломатии хотя бы частично нормализовать отношения с Израилем в немалой степени обусловлены стремлением восстановить пошатнувшийся диалог с Вашингтоном. Кроме того, Турция надеется сорвать неблагоприятный для нее альянс Израиля, Греции, Кипра, Египта и ОАЭ, способный бросить "новым османам" серьезный вызов в Восточном Средиземноморье. Со своей стороны, после нормализации дипломатических отношений с несколькими странами Персидского залива, Марокко и Суданом, Израиль, похоже, уже не столь заинтересован в тесном альянсе с мусульманской Турцией, как в первые десятилетия своего существования.



Отвечая на словесные выпады турецкого лидера, отпрыск действующего израильского лидера намекает на возможные проблемы Турции на Кипре и в Курдистане. Даже если в данном случае мы имеем дело с блефом, стоит предположить наличие у Израиля и других рычагов давления на Турцию, равно как на любую другую потенциально враждебную страну. Во всяком случае, повторения истории 2010 года с отправкой к берегам сектора Газа очередной "Флотилии свободы" ожидать, видимо, не следует. Патриотическая риторика под воспоминания об османском прошлом Иерусалима и жалобы в "международное сообщество" – вот, собственно, пока и все.



Вне зависимости от морально-этических оценок происходящего решительная политика Израиля недвусмысленно очерчивает пределы региональной мощи адептов неоосманизма, способных побеждать разве что в разорванной Ливии и в Нагорном Карабахе. Можно предположить, что в результате нового витка кризиса расклад сил на Ближнем Востоке претерпит существенные изменения. Источник - fondsk.ru

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