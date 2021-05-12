 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хакерская атака в США: так могла бы начаться Третья мировая война, - Neue Zurcher Zeitung
21:58 12.05.2021

12 мая 2021 г.
Петер Винклер | Neue Zürcher Zeitung

"Хакерская атака на, вероятно, самый важный трубопровод США навевает неприятные воспоминания о гибридной войне России. В киберпространстве размывается граница между шпионажем и саботажем. Это повышает риск возникновения конфликтов", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Для нанесения удара по жизненно важным объектам инфраструктуры противника раньше требовались шпионы и диверсанты. Это было опасное предприятие, и в случае задержания грозило чрезвычайно суровое наказание. Сегодня достаточно пары десятков хорошо обученных хакеров в офисе. Если они не выезжают за границу, то ничем не рискуют, даже если их поймают и предъявят обвинение", - отмечает автор статьи Петер Винклер.

"В США уже произошел целый ряд инцидентов, и все они указывают в одном направлении: потенциальные и нынешние противники Америки зондируют инфраструктуру страны в поисках слабых мест, которые можно использовать в своих интересах в случае кризиса. Несомненно, американские службы делают то же самое".

"Поставки электроэнергии, воды или нефтепродуктов являются жизненно важной артерией любого современного государства. Соответственно, атака на них является серьезным актом враждебности, и США неоднократно давали понять, что при определенных условиях такое нападение может стать основанием для войны. Обычно разница между шпионажем и "актом агрессии" заключается в определенной степени физического разрушения и ущерба", - поясняет издание.

"В случае с Ираном хорошо известно, что в киберподполье уже давно свирепствует необъявленная война. Соперничество крупных держав - США, Китая и России - еще не достигло такой интенсивности. Но с момента российского вторжения в Крым и появления "зеленых человечков" мы знаем, что существенным элементом так называемой гибридной войны России является неопределенность. Особенно на первых этапах следует как можно дольше держать противника в неведении относительно того, кто стоит за атакой, каковы ее цели и причины", - говорится в статье.

"Именно поэтому недавнее сообщение о хакерской атаке на один из крупнейших американских трубопроводов заставляет насторожиться.(...) В случае критически важной инфраструктуры - как сейчас в случае с трубопроводом Colonial Pipeline - неизбежно возникнет дополнительный ущерб, если атака приостановит поставки на длительный период времени. При определенных обстоятельствах может развиться собственная динамика, в результате которой может возникнуть именно тот физический ущерб, который придется определить как акт агрессии", - указывает автор статьи.

"Тот, кто решил атаковать Colonial Pipeline, вероятно, осознавал эти риски. Согласно первым данным, за атакой стоят члены российской преступной хакерской группировки. Это было бы неудивительно. Лишь в середине апреля, принимая решение о введении санкций против России, министерство финансов в Вашингтоне прямо заявило, что российская служба внутренней разведки ФСБ растит и использует действующих в преступных целях хакеров для подкрепления своих киберопераций. Самым популярным средством для этого являются атаки с применением программ-вымогателей".

"Это стратегическое безрассудство, и исполнители явно хотят, чтобы этот сигнал был понят в США. Это нехорошее предзнаменование для дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620845880
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