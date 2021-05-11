"Железный купол" в синей дымке тает

01:38 13.05.2021 "Железный купол" в синей дымке тает

Пока Израиль обороняется от "Хамаса", исламский мир обороняется от Израиля



Число жертв палестино-израильского конфликта продолжает расти. В Израиле столкнулись с угрозой гражданской войны между еврейским и арабским населением. На этом фоне Турция и Иран занялись мобилизацией исламского мира против Израиля. При этом Анкаре пришло в голову применить в зоне конфликта опыт совместного с Россией миротворчества, опробованный в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В России оставили эту идею без комментариев, но в то же время подчеркнули необходимость активизировать международные усилия по урегулированию конфликта. Между тем согласовать заявление Совбеза ООН по ситуации никак не удается.



Палестинское движение "Хамас" угрожает расширить зону обстрела израильской территории от Эйлата на юге страны до Хайфы на севере. Угрозы восприняты всерьез: в Хайфе решено открыть бомбоубежища. За два с половиной дня войны палестинские ракеты долетали из сектора Газа до Тель-Авива, в том числе приводя к паузам и смене расписания в работе международного аэропорта Бен-Гурион. Остановлена учеба в школах на юге и в центре страны. В ответ на ракетные обстрелы Израиль наносит авиаудары по сектору Газа. Обсуждается возможность наземной операции. Израильские военные постоянно отчитываются о точечной ликвидации лидеров палестинских группировок "Хамас" и "Исламский джихад".



Хочу отдельно указать, что в результате наших ударов регистрируем ноль жертв среди гражданских (в секторе Газа.- "Ъ")",- заявил в среду официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.



В то же время, по данным палестинских властей, общее число погибших в секторе Газа превысило 50 человек, из них 14 детей. Несмотря на то что система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватывает большинство летящих в цель ракет, в стране уже погибли шесть человек, среди них 16-летняя девочка и гражданка Индии. Пик обмена ударами приходится на ночное время.



Но особо серьезные опасения в Израиле вызывает ситуация в городах внутри страны, где есть большие арабские общины. Уже несколько ночей подряд там не прекращаются столкновения между евреями и арабами. "Хамас" активно призывает арабских граждан Израиля к восстанию и битве за Иерусалим, не молчат и активисты крайне правых израильских организаций. На этом фоне международное сообщество выглядит растерянным.



По итогам состоявшегося в среду экстренного заседания Совбез ООН не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Палестиной и Израилем.



Как сообщили ТАСС дипломатические источники в Нью-Йорке, единое заявление не удается выработать "из-за позиции США". В результате самыми активными выглядят Анкара и Тегеран.



"Я заявил Владимиру Путину, что необходимо проработать вопрос об отправке в регион международных сил для защиты мирных палестинцев, и подчеркнул, что верю в тесное сотрудничество Турции и России по этим темам с ООН",- написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram по итогам телефонного разговора со своим российским коллегой. Согласно официальному сообщению администрации турецкого лидера, господин Эрдоган считает, что "международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок". Он также отметил важность совпадений взглядов России и Турции на события в Иерусалиме, где с середины апреля не прекращались протесты палестинцев.



Российская версия беседы с президентом Эрдоганом более сдержанна, чем турецкий вариант.



Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых",- говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Отмечается, что два президента призвали стороны конфликта к деэскалации и мирному урегулированию возникающих вопросов. Упомянута также "принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль "квартета" международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу".



Палестинцы перешли от столкновений с полицией к ракетным обстрелам Иерусалима



Впрочем, Москве хорошо известно негативное отношение Израиля к любым попыткам посредничества в конфликте. За последние годы Россия много раз предлагала организовать на своей или любой другой площадке переговоры между палестинским и израильским руководством, но израильтяне вежливо, но твердо отклоняли эти идеи. Ранее израильтяне также неоднократно высказывались против размещения миротворческих сил между ними и палестинцами, кто бы ни выступал с такими инициативами. На данный момент миротворцы ООН контролируют линии размежевания между Израилем с одной стороны и Сирией и Ливаном - с другой. Однако с Палестиной ситуация иная. Для Израиля это во многом внутренний конфликт с точки зрения территории, и размещение миротворцев на своей земле израильтяне никогда не позволяли и не позволят.



В то же время в Москве настаивают, что решить проблемы между Израилем и Палестиной можно только путем переговоров.



После смены администрации в Вашингтоне российские дипломаты надеялись на активизацию работы ближневосточного "квартета". О том, что такая встреча "квартета" на уровне глав МИДов необходима особенно сейчас, напомнил в среду на переговорах с генсеком ООН Антониу Гутерришем российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Господин Гутерриш согласился, правда, как-то обреченно, уйдя от ответа на вопрос журналистов: почему Совбез ООН не смог согласовать заявление по палестино-израильскому конфликту.



Пока в Белом доме был президент Дональд Трамп, американская администрация в одиночку решала все вопросы с Израилем и региональными партнерами, игнорируя резолюции Совбеза ООН. Команда президента Джо Байдена до конца со своей ближневосточной повесткой не определилась. Накануне в Вашингтоне заявляли, что международные встречи сейчас преждевременны, но тем не менее отправили в регион заместителя помощника госсекретаря Хади Амра, чтобы он призвал стороны "к деэскалации насилия".



Одновременно Москва продолжает контакты со своими региональными партнерами. В частности, в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов побеседовал по телефону с заместителем главы политбюро "Хамаса" Мусой Абу-Марзуком. Российский дипломат заявил о "необходимости немедленного прекращения огня и недопустимости ударов по гражданским объектам на израильской и палестинской территориях".



В Москве в отличие от западных столиц, где также пытаются соблюдать баланс, открыто удары "Хамаса" по Израилю не осуждают и призывают не забывать причины последней эскалации.



"Считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями Генассамблеи и Совбеза ООН",- заявил в интервью "РИА Новости" еще один замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.



Глава МИД Палестины поделился с Сергеем Лавровым своими бедами



Москва беспокоится, что палестино-израильский конфликт повлияет на расклад сил в регионе в целом. Ситуация в Палестине стала главной темой визита главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Дамаск. По его словам, визит планировался давно, но сейчас в регионе "возникли особые обстоятельства". В Дамаске господин Зариф встретился не только с сирийским руководством, но и с представителями различных палестинских фракций, которые базируются в Сирии, а также позвонил лидеру "Исламского джихада" Зияду ан-Нахалу. Палестинцы попросили иранского министра поддержать их в борьбе с израильской оккупацией, на что тот незамедлительно ответил согласием. Правда, какой будет иранская поддержка, не уточнялось, но в Израиле давно опасаются угрозы с "севера" - ударов со стороны поддерживаемого Тегераном ливанского шиитского движения "Хезболла". Информация о том, что "Хезболла" находится в режиме ожидания и готова к действиям, если ее попросят, появилась в начале недели в иранских СМИ, связанных с Корпусом стражей исламской революции.



В то же время эксперты сомневаются, что "Хезболла" решится на прямые действия против Израиля с ливанской территории, опасаясь ответного удара.



"Иран не готов в нынешнее политическое время включать "Хезболлу" в конфронтацию с Израилем, потому что любая война приведет к катастрофическому сценарию на юге Ливана",- сказал в интервью телеканалу RT Arabic ливанский военный эксперт Низар Абдель Кадер. При этом нельзя полностью исключить атаки по Израилю с севера, в том числе и со стороны Сирии, где также находятся отряды "Хезболлы" и других лояльных к Ирану шиитских группировок. Такое развитие событий было бы не в интересах Москвы.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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