Как Сирия готовится к президентским выборам

01:41 13.05.2021 Без оппозиции и признания Запада: как Асад будет переизбираться на новый срок

Как Сирия готовится к президентским выборам



Владимир Кулагин



В Сирии в разгаре президентская предвыборная кампания. Всего баллотироваться собирался 51 человек, однако кандидатами стали лишь трое - такое решение принял Высший конституционный суд. Страны Запада и Турция заранее заявили, что не признают честность выборов. "Газета.Ru" - о главных интригах предстоящего голосования в Арабской Республике.



Право участвовать в президентских выборах Сирии, которые состоятся 26 мая, получили лишь три политика: действующий глава страны Башар Асад, генсек оппозиционного "Демократического фронта" Махмуд Ахмад Мараи и представитель "Социалистической юнионистской партии" Абдулла Саллюм Абдулла.



Остальные 48 человек, по официальным данным, не смогли заручиться нужной для регистрации поддержкой 35 из 250 депутатов парламента - Народного совета, где большинство у президентской партии "Баас".



Выборы президента пройдут на контролируемых центральным правительством территориях. Так, они не затронут отдельные районы на севере страны (провинция Хасака), северо-западе (провинция Идлиб, часть которой по-прежнему контролирует запрещенная в России организация "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России)) и юго-западе (Дараа).



Башар Асад должен проводить выборы разного уровня, поскольку в ином случае сирийские государственные институты потеряют легитимность де-юре, говорит в разговоре с "Газетой.Ru" эксперт сирийской программы Middle East Institute (Вашингтон) и РСМД Антон Мардасов. При этом он считает, что подобное голосование носит номинальный характер, так как соперники Асада на самом деле спойлеры, привлеченные для демонстрации высоких результатов победы.



"Даже декоративная оппозиция, имеющая рабочие отношения со спецслужбами и базирующаяся в Дамаске, не допускается к голосованию и не принимает никакого реального участия в политической жизни", - говорит Мардасов.



Споры о легитимности



Башар Асад пришел к власти в 2000 году после смерти правившего почти 30 лет своего отца Хафеза. В первые годы правления он проводил довольно либеральные реформы. Так, президент добивался повсеместного внедрения интернета, привлекал иностранные инвестиции, освобождал политзаключенных, положил начало появлению независимой прессы, открыл частные банки. При этом западным странам этого все равно было мало: они критиковали его за преследование оппозиции и возможную причастность к убийству премьер-министра Ливана Рафика Харири.



С началом же гражданской войны в 2011 году и обвинений в применении химического оружия, Асад превратился в абсолютно неприемлемую фигуру для западных стран. Ему удалось удержаться во многом благодаря поддержке России и Ирана. Впрочем, с их помощью президенту удалось вернуть немалые территории, которые были под контролем запрещенного в России "Исламского государства" (организация запрещена в России).



2 мая 2021 года Асад объявил амнистию, которая распространяется на осужденных за дачу взятки, подделку официальных документов, продажу наркотиков и на всех несовершеннолетних преступников.



По законодательству, действующий президент имеет право избраться еще на один семилетний срок. На проводившихся на еще меньшей территории Сирии в 2014 году выборах он получил почти 90% голосов.



Нынешний соперник Асада - Махмуд Мараи возглавляет "Демократический фронт оппозиции", в который в декабре 2016 года объединились несколько партий. Известно, что Мараи был одним из представителей оппозиции в переговорах 2016 года, которые прошли в Женеве, но, в целом, считается малопопулярным политиком, который едва сможет составить реальную конкуренцию президенту.



Третий же кандидат на выборах - Абдулла Саллюм - еще более системный человек, так как еще год назад он был министром по делам парламента.



Представители "Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил" назвали нынешний электоральный процесс фарсом. Там указывают на закрепленные соглашения в резолюции Совбеза ООН от 2015 года, согласно которой выборы должны состояться только после принятия новой конституции. При этом Конституционный комитет, который занимается ее текстом, так и не смог за все это время приблизиться к цели.



Западные страны также заранее выразили четкую позицию о непризнании грядущих выборов. Соответствующее совместное заявление Великобритании, Германии, Италии, Франции и США появилось на сайте Госдепа в середине марта.



Союзники традиционно возложили ответственность за идущую уже 10 лет гражданскую войну на президента Башара Асада, при этом призвав его включить в политический процесс всех проживающих за рубежом сирийцев. Сейчас большинство из сирийских беженцев (примерно 5 млн человек) не смогут получить право голоса, так как они не зарегистрированы в посольствах.



После этого немецкий глава МИД Хайко Маас снова подчеркнул, что его страна отказывается от любых контактов с режимом Асада, так как "тот, кто травит собственное население химикатами и газом, по всем критериям международного права совершил преступление".



Позицию о непризнании выборов отдельно проговорила и Турция.



МИД России же выразил поддержку Сирии, заявив, что никто не может указывать этой стране, как именно ей проводить выборы главы страны. Москва также согласилась послать своих наблюдателей по приглашению Дамаска. Источник - Газета.Ru

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