 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.05.2021
01:48  Китайский успех в борьбе за Европу
01:47  Погибшая в Грузии казахстанка могла стать жертвой сексуального рабства
01:45  Провал и успех Путина: неудобные уроки для Кремля
01:43  Смогут ли США разместить базы в Средней Азии
01:41  Как Сирия готовится к президентским выборам
01:40  Одолеют ли три президента Армении одного премьера
01:38  "Железный купол" в синей дымке тает

01:16  Чернобыльский реактор вновь активно задымил
00:11  Россия спотыкается на ухабах Шелкового пути, - В.Скосырев
Среда, 12.05.2021
22:42  50 дней в туркменских тюрьмах. Воспоминания бывалой
21:58  Хакерская атака в США: так могла бы начаться Третья мировая война, - Neue Zurcher Zeitung
21:32  Палестина в огне – Израиль очерчивает пределы влияния Турции на Ближнем Востоке, - Д.Нефедов
19:42  Канадская буренка. КырВласти опять собрались доить "Кумтор"
19:36  Голимый фальшак. Выборы в Бишкекский кенеш признаны недействительными
15:02  "Джихад-мобили" уже прикидывают путь к Самаре, Оренбургу, Омску
15:00  РосХакеры продолжают выкручивать американские нефте-трубы, - Голос Америки
14:57  В Молдове стартует предвыборная кампания, которая может изменить страну навсегда. И вот почему, - ВВС
14:55  УкрСуд украинизировал русские фамилии
14:03  Гражданская война стучится в дверь Франции, - С.Аксенов
08:47  Земля ракетованная. Битва за Иерусалим обернулась для Израиля ударами из Газы, - М.Беленькая
08:44  Коронавирус лишил московских мусульман праздника, - "Къ"
08:41  Сельское хозяйство Киргизии: от хаоса к плану, - В.Аникин
08:20  Как сильно полыхнет в Иерусалиме? - А.Правов
07:45  УкрПрез Зеленский начал зачистку олигархов-изменников, - "МК"
07:37  Кто определяет внешнюю политику США? - В.Кудрявцев
07:34  О новой расстановке сил в Латинской Америке, - Нил Никандров
06:57  Авиация Израиля отчиталась о ликвидации ключевых командиров ХАМАС
06:53  Киргизия не прочь опять разместить у себя базу США, - В.Панфилова
00:56  Американцы зашли в тыл Путина: зачем Байдену войска в Таджикистане, - М.Ростовский
00:49  Инновационные войны. Технологическое превосходство Америки размывается, - К.Дарби, С.Сьюэлл
00:41  В Туркменистане возрождаются женские батраческие бригады
00:16  Священная волна: Палестина призвала Израиль начать мирные переговоры, - Э.Байназаров
00:12  Опасное сближение Китая и России, - А.Кендалл-Тейлор, Д.Шульман
Вторник, 11.05.2021
20:39  На Туркменистан надвигается сильная засуха
20:33  В Самарканде тиктокеру сбрили бороду и посадили на 15 суток за глумливое видео у памятника Навои
20:23  Шашмаком с тарантеллой. В Ташкенте организацией фестивалей займется итальянский специалист - Фести
20:14  Ничего не слышащее Казгосударство, - Д.Ашимбаев
18:35  Афганская карта Ташкента, - Юрий Сигов
15:50  Ракетный размен. Израиль и ХАМАС наращивают обмен ударами
14:38  Афганистан намерен стать нейтральным государством, - А.Серенко
13:24  Китай начал активно вмешиваться в дела бывших советских республик. Чем это грозит России? - Д.Плотников
13:23  Двойная бухгалтерия интервентов в Афганистане, - Сергей Кожемякин
12:53  Китай замедлил демографию: Пекин обнародовал перепись населения
12:39  Бишкек обещает: контрабандной "дыры" на границе с Таджикистаном не будет
12:21  Как фармацевтические компании наживаются на... бедности, - Suddeutsche Zeitung
11:56  Гиберболоид инженера Путина. Злая Россия выжигает США пучками "направленной энергии", - Politico
11:39  На грани войны. Как не допустить катастрофы в результате конфронтации между США и Китаем, - Кевин Радд
11:37  Как Китаю и России избежать новой "холодной войны" с США и их союзниками, - Ян Цземянь
11:22  УзбСуд вынес приговор по делу о прорыве Сардобы - 17-ть присели
11:07  Бойня в Казанской школе №175. Более 10 погибших
09:24  Мусульманин Садик Хан переизбран мэром Лондона - 55% - "за"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Смогут ли США разместить базы в Средней Азии
01:43 13.05.2021

Среднеазиатский рубеж
Геворг Мирзаян о том, смогут ли США разместить базы в Средней Азии

В последние дни активизировались разговоры о том, что американские войска переместятся из Афганистана в одну из стран Средней Азии. Но вот в какую?

Соединенные Штаты медленно, но верно движутся к выводу своих войск из Афганистана. Да, сроки задерживаются – дата перенесена с мая на осень этого года (а точнее, на 11 сентября, 20-летнюю годовщину терактов в США). Да, американцы говорят, что если талибы (организация запрещена в России) будут нападать на их войска, то вывод может задержаться еще дольше. Однако сам по себе он видится неизбежным. Кабул банально не стоит мессы – выгоды от военно-политического присутствия США в Афганистане гораздо меньше издержек (политических, экономических и репутационных) от этого присутствия. В Афганистане США потеряли почти 2,5 тысячи солдат (и еще несколько тысяч бойцов ЧВК, которых не записывают в официальные потери), но так и не смогли закрепиться в этой стране.

Однако это не означает, что Вашингтон готов покидать регион Центральной Азии. И не только потому, что этот регион (а точнее, северная его часть, которая в России называется Средней Азии) является кладовой углеводородов. Это пространство находится между Россией, Китаем и Ираном – тремя ключевыми американскими соперниками. Именно через Среднюю Азию идут или могут пойти важнейшие инфраструктурные маршруты, которые свяжут Китай с Западной Европой и Россию с Индийским океаном. Наконец, из Средней Азии можно сделать настоящую чашку Петри для радикального исламизма, который будет выплескиваться из региона в китайский Синьцзян (где и без того у Пекина проблем с радикалами полон рот) или же в российское Поволжье. А точнее, учитывая наличие безвизового режима между РФ и среднеазиатскими государствами, во всю Россию. В свое время у США были базы в Узбекистане и в Киргизии, однако американцы по разным причинам вынуждены были их покинуть.

И сейчас, не исключено, попробуют совершить новый подход к снаряду. Разговоры о переводе американских солдат из Афганистана по другую сторону речки – в Среднюю Азию – появляются регулярно. Сейчас о таких планах написала влиятельная американская The Wall Street Journal, назвав в качестве вероятных площадок для размещения Таджикистан и Узбекистан.

Но насколько в данном случае совпадают американские желания с желаниями и возможностями региональных элит в этих странах? Или же в других потенциальных кандидатах на роль американского сухопутного авианосца в Средней Азии?

Таджикистан действительно был бы неплохой площадкой для американцев. У страны крайне выгодное стратегическое расположение. Кроме того, Душанбе остро нуждается в защите – в свое время Эмомали Рахмон активно поддерживал таджикских полевых командиров в их борьбе против талибов (организация запрещена в России), поэтому Талибану (организация запрещена в России) не терпится вернуть Рахмону долги. Таджикистан удобен американцам и тем, что в стране множество кланов, что позволит Вашингтону лавировать между их интересами и даже получить в Таджикистане каких-нибудь башибузуков. Наконец, таджикские горы богаты минералами, поэтому американские бизнесмены тоже не останутся от такого размещения в накладе.

Точнее, не остались бы, если бы перспективы размещения американских войск в Таджикистане выглядели бы реалистично. Однако, к сожалению для Вашингтона, это не совсем так. Таджикские власти действительно остро нуждаются в защите, однако на сегодняшний день ее обеспечивают Россия (в рамках ОДКБ) и Китай (через создание на территории этой среднеазиатской страны пограничной инфраструктуры). Ни Москва, ни Пекин не позволят таджикским властям создать на территории этой страны американские базы, и для этого у обеих стран есть как формальные, так и неформальные рычаги воздействия. В России на безвизовой основе работают таджикские трудовые мигранты, чьи переводы домой в докоронавирусные годы превышали 10% от всех расходных статей таджикского бюджета. Кроме того, таджикские власти в китайских долгах как в шелках – на Поднебесную приходится более трети всего внешнего долга республики, и Пекин уже получает его натурой (в виде земли и рудников). Не исключено, что часть долга будет оплачена принципиальным отказом Таджикистана от размещения американских войск – если Эмомали Рахмон вообще рискнет торговаться на эту тему с китайцами. Ведь с Пекином (в отличие от всепрощающей Москвы) не забалуешь.

У Узбекистана никаких формальных обязательств перед Россией или Китаем нет. Да, в то же время у него есть ряд принципов оборонного строительства, вроде как несовместимых с американскими базами. "В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", – заявили в министерстве обороны Узбекистана. Однако это ни разу не препятствие – базу можно назвать "пунктом снабжения". В обмен на размещение этой базы Узбекистан, претендующий на региональное лидерство, приобрел бы не столько защиту от угроз, исходящих из Афганистана, сколько внешнеполитический статус и влияние.

Вот только проблема в том, что эти статус и влияние не защитят власти Узбекистана от других угроз – не внешних, а внутренних. Так уж получается, что Соединенные Штаты не могут нормально и взвешенно сотрудничать с неподконтрольными им авторитарными режимами: Вашингтон постоянно пытается вмешиваться во внутренние дела этих стран, поддерживать "демократическую оппозицию" и всячески подрывать внутреннюю стабильность государств. Поскольку Узбекистан превращаться в американского сателлита не собирается (как минимум потому, что это чревато прямым конфликтом с Пекином и Москвой), то пускать американского козла в свой огород не собирается. Один раз уже пустил – в 2001 году, после чего Штаты поддержали волнения в Андижане в 2005 году и тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов выгнал американских военных с территории страны. Надежды на то, что США исправились и поумнели, нет – Джозеф Байден уже заявлял, что вопрос о соблюдении прав человека будет центральным во внешней политике его администрации.

Ровно по той же самой причине – неумении американцев себя прилично вести – не рискнет размещать у себя базу США и Киргизия. В этой стране-члене ОДКБ, зависящей от Китая, и без того работает огромное количество американских неправительственных организаций, а элиты, мягко говоря, отнюдь не едины. Периодически в государстве происходит "киргизинг", когда небольшая толпа разгневанных горожан захватывает правительство и устраивает переворот. Адекватная часть элиты пытается при помощи Москвы и Пекина (уставших от киргизинга не меньше, чем население страны) как-то навести порядок, и американцы, заинтересованные в дестабилизации Киргизии для создания проблем русским и китайцам, явно в этом деле не помощники.

Да, у Штатов есть еще один кандидат на размещение базы – Туркменистан. Самая закрытая страна Средней Азии, где культ личности ближе всего к северокорейскому.

Самая, пожалуй, нуждающаяся в защите от талибов (организация запрещена в России) и в то же время самая богатая (благодаря газовым запасам) страна региона. Да, она расположена далеко от китайских границ, но, во-первых, именно из нее китайцы получают значительные объемы газа, и, во-вторых, дальность от Китая во многом компенсируется близостью к Ирану и Каспию. Но и тут Штаты становятся жертвой своего неуважительного поведения – режим Гурбангулы Бердымухамедова своей не совсем дальновидной экономической политикой довел богатый газом Туркменистан до ручки серьезного экономического кризиса, в результате чего режим в Ашхабаде шатается. И туркменские власти вряд ли позволят Штатам подтолкнуть его к майдану и "демократизации".

Так что перспективы размещения американской базы в Средней Азии выглядят, мягко говоря, весьма туманно. И винить в этом Штаты должны не длинные руки Москвы и Пекина, а свой собственный длинный язык и отсутствие уважения к чужому суверенитету.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620859380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат рассмотрит законопроект о таможенных тарифах ЕАЭС
- Н.Нигматулин: депутаты Мажилиса рассмотрят ряд международных соглашений
- Минтруда проигрывает нищете?
- В Правительстве рассмотрели вопросы развития криптоиндустрии и блокчейн-технологий
- Кадровые перестановки
- Крутой замес
- Заявление МИД Республики Казахстан
- Работа Агентства по противодействию коррупции в новом формате уголовного процесса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  