Смогут ли США разместить базы в Средней Азии

01:43 13.05.2021 Среднеазиатский рубеж

Геворг Мирзаян о том, смогут ли США разместить базы в Средней Азии



В последние дни активизировались разговоры о том, что американские войска переместятся из Афганистана в одну из стран Средней Азии. Но вот в какую?



Соединенные Штаты медленно, но верно движутся к выводу своих войск из Афганистана. Да, сроки задерживаются – дата перенесена с мая на осень этого года (а точнее, на 11 сентября, 20-летнюю годовщину терактов в США). Да, американцы говорят, что если талибы (организация запрещена в России) будут нападать на их войска, то вывод может задержаться еще дольше. Однако сам по себе он видится неизбежным. Кабул банально не стоит мессы – выгоды от военно-политического присутствия США в Афганистане гораздо меньше издержек (политических, экономических и репутационных) от этого присутствия. В Афганистане США потеряли почти 2,5 тысячи солдат (и еще несколько тысяч бойцов ЧВК, которых не записывают в официальные потери), но так и не смогли закрепиться в этой стране.



Однако это не означает, что Вашингтон готов покидать регион Центральной Азии. И не только потому, что этот регион (а точнее, северная его часть, которая в России называется Средней Азии) является кладовой углеводородов. Это пространство находится между Россией, Китаем и Ираном – тремя ключевыми американскими соперниками. Именно через Среднюю Азию идут или могут пойти важнейшие инфраструктурные маршруты, которые свяжут Китай с Западной Европой и Россию с Индийским океаном. Наконец, из Средней Азии можно сделать настоящую чашку Петри для радикального исламизма, который будет выплескиваться из региона в китайский Синьцзян (где и без того у Пекина проблем с радикалами полон рот) или же в российское Поволжье. А точнее, учитывая наличие безвизового режима между РФ и среднеазиатскими государствами, во всю Россию. В свое время у США были базы в Узбекистане и в Киргизии, однако американцы по разным причинам вынуждены были их покинуть.



И сейчас, не исключено, попробуют совершить новый подход к снаряду. Разговоры о переводе американских солдат из Афганистана по другую сторону речки – в Среднюю Азию – появляются регулярно. Сейчас о таких планах написала влиятельная американская The Wall Street Journal, назвав в качестве вероятных площадок для размещения Таджикистан и Узбекистан.



Но насколько в данном случае совпадают американские желания с желаниями и возможностями региональных элит в этих странах? Или же в других потенциальных кандидатах на роль американского сухопутного авианосца в Средней Азии?



Таджикистан действительно был бы неплохой площадкой для американцев. У страны крайне выгодное стратегическое расположение. Кроме того, Душанбе остро нуждается в защите – в свое время Эмомали Рахмон активно поддерживал таджикских полевых командиров в их борьбе против талибов (организация запрещена в России), поэтому Талибану (организация запрещена в России) не терпится вернуть Рахмону долги. Таджикистан удобен американцам и тем, что в стране множество кланов, что позволит Вашингтону лавировать между их интересами и даже получить в Таджикистане каких-нибудь башибузуков. Наконец, таджикские горы богаты минералами, поэтому американские бизнесмены тоже не останутся от такого размещения в накладе.



Точнее, не остались бы, если бы перспективы размещения американских войск в Таджикистане выглядели бы реалистично. Однако, к сожалению для Вашингтона, это не совсем так. Таджикские власти действительно остро нуждаются в защите, однако на сегодняшний день ее обеспечивают Россия (в рамках ОДКБ) и Китай (через создание на территории этой среднеазиатской страны пограничной инфраструктуры). Ни Москва, ни Пекин не позволят таджикским властям создать на территории этой страны американские базы, и для этого у обеих стран есть как формальные, так и неформальные рычаги воздействия. В России на безвизовой основе работают таджикские трудовые мигранты, чьи переводы домой в докоронавирусные годы превышали 10% от всех расходных статей таджикского бюджета. Кроме того, таджикские власти в китайских долгах как в шелках – на Поднебесную приходится более трети всего внешнего долга республики, и Пекин уже получает его натурой (в виде земли и рудников). Не исключено, что часть долга будет оплачена принципиальным отказом Таджикистана от размещения американских войск – если Эмомали Рахмон вообще рискнет торговаться на эту тему с китайцами. Ведь с Пекином (в отличие от всепрощающей Москвы) не забалуешь.



У Узбекистана никаких формальных обязательств перед Россией или Китаем нет. Да, в то же время у него есть ряд принципов оборонного строительства, вроде как несовместимых с американскими базами. "В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", – заявили в министерстве обороны Узбекистана. Однако это ни разу не препятствие – базу можно назвать "пунктом снабжения". В обмен на размещение этой базы Узбекистан, претендующий на региональное лидерство, приобрел бы не столько защиту от угроз, исходящих из Афганистана, сколько внешнеполитический статус и влияние.



Вот только проблема в том, что эти статус и влияние не защитят власти Узбекистана от других угроз – не внешних, а внутренних. Так уж получается, что Соединенные Штаты не могут нормально и взвешенно сотрудничать с неподконтрольными им авторитарными режимами: Вашингтон постоянно пытается вмешиваться во внутренние дела этих стран, поддерживать "демократическую оппозицию" и всячески подрывать внутреннюю стабильность государств. Поскольку Узбекистан превращаться в американского сателлита не собирается (как минимум потому, что это чревато прямым конфликтом с Пекином и Москвой), то пускать американского козла в свой огород не собирается. Один раз уже пустил – в 2001 году, после чего Штаты поддержали волнения в Андижане в 2005 году и тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов выгнал американских военных с территории страны. Надежды на то, что США исправились и поумнели, нет – Джозеф Байден уже заявлял, что вопрос о соблюдении прав человека будет центральным во внешней политике его администрации.



Ровно по той же самой причине – неумении американцев себя прилично вести – не рискнет размещать у себя базу США и Киргизия. В этой стране-члене ОДКБ, зависящей от Китая, и без того работает огромное количество американских неправительственных организаций, а элиты, мягко говоря, отнюдь не едины. Периодически в государстве происходит "киргизинг", когда небольшая толпа разгневанных горожан захватывает правительство и устраивает переворот. Адекватная часть элиты пытается при помощи Москвы и Пекина (уставших от киргизинга не меньше, чем население страны) как-то навести порядок, и американцы, заинтересованные в дестабилизации Киргизии для создания проблем русским и китайцам, явно в этом деле не помощники.



Да, у Штатов есть еще один кандидат на размещение базы – Туркменистан. Самая закрытая страна Средней Азии, где культ личности ближе всего к северокорейскому.



Самая, пожалуй, нуждающаяся в защите от талибов (организация запрещена в России) и в то же время самая богатая (благодаря газовым запасам) страна региона. Да, она расположена далеко от китайских границ, но, во-первых, именно из нее китайцы получают значительные объемы газа, и, во-вторых, дальность от Китая во многом компенсируется близостью к Ирану и Каспию. Но и тут Штаты становятся жертвой своего неуважительного поведения – режим Гурбангулы Бердымухамедова своей не совсем дальновидной экономической политикой довел богатый газом Туркменистан до ручки серьезного экономического кризиса, в результате чего режим в Ашхабаде шатается. И туркменские власти вряд ли позволят Штатам подтолкнуть его к майдану и "демократизации".



Так что перспективы размещения американской базы в Средней Азии выглядят, мягко говоря, весьма туманно. И винить в этом Штаты должны не длинные руки Москвы и Пекина, а свой собственный длинный язык и отсутствие уважения к чужому суверенитету. Источник - Газета.Ru

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