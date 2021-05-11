 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Погибшая в Грузии казахстанка могла стать жертвой сексуального рабства
01:47 13.05.2021

Э. НУРУЛЛИН

Сегодня в селе Кабанбай батыра близ столицы хоронили 26-летнюю Асель Айтпаеву. Неделю назад девушка погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила подозреваемому обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "изнасилование" и "доведение до самоубийства". Родственники Айтпаевой убеждены, что ее убили. Для этого у них есть веские основания, передает корреспондент ЭК.

Мы видели фотографии с места происшествия. Видели, как она лежала, в чем она была. Теперь я уверена, что ее убили,
заявляет сестра погибшей Айна Айтпаева.

Изначально Асель ехала в Грузию работать в фирме, занимающейся продажами автомобилей. Сегодня ее родные не исключают, что вместо этого она могла попасть в сексуальное рабство.

- В аудиозаписи Асель обсуждают как будто какую-то вещь или товар. Подозреваемый грозился продать ее в Чечню и Дагестан. Возможно, случившаяся с ней беда спасла других девчат, поскольку есть версия, что наша сестренка была не первая,
продолжает Айна Айтпаева.

По словам сестры, перед отъездом в Грузию родственники собрали и передали Асель 550 долларов США на первое время. Однако спустя всего пять дней после прилета она написала своему другу в Южную Корею с просьбой занять 100 тысяч тенге. Зачем - никто не знает. Кроме того, некоторые грузинские СМИ сообщают, что незадолго до смерти наша соотечественница обращалась за помощью в местную полицию, но так и не была услышана.

Что в конечном итоге произошло в ту роковую ночь с Асель Айтпаевой, предстоит выяснить следствию и суду, которые будут проходить в Грузии. В связи с этим ее родственники просят казахстанцев о помощи: финансовой, юридической.

Сестренку мы уже не вернем, но хотим вернуть ей честное имя, а также хотим, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание. Нам тяжело жить с этим грузом. Мы не едим, мы не спим. Нам очень больно...

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620859620
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