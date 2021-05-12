 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган убеждает Кремль преподать Израилю "урок силы", - И.Субботин
06:17 13.05.2021

Турецкий президент полагается на Путина в разрешении иерусалимского кризиса
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

12 мая 21

Реджеп Тайип Эрдоган стремится распространить вооруженное миротворчество на Палестину и Иерусалим. Фото с сайта президента Турции
Очередной виток столкновений между Израилем и Палестиной предложили погасить за счет отправки миротворческого контингента в зону конфликта. Такую идею в очередной раз подал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным попросил поддержать эту инициативу, обратив внимание на общность взглядов Москвы и Анкары в контексте иерусалимского кризиса. Добивавшаяся недавно примирения с израильтянами Турция призывает международное сообщество преподать еврейскому государству "урок силы и сдерживания".

Факт, что позиции двух стран близки, доказали заявления российской дипломатии о приверженности резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН, которые касаются незаконности экспроприации палестинских земель, а также поддержка принципа двух государств, указал Эрдоган в разговоре с Путиным. Турецкий лидер назвал это важным сигналом. В заявлении его канцелярии говорится, что глава республики попросил российского коллегу поддержать на уровне СБ ООН инициативу об отправке миротворческого контингента в зону конфликта и обратился к международному сообществу с требованием вмешаться в ситуацию, чтобы остановить действия еврейского государства и преподать ему "урок силы и сдерживания".

Заявления о необходимости отправки голубых касок в сектор Газа звучат в Анкаре не впервые. Соответствующую идею Эрдоган высказывал, к примеру, в 2018 году на саммите Организации исламского сотрудничества, когда между израильтянами и палестинцами вспыхнуло противостояние на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. На тот момент Россия реагировала уклончиво. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отмечал, что размещение миротворческого контингента "зависит от согласия сторон конфликта – палестинцев, израильтян". Только после их оценки можно будет выносить это на обсуждение СБ ООН, подчеркивал Богданов.

С учетом настороженного отношения Израиля к иностранному вмешательству в кризис вокруг Иерусалима и Газы, его позицию предугадать нетрудно. Палестинская сторона смотрит на ситуацию иначе. "Израиль, конечно, очень сильное государство, имеющее все военные возможности, но и палестинцы со своей стороны готовы и дальше проявлять стойкость, поэтому нет никакого другого решения, кроме как вмешательство международного сообщества, – заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, выступая 12 мая на пресс-конференции. – Если таких усилий не будет предпринято, то рана останется открытой". Дипломат отметил: эффективную роль в разрешении конфликта может также сыграть и "квартет" посредников – Россия, ЕС, ООН и США.

Впрочем, урегулировать нынешнее обострение на ранних этапах не удалось во многом из-за неосмотрительности западных посредников. Эмиратовское издание National со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что за несколько недель до перехода палестино-израильского конфликта в острую фазу как минимум два арабских государства предупреждали администрацию президента Джозефа Байдена о близости эскалационного сценария.

Арабские представители, в частности, донесли до сведения Вашингтона, что их страны могут оказаться в эпицентре "взрыва", если ничего не будет сделано на дипломатическом фронте. Однако Белый дом попросту проигнорировал все предупреждения, посетовали американские собеседники National.

Взаимные обстрелы между Израилем и сектором Газа продолжились 12 мая, несмотря на канун мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Официальный представитель вооруженного крыла палестинского "Исламского джихада" Абу Хамза сообщил о нанесении утром сотни ракетных ударов в направлении Тель-Авива и его окрестностей. Группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, в свою очередь, отчиталась в первой половине дня о запуске 50 снарядов в направлении Ашдода. По подсчетам Армии обороны Израиля, с начала интенсификации обстрелов в направлении в еврейского государства было выпущено свыше 1 тыс. ракет. "850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа", – сообщили военные.

В разговоре с "НГ" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев объяснил причину, по которой Эрдоган – давний "адвокат" палестинцев – выразил интерес к посредничеству Путина в кризисе. "Источники давно говорят, что президент Путин имеет особые отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, – указал аналитик. – Не будет преувеличением сказать, что таких отношений с Биби нет, в общем-то, ни у одного мирового лидера. Разумеется, президенту Турции об этом также хорошо известно". Кроме того, напомнил собеседник "НГ", России не раз приходилось выступать в роли миротворца и посредника на Ближнем Востоке за последние шесть лет.

"Эрдоган традиционно для себя пытается подключить к решению того или иного значимого для Турции международного вопроса третьего игрока, – указывает Мавашев. – Делается это и из прагматических соображений – впоследствии всегда можно будет заявить: "мы же предлагали, мы же говорили, мы же подключали заинтересованные стороны, но нас не услышали" или "все пошло не так". Помимо перечисленных причин турецкая сторона создает и расширяет поле для маневра. Сделать это проще, когда участвуют как минимум три игрока. Не исключаю, что к процессу будет подключена и Лига арабских государств (ЛАГ). От ее позиции будет зависеть многое. В особенности это касается тех членов ЛАГ, которые недавно нормализовали отношения с Израилем".

Источник - ng.ru
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