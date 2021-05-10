 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Пять глаз" не станут антикитайским военно-политическим альянсом, - Св.Князев
07:59 13.05.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 10.05.2021

Новая Зеландия сказала американскому партнеру "нет"

В западных и китайских СМИ обсуждается демарш властей Новой Зеландии, отказавшихся признать политику Пекина в отношении уйгуров "геноцидом" и расширить полномочия разведывательного альянса англосаксов "Пять глаз". Веллингтон не хочет оказаться в положении соседней Австралии, попавшей под китайские санкции.

В альянс "Пять глаз" (Five Eyes) входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. В рамках этого альянса по всему миру развернута система радиоэлектронной разведки ECHELON. Изначально она использовалась для шпионажа против СССР и стран социалистического содружества, теперь она является инструментом контроля над мировыми коммуникациями. Собранная системой ECHELON информация использовалась американцами во время войны во Вьетнаме, в ходе войны Британии с Аргентиной за Фолклендские острова, при организации переворотов в Иране, Чили, Конго, при подготовке первой и второй войн в Персидском заливе. Эдвард Сноуден характеризовал "Пять глаз" как "наднациональную разведывательную организацию, не подчиняющуюся известным законам своих стран".

Пять глаз наднациональная система шпионажа

В последнее время США пытаются придать этому альянсу более выраженную антикитайскую направленность. Обсуждаются механизмы давления на Китай по вопросам о Гонконге и Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР, СУАР). США, Великобритания и Канада официально объявили политику Пекина в отношении уйгуров "геноцидом". Подталкивают к этому и Австралию.

Однако симфонию "Пяти глаз" нарушило правительство Новой Зеландии. Глава МИД этой страны Наная Махута выступила с заявлением в адрес партнеров по разведывательному сообществу. "Мы заявили партнерам, что нам неудобно расширять сферу компетенции "Пяти глаз"", – сообщила новозеландский министр. Веллингтон не согласен с расширением полномочий альянса при формировании общей позиции пяти англосаксонских стран по вопросам прав человека в Китае. Ранее власти Новой Зеландии отказались присоединяться к общему заявлению глав государств и правительств альянса "Пять глаз" по арестам в Гонконге.

Наная Махута признала, что у Новой Зеландии с Китаем могут быть разногласия, но при этом Веллингтон обязан проявлять уважение к КНР как к своему традиционному партнеру. Выдвигать очень серьезные обвинения в "геноциде", заявила министр, можно только после тщательного международно-правового анализа.

Новая зеландия отказалась обострять отношения с Китаем ради англосаксонских партнеров

В итоге новозеландский парламент ограничился тем, что "выразил серьезную озабоченность нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", но никаких заявлений о "геноциде" делать не стал.

И правительство сразу подверглось критике за эту сдержанность. "Сейчас весь мир наблюдает за тем, какой стандарт мы устанавливаем – может ли Коммунистическая партия Китая выставить нас самым слабым звеном в западном альянсе", – заявил представитель либеральной Партии Акта, назвавший отказ от признания "геноцида" уйгуров в Китае "недопустимым". А депутат от новозеландских зеленых Голриз Гахраман заклеймила позицию правительства как "морально неоправданную".

Тем не менее Веллингтон отступать не собирается. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден заявила в начале мая на китайском бизнес-саммите о том, что "интересы и ценности" Китая и Новой Зеландии "все труднее согласовать", но при этом подчеркнула геостратегическую значимость Китая и отметила важность того, чтобы две страны работали вместе.

Причину новозеландской сдержанности в отношении противостояния США – Китай понять несложно. Торговый оборот между Новой Зеландией и КНР не в самом удачном 2020 году составил 23 млрд долларов США. Причем экспортирует в КНР Новая Зеландия почти в полтора раза больше, чем импортирует. Пекин покупает 27% продаваемой на внешних рынках новозеландской продукции – больше, чем Австралия, США и Великобритания, вместе взятые. Получаемые от торговли с КНР средства в случае ссоры между Веллингтоном и Пекином никто не компенсирует.

Торгово-экономические связи Китая с Новой Зеландией весьма крепки

В свою очередь Китай, учитывая внешнеполитические трудности Новой Зеландии, сделал твердое заявление. "Мы надеемся, что новозеландская сторона сможет занять объективную и справедливую позицию. Соблюдайте нормы международного права и не вмешивайтесь во внутренние дела Китая, чтобы поддерживать нормальное развитие наших двусторонних отношений", – сказала посол КНР в Новой Зеландии У Си. Даже относительно сдержанное заявление парламента Новой Зеландии (сравнительно с тем, чего добивались американцы) посольство КНР назвало "грубым вмешательством во внутренние дела КНР, противоречащим международному праву". Джасинда Арден сочла за лучшее не развивать дискуссию с китайской стороной.

Пекин показал, что он в состоянии прямо воздействовать на другие столицы. Ранее в Пекине продемонстрировали это в отношении Австралии, заблокировавшей китайские капиталовложения в штате Виктория, и ввели против Канберры торговые санкции. Только импорт австралийского вина был урезан китайскими властями на 96% (с 325 до 12 миллионов австралийских долларов). Новая Зеландия не хочет попасть в такое же положение.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620881940
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